Snapdragon Tech Summit 2022’nin 2. Gününde Qualcomm, geçen yıl tanıtılan Qualcomm S5 ve S3’ün halefleri olarak Snapdragon Sound teknolojisini destekleyen Qualcomm S5 Gen 2 Ses Platformu ve Qualcomm S3 Gen 2 Ses Platformu’nu duyurdu.

Bu platformlar dinamik kafa takipli uzaysal ses, kayıpsız ses kalitesi ve akıllı telefon kullanırken oyun içi sohbet için 48 ms gecikmeli ses arka kanallama gibi güncellenmiş özellikler içeriyor.

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Bu ses platformlarının her ikisi de Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile kullanılmak üzere optimize edildi. Bu SoC’ler hoparlörler, orta seviye kulaklıklar ve kayıpsız ses destekli stereo kulaklıklar için optimize edildi.

Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation, kulak içi uyuma ve kullanıcının dış ortamına uyum sağlayan platformlarda destekleniyor. Qualcomm Adaptive ANC, otomatik konuşma algılama özelliğine sahip Adaptive Transparency modu ile etkileyici gürültü engelleme ve doğal ses sızıntısı arasında sorunsuz geçişler sağlıyor.

Ayrıca, yeni duyurulan Bluetooth LE ses, yeni Qualcomm S5 Gen 2 ve S3 Gen 2 ses platformları tarafından destekleniyor. Bluetooth LE ses özelliklerinin Haziran 2022’de tamamlandığını ve duyurulduğunu unutmayın. İlginç bir şekilde, bu sürüm yeni bir Bluetooth özelliği olan Auracast yayın sesini içeriyor. Bir ses kaynağı cihazının “sınırsız” sayıda ses alıcı cihaza birden fazla akış göndermesine olanak tanıyor.

İçindekiler Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

Qualcomm S5 ve S3 Gen 2 Ses Platformları şu anda örnekleme aşamasında ve ticari ürünlerin 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.