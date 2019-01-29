Fortnite mobile oyun kolu desteği geldi!

Fortnite iOS ve Android sürümleri için Epic Games 7.30 güncellemesini yayınladı. Genel düzeltmelerin yanı sıra güncellemenin en dikkat çekici özelliği Bluetooth oyun kolu desteği.

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Fortnite mobilde de konsol oyunu gibi

Fortnite artık mobil cihazlarda da oyun kolu yardımı ile oynanabilecek. Yeni güncelleme iOS cihazlar için MFi oyun kollarını kullanılabilir kılıyor. Bu artık iPhone ve iPad’den de Playstation veya Xbox’taymış gibi Fortnite oynayabileceksiniz demek oluyor. Android için iOS’un aksine Bluetooth destekli oyun kolları ile daha geniş kol desteği sunuluyor. Android akıllı telefonlara gelen bir diğer özellik ise saniyede 60 kare desteği. Bu özellik sadece Samsung Galaxy Note 9 gibi üst sınıf cihazlarda geçerli olacak.

Bunların yanı sıra her güncelleme alışıla geldik hata düzeltmeleri de içeriyor. Bunların öne çıkanları şu şekilde:

Oyuncuların inşa tuşuna basılı tutarken inşa çeşitlerini değiştirirken birden fazla yapı inşa edememeleri hatası giderildi.

Toplama tuşunun öncesinde seçilen silaha dönmemesi giderildi.

Birden fazla tuşa aynı anda basmanın ateşlemeyi devre dışı bırakması giderildi.

Kimi arayüz tuşlarının diğerlerinden düşük çözünürlüklü olması düzeltildi.

Otomatik koşmaya kilitlendiğinde kilit işaretinin gözükmemesi düzeltildi.

Oyun kolu ile oynayabilme özelliği mobil oyuncuları bir adım yukarı taşıyacaktır. Saniyede 60 kare ile görüntü alma ise akıllı telefonların ne derece geliştiğini gösterir nitelikte.