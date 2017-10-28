PUBG’nin Geliştiricisi Oyunun Geceleği ile İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

Popüler online shooter oyunu PUBG’nin geliştiricisi Brendan Greene, PAX Aus etkinliğinde düzenlenen panelde önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce PUBG’ye tek kişilik oyuncu modu geleceği çok tartışılıyordu. Greene yaptığı açıklamada geliştirici ekibin bunu yapabilmesi için yeterli kaynağa sahip olmadığını ve bu yüzden oyuna böyle bir mod getirmeyi düşünmediklerini belirtti.

Greene, oyuna böyle bir mod getirmek için herhangi bir hikaye olmadığını ancak bunu araştırdıklarını belki ilerde bir hikaye modu gelebileceğini duyurdu. Greene ayrıca oyunun Xbox One versiyonu çıktığında Xbox One ve PC oyuncularının birlikte oynayabileceğini umduğunu belirtti.