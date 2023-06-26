San Diego merkezli teknoloji şirketi Qualcomm, düşük ve orta aralıktaki bütçeli akıllı telefon üreticilerine yönelik yeni bir mobil işlemci olan Snapdragon 4 Gen 2‘yi piyasaya sürüyor.

Qualcomm, yeni çipin pil ömrünü önemli ölçüde uzatacağını ve cep telefonlarının performansını arttıracağını belirtti. Şirket, Snapdragon 4 Gen 2’nin “tüm gün boyunca kullanım için” tasarlandığını ve hızının önceki nesille kıyaslandığında daha yüksek olacağını söylüyor.

Çip, 2.2GHz’e kadar çalışan Kryo CPU’ları barındırıyor. Şirket ayrıca 15 dakika şarjla yüzde 50’ye kadar hızlı şarj etme vaadi veriyor.

Yonga seti ayrıca 120 kare/saniye ekran hızlarını destekleyecek, elektronik görüntü sabitleme, otomatik odaklama ve gürültü azaltma teknolojilerini sunacak. MCTF denilen çoklu kamera geçici filtreleme ile video kaydı sırasında oluşan gürültüyü de azaltacak.

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5G internet erişimi sunan X61 modern-RF sistemi ile yüksek hızlı bağlantı sağlayacak. Redmi ve vivo gibi bazı üreticilerin yakın zamanda yeni çipi kullanmaya başlayacağı belirtiliyor.

Qualcomm yeni Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle düşük maliyetli cep telefonlarında pil ömrü ve performansı artırmayı hedefliyor.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1’in Öne Çıkan Özellikleri

2.2GHz’e kadar 2 x Kryo Prime CPU (A78 tabanlı), 2GHz’e kadar 6 x Kryo Efficiency CPU (A55 tabanlı)

TSMC 4nm 4nm 4LPX süreç teknolojisi

TSMC 4nm 4nm 4LPX süreç teknolojisi Dahili Qualcomm Snapdragon X61 5G modem-RF sistemi

İndirme hızları 2,5 Gbps’ye (5G), 800 Mbps’ye (LTE) kadar, Yukarı bağlantı: 900 Mbps’ye (5G), 210 Mbps’ye (LTE) kadar

6 GHz altı, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlar, FDD, TDD Dinamik Spektrum Paylaşımı, 6 GHz altı: 100 MHz bant genişliği,

Düşük Güçlü Ses Alt Sistemi, Qualcomm cVc Yankı Engelleme