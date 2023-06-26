Ülkemizde 7.500 TL ile 10.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/NuFnxb8P7Q0

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/beoYkDGpS2c

Haziran 2023 itibarıyla en iyi 7500 – 10000 tl arası telefonlar

Redmi Note 12

Vivo Y35

HONOR X9a

realme 10

Tecno Camon 19 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Samsung Galaxy A34