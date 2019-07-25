PUBG için Sezon 4 heyecanı başladı!

Dünyanın en popüler oyunları arasında milyonların oynamaya devam ettiği PUBG, ya da tam adıyla PlayerUnknown’s Battlegrounds için Sezon 4 başladı.

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PlayerUnknown’s Battlegrounds Sezon 4 özellikle oyunun ikonik haritalarından Erangel’i baştan aşağıya yenilerken, aynı zamanda daha gerçekçi ve yeni binaların bulunduğu haliyle dikkat çekiyor. Erangel‘deki bazı değiştirilen bölgeler ise bu klasik haritayı yeniden keşfetmemizi gerektirecek.

İlk olarak PC platformunda yayınlanan Season 4, Survivor Pass Aftermath ile gelen yeni sezonda yine yeni görevler bulunacak. Co-Op Missions adlı yeni özellik, oyuncuların grup halinde ilerlemesine izin verirken, Aftermath’i satın alan oyuncular: UAZ için “Red Zoned” adlı ilk araç kaplaması hediyesini de alacak. PlayerUnknown’s Battlegrounds Survivor Pass 4: Aftermath satın almak için buraya ulaşabilirsiniz.

PS4 ve XBO oyuncuları ise PUBG Sezon 4’e yaz sonunda kavuşacaklar.