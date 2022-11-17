Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nin 2. Gününde Qualcomm, genişletilmiş gerçeklik (XR) portföyünün bir parçası olarak Snapdragon AR2 Gen 1’i tanıttı ve şirketin yeni nesil şık, yüksek yetenekli gözlükleri hedefleyen dünyanın ilk amaca yönelik üretilmiş başa takılan artırılmış gerçeklik platformu olduğunu söyledi.

AR için özel olarak üretildi

Çok çipli dağıtılmış işleme mimarisi, bir AR işlemcisi içeren özelleştirilmiş IP bloklarıyla birleştirilmiştir. Qualcomm, ana işlemcinin cam üzerinde %40 daha küçük bir PCB alanı kapladığını (Snapdragon XR2 Platformu tarafından desteklenen Kablosuz AR Akıllı Görüntüleyici Referans Tasarımı ile karşılaştırıldığında) ve genel platformun 2,5 kat daha iyi yapay zeka performansı sunarken %50 daha az güç tüketerek <1W güç tüketen AR gözlükleri elde etmeye yardımcı olduğunu söyledi.

AR Dağıtılmış İşleme Mimarisi

Snapdragon AR2, gecikmeye duyarlı algılama verilerinin işlenmesini doğrudan gözlüklere dağıtmak için dinamik olarak çalışır ve daha karmaşık veri işleme gereksinimlerini Snapdragon destekli bir akıllı telefona, PC’ye veya diğer uyumlu ana cihazlara yükler.

AR işlemcisi, kullanıcı ve çevreyi anlamak için dokuz adede kadar eş zamanlı kamerayı desteklerken düşük hareket-foton gecikmesi için optimize edilmiştir. Gelişmiş algılama özellikleri arasında kullanıcı hareket takibini ve lokalizasyonu geliştiren özel bir donanım hızlandırma motoru, el takibi veya 6DoF gibi hassas giriş etkileşimleri için gecikmeyi azaltan bir AI hızlandırıcı ve daha akıcı bir deneyim için bir yeniden projeksiyon motoru yer alıyor.

AR yardımcı işlemcisi, kamera ve sensör verilerini bir araya getirir ve iş yüklerini yalnızca kullanıcının baktığı yerde optimize etmek için foveated rendering için göz izleme ve iris kimlik doğrulamasını etkinleştirir. Bu da güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.

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Bağlantı platformu, dünyanın mevcut en hızlı Wi-Fi 7 teknolojisinin kilidini açmak için Qualcomm FastConnect 7800 bağlantı sistemini kullanıyor ve AR gözlükleri ile akıllı telefon veya ana cihaz arasında <2 ms gecikme süresine ulaşıyor. FastConnect XR Software Suite 2.0 için yerleşik destek, gecikmeyi iyileştirmek, titreşimi azaltmak ve istenmeyen parazitleri önlemek için XR verilerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.

AR Ekosistemi

Geliştiricilerin inanılmaz baş üstü AR uygulamaları geliştirebilmeleri için Snapdragon AR2 ve Snapdragon 8 Gen 2 Platformu, Snapdragon Spaces Ready olacak şekilde optimize edildi.

Snapdragon Spaces XR Geliştirici Platformu, geliştiricilerin başa takılan AR içeriğini yeniden hayal etmelerinin önünü açacak ve tüm AR cam segmentini ilerletmeye yardımcı olacak bir temel olarak tasarlanmıştır.

Kullanılabilirlik

Qualcomm, Snapdragon AR2 platformunun Lenovo, LG, Nreal, OPPO, Pico, QONOQ, Rokid, Sharp, TCL, Tencent, Vuzix ve Xiaomi gibi OEM’lerle çeşitli geliştirme aşamalarında olduğunu söyledi.