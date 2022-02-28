OnePlus, 150 Watt Hızlı Şarj Destekli Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Android telefon üreticileri arasındaki hızlı şarj yarışında realme’nin duyurduğu “UltraDart” teknolojisi ile yeni bir sayfa açılmıştı. Bu yarışın en önemli oyuncularından biri olan OnePlus hakkındaki iddialar, firmanın 150 Watt hızlı şarj destekleyen bir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

12 Dakikada Tam Doluma Ulaşabilir!

UltraDart teknolojisinin sahibi olan realme ile benzer şekilde OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini yürüten OnePlus’ın da bu teknolojiyi kullanabileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Zira her ne kadar farklı firmalar olsalar da OPPO’nun çatısı altında var olan firmaların benzer teknolojiler kullandığı bir gerçek.

OnePlus da bekleneni yapabilir ve realme’nin UltraDart teknolojisine benzer bir teknolojiye kendi cihazlarında yer verebilir. OnePlus’ın üzerinde çalıştığı cihaz hakkındaki bilgiler henüz oldukça az olsa da, cihazın 4.500 mAh’lik bir bataryaya sahip olacağı ve bu bataryanın 12 dakikada tam doluma ulaşacağı söyleniyor.

Xiaomi, özel olarak üretilmiş 4.000 mAh’lik bir Mi 11 Pro’yu 200 Watt’lık şarj aleti ile tam olarak 8 dakikada doluma ulaştırmış ve bir dünya rekoru kırmıştı. OnePlus’ın daha büyük bir batarya ve daha az güçle benzer süreleri yakalayabileceği söylentileri eğer doğru çıkarsa, firmanın hızlı şarj yarışında eli güçlenecektir. Zira Xiaomi gibi üreticiler küresel pazarda satışa sundukları cihazlarında 120 Watt şarj hızlarına ulaşmış olsa da, OnePlus’ın halihazırdaki en hızlı şarj olan telefonu OnePlus 10 Pro sadece 80 Watt’lık bir hızlı şarj desteğine sahip.

Cihaz hakkında dolaşan diğer bilgilerin de oldukça şaşırtıcı olduğu söylenebilir. Söylentilere bakılırsa, OnePlus’ın bu gizemli telefonu Qualcomm bir işlemci yerine MediaTek’in Snapdragon 888 karşısında konumlandırıdığı Dimensirty 8100 işlemcisi ile gelecek. Qualcomm’un Snapdragon 888’ine kıyasla termal başarım konusunda daha iyi işlere imza attığı söylenen Dimensity 8100, yonga seti alanında doğru bir tercih olacaktır.

Dimensity 8100’ü kullanan ilk telefon olacağı iddia edilen cihazın, LTPO teknolojisine sahip 6.7 inçlik bir ekranın yanında 50 MP’lik bir ana kamera ile geleceği de konuşuluyor. Bir süredir satış konusunda beklentileri karşılamakta zorlanan OnePlus’ın bu telefon ile nasıl bir satış başarısı elde edeceği ise merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus hızlı şarj yarışında elini güçlendirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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