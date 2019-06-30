Fiyat performans şampiyonu: QCY-T2C inceleme (120 TL)

QCY-T2C inceleme videomuzda, 120 TL’lik satış fiyatıyla tam kablosuz kulaklıklar arasında bir fiyat performans şampiyonu olan modeli inceledik.

Ürün linki: https://hwp.to/2J06GMl

İndirim kodu: BGHardware01

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QCY-T2C inceleme

Tasarımsal açıdan ilk bakışta ürünün T1C’den farkı kutusunun kapaklı bir yapıda gelmesi. Onun dışında kulaklıkların tasarımında ve genel konforunda herhangi bir değişiklik yok. Ürünün kulağınıza taktığınızda ve müzik çaldığınızda dışarıdan herhangi bir ses duymuyorsunuz. Ayrıca dışarıdaki insanlar da sizin ne dinlediğinizi duymuyor. Son olarak kulaklığın kulaktan düşmediğini ve spor yaparken de kullanılabilir olduğunu belirtelim.

Bluetooth 5.0 bağlantısıyla hem akıllı telefonlara hem de farklı cihazlara bağlanabilen QCY-T2C modelinin her birinde fiziksel tuşlar yer alıyor. Bu tuşlar sayesinde şarkı durdurma, şarkı geçişi veya asistana ulaşma gibi işlevler için kullanabiliyoruz. İçerisinde 6 mm’lik sürücüler bulunan QCY T2C modelinde önceki modele oranla ses daha berrak ve bu sefer bass sesler de rahatlıkla duyulabiliyor. Ancak ne yazık ki müzik dışında YouTube ve oyunlarda bir gecikme söz konusu.

Son olarak bataryadan bahsedecek olursak cihazın kutusu 800 mAh, kulaklıkların kendisi ise 43 mAh kapasiteli pille geliyor. Kulaklıkların kendisi ile 3-4 saat aralığında kesintisiz müzik dinleyebiliyorken, kutu cihazı 8 kez şarj edebilmenize olanak sağlanıyor.