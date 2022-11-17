Qualcomm, Snapdragon platformları için yeni nesil işlemci olan Oryon’u tanıttı. Şirket, yeni özel CPU çekirdeğinin yeni bir performans seviyesini ortaya çıkarmak için tasarlandığını söyledi. İnanılmaz derecede güçlü ve verimli cihazlardan oluşan yeni bir sınıf vaat ediyor.

Qualcomm Oryon, PC’lerden başlayarak akıllı telefonlar, dijital kokpitler, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri, genişletilmiş gerçeklik ve altyapı ağ çözümleri de dahil olmak üzere Snapdragon destekli geniş bir ürün portföyüne entegre edilecek. Daha fazla ayrıntı 2023 yılında açıklanacak.

It's Innovation central for #Snapdragon compute platforms. Today, we unveiled our next-generation CPU @Qualcomm Oryon at #SnapdragonSummit. Learn how we're delivering a new level of mobile computing performance for @Windows laptops: https://t.co/a308Qg8Y7e pic.twitter.com/xJmSEfbJjZ — Snapdragon (@Snapdragon) November 17, 2022

PC’de Snapdragon Yapay Zeka

Qualcomm ayrıca mobil ve PC’nin yakınsamasını hızlandıracak ve Windows 11 PC’lere en son mobil yenilikleri getirecek yaratıcı yapay zeka işbirlikleri aracılığıyla mobil bilişimi ilerletme vizyonunu da sundu. Bu gelişmeler Windows 11 kullanıcılarına yapay zeka ile hızlandırılmış parlak deneyimler sunarken CPU ve GPU yüklerini de azaltıyor.

Microsoft, Adobe ve Citi’den liderler etkinlikte, çığır açan yapay zeka yetenekleri de dahil olmak üzere Snapdragon teknolojisinin işlerini nasıl değiştirdiğini anlattılar ve PC endüstrisini modernleştirmeye ve ince, fansız ürünlerde yapay zeka ile geliştirilmiş deneyimler sunmaya itmek için Snapdragon bilgi işlemini desteklediklerini ifade ettiler.

Qualcomm’un Windows 11 için Yapay Zekası

Örneğin Microsoft, Surface Pro 9 SQ3’te Snapdragon destekli Microsoft SQ3 platformunun kullanılmasının Sesli Odaklanma ve Arka Plan Bulanıklığı gibi Windows Studio Efektlerine yapay zeka tabanlı ilerlemeler getirdiğini iddia ediyor. Otomatik çerçeveleme ve göz teması daha az CPU ve GPU kullanır. Bu, hesaplama açısından yoğun olan bu görevlerin iş yükünü azaltan özel bir AI motoru aracılığıyla akıllı bir şekilde gerçekleştirilir.

Adobe Creative Suite’teki yapay zeka işleme özellikleri

Adobe, Creative Suite’in Adobe Sensei ile birlikte çalışan daha kişiselleştirilmiş ve sezgisel deneyimler için özel yapay zeka işleme yeteneklerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla Snapdragon 8cx Gen 3 destekli geliştirici kitini kullandı.

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Buna ek olarak, 2023 yılında daha da fazla önemli Adobe Creative Cloud uygulamasının Snapdragon işlem platformları tarafından desteklenen Windows 11 PC’ler için yerel hale geleceği bugün duyuruldu.

Citi, 300.000 küresel kullanıcısının %70’inden fazlasının Lenovo ThinkPad X13s gibi Snapdragon destekli mobil bilişim ürünlerine geçtiğini duyurdu.

Qualcomm, Snapdragon bilgi işlem platformunun ve faydalarının PC ekosistemi tarafından kabul gördüğüne inanıyor. Ayrıca Qualcomm, Snapdragon üzerinde Windows’a geçişi hızlandırıyor. Sonuç olarak, gelecekte Snapdragon işlem platformlarını kullanan daha fazla ürün bekleyebiliriz.