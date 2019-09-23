Qi oyuncu ekipmanları: Hangi ROG ürünleri Qi standardını destekliyor?

Günümüzde akıllı telefonlarda 40 W üzeri hızlı şarj teknolojilerini görmekteyiz. Bunu aynı zamanda 15 W’a kadar çıkan kablosuz şarj desteği de ekleniyor. Genel olarak kablolu kullansak da kablosuz şarj desteği olan cihazlar ve ürünler de fazlasıyla artıyor. Peki bu kablosuz şarj standardı olan Qi nedir? Nasıl çalışır? Hangi cihazlar destekliyor? Detaylarını bu yazımızda veriyoruz.

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Qi Nedir?

Qi, uzak doğu kültüründe hayat gücü, spiritüel enerji anlamına gelen Çi’den adını alan ve Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından ilk olarak 2008 yılında ortaya çıkan bir kablosuz güç aktarımı standardını olarak ortaya çıktı. Qi standardının olayı ise 4 cm mesafeye kadar herhangi bir kablo bağlantısı olmadan iki cihaz arasında olan güç aktarımı olarak özetleyebiliriz.

Qi’nin gelişimi

İlk olarak 2008 yılında duyurulan Qi, akıllı telefonlarda ise Nokia Lumia 920 ile yerini aldı. Ardından Samsung Galaxy S3, Google Nexus 4 vb. cihazlarda da kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 1.0 standardı 5 W kablosuz şarj desteği iken, 2015 yılında EPP (Extended Power Profile) ile beraber 15 W güç transferi sağlamayı başardı. Son dönemde ise Proprietary Power Delivery Extension (PDDE) sistemi ile Samsung ile ortaklaşa olarak 15 W hızının üzerine çıkmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Nerelerde kullanılır?

Aslına bakarsanız bu standardı uygulanabilecek her noktada kullanılabilir yapıda. Sadece önemli olan Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından Qi standardına uygunluk sertifikası almak. Şu ana kadar ilk bakışta akıllı telefonlar ve kablosuz şarj pedleri ile sınırlı gibi gözükse de başta otomobiller olmak üzere akıllı saat, kablosuz kulaklık, monitörler, standlar, radyo, televizyon, müzik çalar hatta mousepad gibi birçok üründe görmekteyiz.

Qi destekli oyuncu ürünleri

RGB aydınlatmalı oyuncu mousepad modeli olan Asus ROG Balteus Qi dikey olarak dizayn edilen 320 x 370 mm boyutlarında geniş bir alana sahip. Elbette Qi desteği ile ROG Chakram başta olmak üzere kablosuz şarj olabilen tüm fareleri ve elbette akıllı telefonunuzu, kulaklığınızı da Balteus üzerindeki şarj bölümünden şarj etmeniz mümkün.

İlk bakışta basit bir kulaklık askısı gibi gözükse de içerisinde üç önemli özellik barındıran ROG Throne Qi, elbette yazımıza uygun şekilde alt bölmesinde ROG logosunun altına gizlenen Qi kablosuz şarj standına sahip. Böylece telefonunuz için ideal bir konum ayarlayan ROG Throne Qi, Aura Sync desteğiyle RGB aydınlatması ile en havalı stand olarak dikkat çekiyor. Buna ek olarak üzerinde iki adet 1.5 A şarj destekli USB 3.1 çıkışı ve bir de 3,5 mm jack bölümü yer alan ROG Throne’da ESS 9118 DAC ve bir amfi bulunuyor. Bu sayede bilgisayarınız desteklemiyor olsa bile buradaki çıkıştan 7.1 çevresel ses desteğine sahip bir ses kartına da sahip olabilirsiniz.