Qualcomm, FastConnect çipleri ile geliyor!

Bu yılın başlarında FCC, 6 GHz bandının Wi-Fi için kullanılmasına izin verdi. Bu 6 GHz yüksek frekans bandına “Wi-Fi 6E” adı verildi. Şimdi ise Qualcomm, mobil uygulamalara yönelik iki adet Wi-Fi 6E modemi tanıttı. Bu iki modem FastConnect 6900 ve FastConnect 6700 olarak adlandırıldı.

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Qualcomm, Wi-Fi 6E ile neler yapmayı planlıyor?

Wi-Fi 6E, halihazırda mevcut olan Wi-Fi sürümünün önemli şekilde güçlendirildiği yaklaşık 1.200 MHz spektrum kullanan model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu sürümde spektrumlar bitişik olduğundan daha verimli bir dolaşım sağlanıyor. Qualcomm FastConnect 6900, 4×2 (2×2 + 2×2) Eşzamanlı Çift Bant(DBS) işlemini destekliyor. Sonuç olarak ise 3.6 Gbps’lik tepe hıza ulaşım sağlanıyor. Fast Connect 6700 ise DBS bulunmadığı için 2.9 Gbps’lik tavan hıza ulaşabiliyor. Ancak yine de bu hız oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.

Qualcomm, Wi-Fi 6E ile çok düşük gecikmeli bağlantılar vadediyor. Kablosuz VR ve AR uygulamaları için oldukça önemli olacak olan 3 ms altındaki ping düzeylerinden bahsediliyor. Her iki FastConnect modem de Bluetooth 5.2 ile oyunları değiştirecek olan iyileştirmeler vadediyor. Ayrıca her ikisi de artırılmış güvenilirlik ve hız için Çift Bluetooth Anten yapılandırmasını destekliyor.

Qualcomm, AptX Adaptive ile Bluetooth sesin kablolu kulaklıklara eşdeğer bir ses kalitesi sunacağını belirtiyor. FastConnect 6700 ve 6900 çiplerinin örnekleri bu yıl üreticilere gönderilecek. 2021’in başlarında ise yılın ilk telefonlarında bu çipler kullanılacak.