ASUS ROG, Gamescom’da yeni ürünlerini tanıttı

ASUS ROG (Republic of Gamers) ailesinin Gamescom 2019‘da düzenlenen Intelligent Evolution etkinliğinde yeni ürünleri duyuruldu.

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ROG Gamescom’da toplam yedi yeni ürünü duyurdu. Anakart, monitör, fare gibi birçok skalada yeni ürünlerini duyuran Republic of Gamers, bu yılın sonlarında da iddialı ürünler sunmaya devam ediyor.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ROG Rampage VI Extreme Encore, popüler ROG Rampage Extreme ve Omega anakartlar serilerinin en son üyesi. Bu en yeni anakart, akıllı ayarlama, tasarım ve son teknolojiye sahip. Böylece oyunculara, meraklılara ve overclock tutkunlarına özel bir kart diyebiliriz. ROG Rampage VI Extreme Encore, 16 güç kademesi ve iki entegre VRM fanlı aktif bir soğutucu barındırıyor. Ayrıca bir M.2 alüminyum soğutucu ve tek parçalı bir alüminyum arka plaka içeren kapsamlı bir termal tasarıma sahip.

Ayrıca, USB 3.2 Gen 2×2 (Tip-C), Intel Wi-Fi 6 AX200, yerleşik Aquantia 10 Gbps LAN ve Intel Ethernet bağlantıları sunan anakart, 1,77 inç LiveDash renkli OLED ile ve ikinci nesil adreslenebilir RGB başlıklarıyla eşsiz bir kişiselleştirme sağlıyor.

ASUS ROG Strix X299-E Gaming II

Bir anakartta sağlam performans, overclock kolaylığı, şık görünüm ve üst düzey sonuç arayanlara ROG Strix X299-E Gaming II çare olacak.

12 güç kademesi ve önceden monte edilmiş bir 40mm fan ile birlikte gelen anakart, ışıklı ROG logosu I/O kapağıyla estetik tasarım sunuyor. ROG Strix X299-E Gaming II, üç adet M.2 yuvası, Intel® Wi-Fi 6 AX200 ve hem Realtek 2.5Gbps hem de Intel Ethernet ile üstün bağlantı performansı sağlıyor. Ayrıca, 1.3 inç LiveDash OLED, ikinci nesil adreslenebilir RGB başlığı ve FlexKey ve BIOS Flashback içeren kullanıcı dostu tasarımlara sahip olmasıyla göze çarpıyor.

ASUS ROG Strix XG43UQ DSC

Display Stream Compression (DSC) teknolojisini içeren özel bir model olan XG43UQ, ayrıca tek bir bağlantıdan değişken yenileme hızı (VRR) ve yüksek dinamik aralık (HDR) standartlarına da sahip. ROG Strix XG43UQ, tek bir DisplayPort 1.4 aracılığıyla 4K 144Hz çözünürlükteki görüntüleri, Chroma subsampling olmaksızın, ayrıntılı ve pürüzsüz şekilde gösterebiliyor.

Strix XG43UQ’un DisplayHDR 1000 uyumluluğuna sahip 43” mat HDR ekranı, %90 DCI-P3 profesyonel renk gamını destekliyor ve aynı zamanda AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi ile çalışıyor.

ASUS ROG Strix XG27UQ DSC

ROG Strix XG27UQ, 144Hz yenileme hızına sahip 4K UHD oyun monitörü olarak dikkat çekiyor. Quantum-dot teknolojisine sahip 27 inçlik IPS ekran, oldukça başarılı. %90 DCI-P3 renk gamı ​​ve DisplayHDR 400 uyumluluğu sunan monitor aynı XG43UQ gibi Display Stream Compression teknolojisini destekliyor.

ASUS ROG Strix XG17

ROG Strix XG17, 240Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunan, dünyanın en hızlı taşınabilir ekranı olarak 17,3 inç IPS Full HD çözünürlüpe sahip. Sadece 1 kg ağırlığında olan monitor, tek bir şarjla 3 saate kadar 240 Hz çalışmayı destekleyen dahili bir bataryaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Diğer yandan hızlı şarj sistemi sayesinde bir saatlik bir şarj ise 2,7 saatlik ek kullanım sunuyor. 48-240 Hz arasında çalışan ve adaptive-sync desteği bulunan ROG Strix XG17, kulaklık takmak istemeyenler için dahili bir hoparlörle birlikte geliyor.

ROG Strix XG17 ayrıca bir ROG tripod aksesuarı ile birlikte geliyor. Örneğin, ROG Tripod, Strix XG17’yi doğrudan oyun dizüstü bilgisayarının üstüne yerleştirmeyi kolaylaştırarak, genişletilmiş ekran ve oyun alanı oluşturuyor. XG17 konsol oyuncuları için hareket halindeyken bir monitör olarak ya da mobil oyunlar için genişletilmiş bir ekran olarak da kullanılabilir durumda.

ASUS ROG Chakram

ROG Chakram, Qi kablosuz şarj destekli ve son kontrol için entegre bir joysticke sahip olan, tamamen yeni bir ergonomik, optik oyuncu faresi olarak tanıtıldı. ROG Chakram’ı sadece 15 dakika boyunca kabloyla şarj etmek, 12 saate kadar oyun oynama için yeterli güç sağlıyor. 16.000 DPI ve 400 IPS değerlerinde sensöre sahip yeni mouse, kablolu, 2,4 GHz ve Bluetooth olmak üzere üç farklı bağlantı yöntemi sunuyor.

ASUS ROG Strix Go

ROG Strix Go 2.4, dünyanın Nintendo Switch ile elde taşınabilir modda kullanılabilen ve aynı zamanda cep telefonları ve PC’lerle çalışan ilk kablosuz oyun kulaklığı oldu. Kulaklık, Bluetooth’a göre daha az gecikmeyle USB-C 2,4 GHz kablosuz adaptör üzerinden bağlantı sunuyor.

Entegre mikrofona, Hi-Res 40 mm sürücülere sahip ROG Strix Go 2.4, katlanabilir tasarıma, 290 gramlık hafif ağırlığa ve gerçekçi ses üretimi için ROG’ye özel hava geçirmez hazne tasarımına sahip olmasıyla göze çarpıyor.