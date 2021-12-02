Qualcomm Onayladı: Snapdragon 8 Gen 1 İşlemcileri Samsung Üretecek!

Birkaç gün önce Qualcomm, 4nm süreci üzerine yapılandırılan yepyeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 1’i tanıttı. Duyuru sırasında, yeni yonga setinin kimin ürettiği hakkında hiçbir şey söylenmedi, ancak bazı Qualcomm yöneticileri bu bilgiyi paylaştı.

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Ünlü çip üreticisi Qualcomm, tıpkı Snapdragon 888’de (2020) olduğu gibi, isim değişikliğine uğrayan Snapdragon 8 Gen 1′de Samsung Foundry’ye bağlı kalacağı ortaya çıktı. Öte yandan, eski Snapdragon 865 (2019) ve Snapdragon 855 (2018) modelleri Tayvanlı TSMC tarafından yapılmıştı, ancak Qualcomm şimdilik Samsung ile işbirliğine devam etme karar vermiş görünüyor.

Bu cevabın teyidi, üreticiyi şirketin yıllık zirvesinde bir Soru-Cevap oturumunda açıklayan Qualcomm’un kendi CEO’su Cristiano Amon’dan geldi. Bunu destekleyecek başka bir bilgi olarak, Qualcomm’un Mobil, Bilgi İşlem ve altyapı işinin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Alex Katouzian, konuyla ilgili muhabirler tarafından soruya cevap olarak “Snapdragon 8 Gen 1’in TSMC tarafından yapılmadığını” söyledi.

Snapdragon 8 Gen 1’e bakacak olursak sektördeki en etkili yonga setlerinden birisi olacağı kesin. Apple’ın A15’i, MediaTek’in yakın zamanda amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9000 ve yakın zamanda Samsung Galaxy S22 serisinde kullanılması beklenen Exynos 2200 işlemcileri 2022 yılında çok fazla performans sunacak. Ancak önemli olan nokta ise hangi işlemcinin daha iyi bir güç verimliliği sunacağı. Bununla birlikte TSMC tarafından üretimi yapılan çiplerin, genel olarak daha verimli olduğu söyleniyor.

Özellikle Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 işlemcilerinin kıyaslamasını tüketiciler daha çok merak ediyor. Çünkü bu iki işlemciyi Samsung, Galaxy S22 serisinde farklı pazarlarda farklı işlemcileri kullanacak. Amerika kıtası ve Asya ülkeleri ve ana vatanında Snapdragon 8 Gen 1 kullanacak, Avrupa pazarı ve seçilmiş ülkelerde ise Exynos 2200 işlemcisi kullanacak. Geçtiğimiz yıl Galaxy S21 serisinde Snapdragon 888 ve Exynos 2100 arasında kullanıcılar Snapdragon versiyonun daha güçlü ve verimli olduğunu belirtseler de geçmişe oranla Exynos işlemcilerde kayda değer bir güç ve verimlilik artışının olduğunu da dile getirmişlerdi.

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