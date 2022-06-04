Qualcomm, artırılmış gerçeklik (AR) üzerine bahse girmek isteyen uygulama ve oyun geliştiricilerine adanmış Snapdragon Spaces XR platformunu resmen başlattı. Dünyanın her yerinden geliştiriciler artık resmi sayfadan indirebilir.

Snapdragon Spaces, Kasım 2021’de tanıtıldı ve gerçekliğe adım atmak isteyenler için hem açık, yatay hem de cihazlar arası bir platform ve ekosistem. Kullanıcı bilgilerine dayalı olarak çeşitli cihazların entegrasyonu vaat ediyor. Ayrıca Qualcomm Technologies, meta veri deposu için büyük bir itici güç olacağına inandığı Genişletilmiş Gerçekliğe (RX) yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.

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Aracı indirerek, artık AR gözlükleriyle bağlanan ve 2B Android deneyimlerine AR öğeleri ekleyen 3B uygulamalar oluşturmak için temel araçlara erişebililiyor. Ticari donanımlarda AR deneyimlerini hedefleyen bir donanım geliştirme kiti de satın alınabilecek.

Overlay’de XR endüstri lideri Javier Davalos’a göre Snapdragon Spaces, daha erişilebilir ve “kullanımı kolay” araçlar kullanarak artırılmış gerçeklik uygulamalarını daha fazla tüketiciye ve platforma genişletmeye olanak tanıyor.

Snapdragon Spaces’i destekleyen ilk cihazlar artık donanım geliştirme kitinde mevcut ve içerik oluşturuculara Qualcomm platformunu keşfetme fırsatı veren Motorola Edge+ akıllı telefonla birleştirilmiş Lenovo ThinkReality A3 akıllı gözlükleri içeriyor. Resmi web sitesinde adı geçen diğer ortak markalar ise Epic Games, Oppo, Xiaomi, Niantic ve Unity bulunuyor.