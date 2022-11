Qualcomm, Snapdragon platformları için yeni nesil işlemci olan Oryon’u tanıttı. Şirket, yeni özel CPU çekirdeğinin yeni bir performans seviyesini ortaya çıkarmak için tasarlandığını söyledi. İnanılmaz derecede güçlü ve verimli cihazlardan oluşan yeni bir sınıf vaat ediyor.

Qualcomm Oryon, PC’lerden başlayarak akıllı telefonlar, dijital kokpitler, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri, genişletilmiş gerçeklik ve altyapı ağ çözümleri de dahil olmak üzere Snapdragon destekli geniş bir ürün portföyüne entegre edilecek. Daha fazla ayrıntı 2023 yılında açıklanacak.

It's Innovation central for #Snapdragon compute platforms. Today, we unveiled our next-generation CPU @Qualcomm Oryon at #SnapdragonSummit. Learn how we're delivering a new level of mobile computing performance for @Windows laptops: https://t.co/a308Qg8Y7e pic.twitter.com/xJmSEfbJjZ

