Samsung Galaxy M01 teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy M01‘in teknik özellikleri ve cihazın boyutlarını içeren şema şeklindeki görseller Android Pure‘daki çalışanlar tarafından sızdırıldı. Şemalar hızlı başlangıç klavuzunda bulunan görseller gibi cihazın boyut ve bazı özelliklerini içerecek şekilde yayınlandı.

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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy M01, 5.71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip ekran ile gelecek. Ortaya çıkan görsellerde cihazın boyutlarının 146.3 x 70.86 x 9.8 mm olduğu öğrenildi. Şemada bahsedilen bir başka detay ise cihazda Dolby Atmos ses, Samsung Health, Face ID ve One UI arayüzünün bulunacak olması. Görsellerde ilginç bir şekilde microSD kart alanı “TBD” yani belirsiz gösterildi. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon Snapdragon 439‘dan gücünü alacak ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak.

Galaxy M01, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olacak. Ön tarafa geldiğimizde ise cihazın 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak Samsung Galaxy M01 hakkındaki bazı söylentiler cihazın Hindistan‘da 9000 INR(118$) fiyat etiketi ile çıkacağı yönünde. Bu veriler ışığında cihazın oldukça ucuz bir giriş seviyesi telefon olacağını söyleyebiliriz. Hem Galaxy M01 hem de Galaxy M11‘in Haziran ayının başında Hindistan‘da piyasaya çıkması bekleniyor.