Apple M1 Mac birkaç cihazının SSD diskinde yorulma görülüyor

Bildirilenlere göre bazı M1 çipli Apple Mac cihazları kullanıcıları SSD’lerinde fazlaca yorulma gözlemliyor. Ancak bu ciddi sorunun çok az bir kesimi etkilediğinin altı çiziliyor.

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Twitter üzerinden bir Apple yetkilisi Hector Martin, M1 Mac kullanıcıları geri bildirimi için yaptığı paylaşım sonucu farklı yanıtlar aldı. Çıkartılan ilk sonuç ise sorunun herkesi aynı etkilemediği yönünde. Göze çarpanlardan birisi ise; bazı Mac kullanıcılarının kısa kullanım sürelerine rağmen SSD kullanımlarını normalden yüksek olarak gözlemlemesi. Ayrıca yüksek SSD kullanımının yanında bu şekilde eskiyen disklerin değişiminin de olmayacağı belirtiliyor. Öyle ki SSD disklerin üretici tarafından belirtilen belli bir kullanma süreleri mevcut. Sonrasında ise hata vermeleri muhtemel.

Raporların çoğunun sadece beklentiden fazla SSD kullanımından ibaret söyleyen Martin; Apple SSD cihazların normalden fazla yazma hızlarından dolayı bu durumun normal olabileceğini söylüyor. Diğer taraftan cihaz ömrünü etkilemesi muhtemel tehlikeli sayıların ise çok az bir kesimden geldiğini belirtiyor. Bunun SSD kullanım seviyesini yanlış gösteren bir yazılım hatası olması da ihtimal dahilinde.

Ancak az bir kesim de olsa bu durum oldukça önemli bir sorun teşkil ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla sorunun da belirtilmesiyle birlikte Apple firmasının olaya el atması umuluyor.