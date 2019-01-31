PUBG Report yayıncı ile karşılaşırsanız haber veriyor

PUBG belki de oynandığı kadar yayınlanan bir oyun. Hal böyle olunca insan ister istemez öldürdüğü veya kendini öldüren kişilerin yayıncı olup olmadığını merak ediyor.

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PUBG oyununda karşılaştığınız bütün yayıncıları bileceksiniz

PUBG oynuyorsanız ve aklınıza aynı soru geliyorsa artık merak etmenize gerek yok. Yeni bir internet sitesi sayesinde artık bu sorunun cevabını öğrenebileceksiniz. PUBG Report, oyunun API‘si sayesinde oyun içi verileri alıyor ve Twitch yayınları ile karşılaştırıyor. Bütün işi site yaparken sizin yapmanız gereken tek şey siteye girip gerekli yere kullanıcı adınızı yazmanız. Bu sayede son iki hafta boyunca yayıncılarla yaşamış olduğunuz kanlı bıçaklı münasebetlere dair bilgi edinebilirsiniz.

Ne yazık ki site sadece bilgisayar kullanıcılarına hizmet sağlayabiliyor. Fakat diğer platformlara da destek için tam gazla çalışıyorlar. Bir diğer kötü yanı ise sadece Twitch yayıncılarını takip ediyor olması eğer Youtube gibi başka bir platform üzerinden yayın yapan birisi ile karşılaşırsanız bunu öğrenmek de site aracılığıyla mümkün değil. Son olarak belirttiğimiz üzere iki haftadan eski verilere de ulaşmak söz konusu değil.

Yayıncılarla oyuncuların her geçen gün daha da iç içe girdiği bu dünyada böyle bir site çoğu kişinin merakını gidermesine yardımcı olacaktır.