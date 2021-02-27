Apple
Apple M1 Mac birkaç cihazının SSD diskinde yorulma görülüyor
Bildirilenlere göre bazı M1 çipli Apple Mac cihazları kullanıcıları SSD’lerinde fazlaca yorulma gözlemliyor. Ancak bu ciddi sorunun çok az bir kesimi etkilediğinin altı çiziliyor.
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Twitter üzerinden bir Apple yetkilisi Hector Martin, M1 Mac kullanıcıları geri bildirimi için yaptığı paylaşım sonucu farklı yanıtlar aldı. Çıkartılan ilk sonuç ise sorunun herkesi aynı etkilemediği yönünde. Göze çarpanlardan birisi ise; bazı Mac kullanıcılarının kısa kullanım sürelerine rağmen SSD kullanımlarını normalden yüksek olarak gözlemlemesi. Ayrıca yüksek SSD kullanımının yanında bu şekilde eskiyen disklerin değişiminin de olmayacağı belirtiliyor. Öyle ki SSD disklerin üretici tarafından belirtilen belli bir kullanma süreleri mevcut. Sonrasında ise hata vermeleri muhtemel.
Raporların çoğunun sadece beklentiden fazla SSD kullanımından ibaret söyleyen Martin; Apple SSD cihazların normalden fazla yazma hızlarından dolayı bu durumun normal olabileceğini söylüyor. Diğer taraftan cihaz ömrünü etkilemesi muhtemel tehlikeli sayıların ise çok az bir kesimden geldiğini belirtiyor. Bunun SSD kullanım seviyesini yanlış gösteren bir yazılım hatası olması da ihtimal dahilinde.
Ancak az bir kesim de olsa bu durum oldukça önemli bir sorun teşkil ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla sorunun da belirtilmesiyle birlikte Apple firmasının olaya el atması umuluyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone’lar için tamir edilebilirlik puanı yayınladı!
Avrupa Parlamentosu, bazı elektronik ürünlerin e-atıkları azaltmak için 10 üzerinden bir onarılabilirlik endeksi ile etiketlenmesini gerektiren Onarım Hakkı Yasası‘nı kabul etti. Fransa, AB’de akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektronik cihazlara bu onarılabilirlik endekslerini getiren ilk ülke oldu. Bunun üzerine Apple’ın Fransız sitesi iPhone ve MacBook etiketlerini resmi sitesinde yayınladı.
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Apple onarılabilirlik endekslerini açıkladı
Gerçek onarılabilirlik puanları yalnızca iPhone veya MacBook’unuzu sitede yapılandırdıktan sonra belli oluyor. Sitede tüm iPhone 12 serisi tamir edilebilirlik açısından 10 üzerinden 6 puan alıyor. Geçen senenin modeli iPhone 11 ise daha düşük bir skorla 4.6 puanda kalıyor. Bunun yanında iPhone SE(2020) 6,2/10 puanla Apple’dan satın alabileceğiniz en onarım dostu iPhone olarak gözüküyor.
Apple’ın sitesinden satılan son iPhone olan iPhone XR ise 4.5/10 endeks puanı ile karşımıza çıkıyor. Apple ayrıca iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 serisi için de derecelendirmeleri paylaşıyor. Bu bağlantı üzerinden daha eski iPhone’ların onarılabilirlik puanlarını kontrol edebilirsiniz.
Apple’ın MacBook’larına gelince, yeni M1 çipli 13 inç MacBook Air 6,5/10 puan alıyor. 13 inç Pro ise yalnızca 5,6/10 puan alırken 16 inç varyantı 6,3/10‘e kadar çıkıyor.
Yeni onarılabilirlik puanları yalnızca akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV’ler, çamaşır makineleri ve çim biçme makineleri dahil olmak üzere belirli bir elektronik grup için geçerli. Ancak üreticiler, 2022‘ye kadar onarılabilirlik endeksleri zayıf olan ürünler için para cezasına çarptırılmayacak.
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Apple
AWS artık bulut üzerinden macOS Big Sur çalıştırmaya izin verecek
Amazon Web Services (AWS) macOS tekliflerini önemli ölçüde geliştiren yeni güncellemeler yayınladı. Buna göre daha öncesinde macOS Mojave ve Catalina desteği veren sistem; artık en son versiyon macOS Big Sur işletim sistemini çalıştırmaya izin verecek.
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Geçtiğimiz Kasım ayında Big Sur versiyonunun çıkışından hemen önce Amazon, macOS tekliflerini kullanıcılara getirmişti. Ancak aradaki zamanın azlığından dolayı bu son versiyon sisteme gelmemişti. Sisteme gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmesek de böylelikle AWS için Big Sur gelmiş oluyor.
Güncellemeyle gelen önemli yeniliklerden birisi de Amazon Elastic File System (EFS) özelliğinin bulut macOS’lerde kullanılabilmesi. Bu işlevin de cihazların hızlarında önemli etkiye sahip olması muhtemel. Onun dışında yine şu anda Amazon firması macOS bulut kullanıcılarının doğal dosya sistemleri yerine Amazon Block Storage kullanmalarını öneriyor.
Biraz da Big Sur güncellemesinden bahsetmemiz burada uygun olacaktır. Öyle ki macOS işletim sisteminin en son halini sunan Big Sur versiyonu; şimdiye kadar macOS X versiyonundan itibaren yapılan en büyük yenilikleri işletim sistemine getirmiş durumda. Ara yüz değişikliklerinin yanında bu güncellemede firma, özellikle Safari tarayıcısını yenileme konusunda oldukça uğraş verdi. Tarayıcının aldığı diğer yeniliklerin arasında entegre çevirici işlevi özellikle göze çarpıyor.
Son olarak güncellemenin şimdilik sadece Amerika’nın bazı bölgeleri, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde ulaşılabilir olduğunu belirtelim.
Apple
iMac 2021 serisi 5 yeni renk seçeneğiyle gelebilir!
iMac, bilgisayar dünyasına adını büyük harflerle yazdırmış, kullanıcıların yıllardır severek kullandığı cihazlardan. Ancak, iMac’lerin tasarım açısından uzun süredir ciddi bir yenilik getirmediği de bir gerçek. Haliyle, cihazın değişen dizayn trendlerine ayak uydurması iMac severlerin en büyük beklentilerinden biri. Görünüşe göre, Apple, sonunda bu sese kulak veriyor. 2021 iMac’leri yepyeni bir dizayn ve göz alıcı 5 yeni renk seçeneğiyle tanıtılabilir…
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iMac, ilk defa farklı renk seçeneklerine kavuşuyor
Ünlü Apple sızıntıcılarından olan Jon Prosser (FrontPageTech), bugün yeni iMac’lerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İlk olarak, Apple’ın iMac tarafında ilk defa renk seçeneği sunacağını söyleyen Prosser, bu renkleri de açıkladı. Aslında, bu renkler Apple’da yabancı olduğumuz seçenekler değil. Öyle ki, Prosser’in iddiasına göre yeni iMac’ler 4. nesil iPad Air’ın renk seçenekleriyle gelecek. Başka bir deyişle, bu renkler şu şekilde olacak: Space Gray, Silver, Rose Gold, Green ve Sky Blue.
Haberin bir diğer iddiası ise bu renk seçeneklerinin sunulma nedeni Apple’ın ilk iMac’lere ,deyim yerindeyse, selam vermek istemesi. Yukardaki görselimizdeki görüldüğü gibi, ilk nesil iMac’ler de rengarenkti. Açıkcası, Prosser’in renk seçeneklerinin arkasındaki neden olarak nostaljiyi öne sürmesi bizi ikna etmedi. Eğer gerçek neden bu olsaydı, iPad Air renklerinin aksine, yeni iMacler retro orijinal iMac renkleriyle gelirdi diye düşünmekteyiz.
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Yeni tasarım ve sızan diğer detaylar
Açıkcası, bu sızıntı çok fazla detay içermiyor. Özellikle, teknik detay olarak elimizde hiçbir şey yok desek yalan söylemiş olmayız. Ancak, sızıntının tasarım konusunda verdiği diğer bir bilgi ise cihazların çok daha ince ekran çerçeveleriyle geleceğini söylüyor. Buna ek olarak, paylaşılan bir diğer detay da yine tasarımla ilgili. Öyle ki, yeni iMac’in iPad Pro ve Pro Display XDR arası bir görünüme sahip olacağı söylenmekte. Son olarak, Prosser, cihazın arkasını aslında görmediğini söyledi. Dolayısıyla, cihazdaki port durumu hakkında bir bilgimiz yok. Teknik özelliklerin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Fakat, yeni iMac’ler gerçekten bu renk seçenekleriyle gelirse birçok kişiyi mutlu edeceği aşikar…
Kaynak: iPhoneInCanada, AppleInsider
Not: Görseller temsilidir.
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