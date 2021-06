PUBG Mobile’a Böcek Modu Geldi!

Far Cry şüphesiz ki oyun dünyasının en efsane serilerinden. FPS (first-person-shooter/birincil-şahıs-nişancı) yapımlarının en önde gelenlerinden olan seri, ciddi bir hayran kitlesine sahip. İçinde bulunduğumuz şu günlerde ise, serinin sıradaki oyunu olan Far Cry 6’nın rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz gün yapımcı Ubisoft’un oynanış trailer’ı, çıkış tarihi ve oyundaki karakterler gibi oyuna dair önemli bilgilerini paylaştığı yapım, oyunculardan büyük beğeni topladı. Ancak görünüşe göre, Far Cry 6 ile ilgili bilgilerimiz Ubisoft’un bu paylaştıkları ile sınırlı kalmayacak. Zira, bugün bir Reddit kullanıcısının paylaştığı oyunun haritası, oynanış trailer’ında gördüklerimizle uyuşmakta. İşte serinin bugüne kadarki en büyük açık dünya haritası olacak haritanın detayları ve Far Cry 6 hakkındaki diğer bilgiler…

Far Cry 6 haritası bugüne kadarki en büyüğü

Aslında, Far Cry 6’nın bu büyük açık dünya haritası bir sürpriz değil. Zira, geçtiğimiz gün oyunun geliştiricisi Ubisoft’un gerçekleştirdiği oyun tanıtım etkinliğinde, haritanın serinin bugüne kadarki en büyüğü olacağı söylenmişti. Yukarıdaki görsel “Yara” adındaki tropikal ada haritasının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

” guccitorial_gangulas” rumuzlu Reddit kullanıcısının söylediğine göre, bu görsel Yara isimli adanın tamamını gösteriyor. Yani, Far Cry 6’ın oynanabilir haritası bu adadan oluşacak. Görselde gözüktüğü üzere; harita orman, sahil ve diğer biyomlar gibi çeşitli alanları içeriyor. Yani, geliştirici Ubisoft’un da söylediği üzere, harita biyom çeşitliliği açısında gerçekten zengin olacak gibi gözüküyor. Buna ek olarak, yine Ubisoft’un da duyurduğu gibi, haritada bir havalimanı ve ışık feneri de görmekteyiz. Her ne kadar tek bir görsel üzerinden haritanın gerçek boyutunu çıkarmak ve harita boyutunun kaliteyi etkilemediğini bilsek de, açık dünya bir oyunun bu denli büyük bir haritaya sahip olacak olması yine de heyecan verici.

Harita kadar silahlar da çeşitli

Tıpkı oyunun haritasında olduğu gibi, yapımcı Ubisoft’un duyurduğuna göre, Far Cry 6 silahları da serinin oyunları arasında en çeşitlisi olacak. Öncelikle, bu silahların hepsi geliştirilebilir olacak. Bunun arkasında ise, oyunun hikayesinin ilham aldığı Küba gerillaları mantığı var. Oyunun yapımcıları, Küba’daki bu “kendi kendine yapma” ve “tamir etme” alışkanlığından etkilendiklerini söylüyor. Yani, oyunda sağlam bir craft sistemi olacağını söylemek mümkün. “Supremos” adı verilen bu yeni silah sınıf, gerçekten de çok çeşitli. Zira, bunların arasında CD fırlatan silahlardan, araba motorundan yapılmış minigunlara çeşitli silahlar var. Oyunun sadece bu silah çeşitliliği bile oyuncuları heyecanlandırmaya yeten cinsten.

Far Cry 6 hikayesi

Her ne kadar harita ve silahlar gayet başarılı gözükse de, Far Cry 6’nın belki de en heyecan veren tarafı hikayesi. Gelin bu hikayeden kısaca bahsedelim. Oyuncular Far Cry 6’da Dani Rojas karakterini kontrol edecek. Dani Rojas, Karayip adalarından olan Yara’lı bir gerilla. Aslında Rojas eski bir asker ancak baskıcı rejimle savaşmak adına özgürlük için savaşan gerilla ordusuna katılmış durumda. Buna ek olarak, oyuncuların oyun başında Dani Rojas’ın cinsiyetini seçebileceğini de belirtelim. Oyundaki amacımız ise diktatör Anton Castillo (El Presidente) ve oğlunun önüne geçip, ülkeyi eski özgür günlerine kavuşturmak. Tabi, bunu yapmanın oyundaki yolu ise diktatör başkanı öldürmek. Son olarak, Oyunculara bu ana görevin yanında, açık dünyayı keşfetmelerine yaracak birçok yan görevin de eşlik edeceğini ekleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri oyununun oynanış trailerı ile başbaşa bırakalım.

Çıkış tarihi ve hangi platformlara geliyor?

Arkasında Ubisoft Toronto stüdyosunun imzası bulunan oyun, 7 Ekim 2021’de oyun severlerle buluşacak. Oyunun geleceği platformlar da her tarz oyuncuyu sevindirecek cinsten. Far Cry 6; PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Google Stadia platformlarına çıkacak. Bunun yanında, geliştiriciler, oyuncuların performans sıkıntısı yaşamayacağının da sözünü verdi. Hatta, bu sözlerinin PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollar için de arakasında olduklarını söylediler. Far Cry 6 ne zaman çıkacak sorusunu da cevapladıktan sonra, gelin sistem gereksinimlerine göz atalım.

Far Cry 6 sistem gereksinimleri

Öncelikle, oyunun sistem gereksinimlerinin henüz resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bundan dolayı, aşağıdaki bilgiler sadece tahminlerimizi içermektedir. İşte Far Cry 6 sistem gereksinimleri tahminlerimiz:

İşletim sistemi: Windows 10-64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350

RAM: 8GB

Ekran kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

Depolama: 50-100 GB arası

Kaynak: GameRant, Polygon