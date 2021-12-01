Akıllı Telefonlar
2022’NİN KRALI OLUR MU? | Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 8 Gen 1 resmen tanıtıldı. Birçok noktada önemli geliştirmelere sahip olan yeni yonga setinin detaylarını konuşuyoruz.
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2022’NİN KRALI OLUR MU? | Snapdragon 8 Gen 1
Qualcomm’un Snapdragon 888 ile yaşadığı duraklamanın ardından Snapdragon 8 Gen 1’in isimlendirme dışında oldukça önemli yenilikler getirdiğini söylemek mümkün.
4nm üretim süreciyle üretilecek bu işlemci ArmV9 mimarisine sahip olacak ve 8K HDR video çekme, 4. Nesil Snapdragon X65 5G modemi sayesinde 10 Gigabit’e varan indirme hızı ve işlemciye entegre güvenlik sistemi gibi önemli iyileştirmeler içeriyor.
Snapdragon 8 Gen 1 ile performans konusunda da önemli iyileştirmeler yapılmış. Bu iyileştirmeler arasında hali hazırda oldukça yüksek performans sunan Adreno 660’a göre %30’a varan performans iyileştirmesi ve %25’e varan verimlilik iyileştirmesi bulunuyor. Verimlilik konusunda GPU’ya eklenen yeni teknolojilerin etkili olduğunun altını çizmekte fayda var.
Eğer Snapdragon 8 Gen 1’in termal başarımı da beklenen düzeyde olursa, MediaTek Dimensity 9000’in karşısında çok güçlü bir rakip olabilir ve Qualcomm’un yaşadığı duıraklama dönemi sonlanabilir.
Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini ilk kullanacak telefonlar
- Xiaomi 12
- realme GT 2 Pro
- OnePlus 10
- OnePlus 10 Pro
- OPPO Find X4
- Moto Edge X30
- HONOR 60
- Redmi K40
- Nubia Z40
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