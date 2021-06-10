Oyun
PUBG Mobile’a Böcek Modu Geldi!
PUBG Mobile oyuncuları 9 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında bir böcek kadar küçük olup uçma ve Erangel haritasındaki beş özel laboratuvarda savaşma şansına sahip olacak. Güdümlü füzelerle birlikte hızlı ve patlayıcı aksiyona davetlisiniz!
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Dünyanın en popüler mobil oyunlarının başında gelen PUBG MOBILE, Serüven-Böcek isimli yeni oyun modunu duyurdu. Bu yeni oyun moduyla birlikte oyunculara yepyeni bir battle royale deneyimi sunuluyor. Sınırsız güdümlü füzeyle donatılan Böcek oyuncular, rakipleriyle hızlı, patlayıcı desteğiyle mikroskobik düzeyde savaşırken, tam boydaki oyuncuların tavalarından kaçmaya çalışacaklar.
Serüven-Böcek modu, oyuncuların bir böcek kadar olmalarını sağlayan küçülme teknolojisini kullanmalarına imkân tanıyor. Erangel’in yeni temalı moduyla birlikte oyuncular beş farklı laboratuvarı keşfedebilecek. Her bir laboratuvarda gizemli bir Kuantum Dönüşüm Cihazı bulunuyor. Bu cihazı kullanan oyuncular, böcek boyutunda minyatür bir oyuncuya dönüşecek. Dönüşen oyuncular sırt çantalarındaki ekipmanları kullanamayacak ama sınırsız sayıda güdümlü füze fırlatabilecekler. Laboratuvarda uçabilen oyuncular, uzaklaştıklarında ise gerçek boyutlarına geri dönecekler. Bu Böcek oyunculara normal silahlarla zarar vermek mümkün değil, ancak tava saldırılarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Böcek haline dönüşen oyuncular, Enerji Işığı Puanları toplayarak solucan deliklerini kullanıp, haritadaki farklı yerlere yolculuk edebiliyorlar. Her ışık beş Işık Puanı toplamanızı sağlıyor. Oyuncular 40 Işık Puanı topladığında ise Solucan Deliği Cihazı’nı çalıştırarak, diğer dört laboratuvardan birine ışınlanabiliyorlar. Işık Puanları sadece Böcek halindeyken toplanabilirken, normal boyuttaki oyuncularsa Enerji Dükkanı’nı kullanarak Işık Puanları ile savaş ekipmanları satın alabiliyorlar. Serüven-Böcek modunun amacı da diğerleriyle aynı: Hayatta kalan son oyuncu olmak!
Geçtiğimiz günlerde okyanusun ortasındaki büyük bir gemide yer alan dev hangarda geçen arena haritası Hangar da oyuna eklenmişti. Hızlı reaksiyonun ve doğru hedef almanın ön plana çıktığı harita, Takımlı Ölüm Oyunu, Arena Eğitimi ve Takımlı Silah Oyunu modlarında da seçilebiliyor.
PUBG Mobile’a gelecek yeni içerikler ve heyecanla beklenen 1.5 güncellemesiyle ilgili bilgiler de çok yakında duyurulacak.
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Oyun
Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı!
Kısa sayılabilecek bir sürede dünya çapında imza attığı oyunlarla tanınan Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldı.
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Hungri Games 2019 yılında global mobil oyun pazarında hit olmuş oyunları yönetmiş deneyimli bir ekip tarafından kuruldu ve şu anda portföyünde iki mid core oyunu bulunuyor. Hungri Games, halihazırda EMEA bölgesinde ve ABD’de geniş bir oyuncu kitlesini yakalamış olan God of Gods ve Legend of Khans gibi SRPG oyunlarıyla hızlı bir ivme yakalamayı başardı. İnteraktif hikaye tabanlı RPG türündeki üçüncü oyunu olan “Affairs Interactive Stories” ise 2021 yazında oyun severler ile buluşacak.
“Global ölçekte tanınan bir oyun şirketi olacağız”
Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada; “Hungri Games dünya oyun sektöründe tecrübeli ve başarılara sahip bir ekip tarafından kuruldu. 2 yıl gibi kısa bir sürede 2 mid-core oyunu global pazarda yayınlayabilmek ve alanında dikkat çeken oyunlara imza atmak bu anlamda tesadüf olmadı. Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı. Yenilikçi ve yetenekli ekibimizle bu yolda ilerliyoruz. Bu başarımız çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve biz de şu an için global hedeflerimize uygun gördüğümüz Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık. Yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan en yeni SRPG oyunumuz “God of Gods”u global pazarda yayınlamanın heyecanını yaşarken, diğer yandan RPG ve strateji türü oyun deneyimini yeni bir düzeye taşıyarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmayı sürdürüyoruz. ” dedi.
Temel mobil oyunlar segmentinde yenilikler getiriyor
Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendiriyor: “Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA’da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games’i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık’ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz.”
Hungri Games aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere’de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacak. İstanbul merkezli şirket yeni yetenekleri bünyesine katmayı sürdürürken, bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyor.
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Oyun
Ovio Studios tarafından yerli sürüş simülasyonu! | “Complete Car Driving Simulator”
Merkezi Kadıköy’de bulunan Ovio Studios, oyun sektöründeki yoluna yeni başlayan yerli bir oyun şirketi. Yerli, gerçekçi simülasyon ve oyun yapımlarıyla Apple ve Android ekosisteminde ön plana çıkmaya çalışan şirket; “Complete Car Driving Simulator” isimli ilk oyununu da piyasaya sundu. Oyunda her ne kadar ufak tefek buglar ve defectler bulunsa da; yerli bir yazılım şirketinden görmek istediğimiz parıltıyı oyuncuya aktarmayı başarıyor.
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Complete Car Driving Simulator nasıl bir oyun olmuş
Oyun, alışkın olduğumuz araba yarışı formatında fakat bir açık dünya simülasyonu üzerine kurulu. Bu sayede Complete Car Driving Simulator’da benzer segmentteki diğer oyunların aksine daha fazla etkileşim gerçekleşebiliyor.. Tek oyuncu ve çoklu oyuncu desteğiyle oynanabilen oyunda, aracınızı kişiselleştirebilme seçenekleriniz mevcut. Ayrıca zamanla puan kazanarak yeni araçlar alabilmeniz ve bu araçları da garajınızda muhafaza edebilmeniz mümkün. Ücretsiz olan Complete Car Driving Simulator, oyun içi satın alma opsiyonlarına da sahip. Kimi araçlar puanla açılırken; kimi araçlar sadece belli miktarda ücret karşılığında satılıyor. Bu noktada, dileyen kullanıcılar oyunun sunduğu imkanlardan ücretsiz yararlanabilirken; dileyen kullanıcılar da oyun içi satın alma opsiyonlarını kullanarak hem istedikleri araçları satın alabiliyorlar hem de yerli oyun şirketimiz Ovios’a katkıda bulunabiliyorlar. Ovios’a katkıda bulunmak isteyenler için tek seçenek oyun içi satın alma opsiyonları değil. Oyun içinde karşınıza çıkan reklamları izleyerek de; bu yerli yapıma ve yerli şirketimize destek olabilirsiniz.
Gelelim Complete Car Driving Simulator’ın detaylarına. Oyunda size ilk olarak bedava verilen bir araçla başlıyorsunuz. Bu araç bir Lamborghini. Fakat Lamborghini adını duyunca heyecanlandıysanız sizlere şunu da söyleyelim: Bu daha sadece bir başlangıç. BMW ve Mercedes gibi prestijli markaların yanı sıra neredeyse uzay çağı tasarımına sahip birçok araç bu oyunda mevcut. Oyunun eleştirilecek yönlerine gelirsek de; yer yer çeşitli buglarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu buglar canınızı çok fazla sıkmasa da; oyun deneyiminizi negatif yönde etkileyebiliyor. Örneğin ben oyunu oynarken sınırsız drift yapabileceğiniz bir bug keşfettim.
Öte yandandan oyunu yarış modunda oynadığınızda herhangi bir mini harita desteği bulunmuyor. Yön tayin edebilmek için de kafanızın üstünde bulunan navigasyon okundan yararlanıyorsunuz. Fakat bu navigasyon okunun sağlıklı bir şekilde çalıştığını söyleyebilmek çok zor. Bundan dolayı da yarış güzergahını kaybederek; rotanızdan sapabilmeniz mümkün. Haliyle yarışlar kimin daha hızlı gidebildiğinden veya kimin virajları daha iyi alabildiğinden çok; kimin yönünü daha iyi tayin edebildiğini ölçüyor diyebiliriz.
Grafik anlamındaysa gayet tatmin edici seviyede olan oyunda, şehir turunuz esnasında karşınızda gökdelenler yükselirken bir yandan da zaman zaman kendinizi müstakil evlerin mevcut olduğu bahçelerde bulabiliyorsunuz. Bu sayede oyunda görsel anlamda bir tek düzelik veya sıkıcılık oluşmuyor. Bizce oyunun en başarılı yanlarından birisi de görsel kısmı olmuş. Özellikle araç görsellerinin de çok iyi seviyede olduğunu söylemek mümkün. Gerçek araçları aratmayacak düzeyde detaylara dikkat edilerek oluşturulan araçlar, rakip oyunlarla yarışacak bir görsel kalite düzeyine sahip. Fakat bu noktada eleştireceğimiz kısım da, araçların hasar alma mekaniklerinin daha da gelişmesi gerektiği yönünde.
Ovio Studios’u tebrik ediyoruz ve çıktıkları yolda başarılar diliyoruz
Kim ne derse desin, Ovio Studios bir takdiri hak ediyor. Bizler de HWP ekibi olarak; çıktıkları bu uzun ve zorlu yolda kendilerine başarılar diliyoruz. Complete Car Driving Simulator’ı merak edenler için de AppStore linkini ve Google PlayStore linkini paylaşalım. Ayrıca, Ovio Studios’un resmi web sayfasına ulaşmak isteyen kullanıcılar da buraya tıklayarak şirketin kendi web sayfasına ulaşabilirler.
Complete Car Driving Simulator’ı AppStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Complete Car Driving Simulator’ı Google PlayStore üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Oyun
Far Cry 6 haritası ortaya çıktı!
Far Cry şüphesiz ki oyun dünyasının en efsane serilerinden. FPS (first-person-shooter/birincil-şahıs-nişancı) yapımlarının en önde gelenlerinden olan seri, ciddi bir hayran kitlesine sahip. İçinde bulunduğumuz şu günlerde ise, serinin sıradaki oyunu olan Far Cry 6’nın rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz gün yapımcı Ubisoft’un oynanış trailer’ı, çıkış tarihi ve oyundaki karakterler gibi oyuna dair önemli bilgilerini paylaştığı yapım, oyunculardan büyük beğeni topladı. Ancak görünüşe göre, Far Cry 6 ile ilgili bilgilerimiz Ubisoft’un bu paylaştıkları ile sınırlı kalmayacak. Zira, bugün bir Reddit kullanıcısının paylaştığı oyunun haritası, oynanış trailer’ında gördüklerimizle uyuşmakta. İşte serinin bugüne kadarki en büyük açık dünya haritası olacak haritanın detayları ve Far Cry 6 hakkındaki diğer bilgiler…
İçindekiler
Far Cry 6 haritası bugüne kadarki en büyüğü
Aslında, Far Cry 6’nın bu büyük açık dünya haritası bir sürpriz değil. Zira, geçtiğimiz gün oyunun geliştiricisi Ubisoft’un gerçekleştirdiği oyun tanıtım etkinliğinde, haritanın serinin bugüne kadarki en büyüğü olacağı söylenmişti. Yukarıdaki görsel “Yara” adındaki tropikal ada haritasının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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” guccitorial_gangulas” rumuzlu Reddit kullanıcısının söylediğine göre, bu görsel Yara isimli adanın tamamını gösteriyor. Yani, Far Cry 6’ın oynanabilir haritası bu adadan oluşacak. Görselde gözüktüğü üzere; harita orman, sahil ve diğer biyomlar gibi çeşitli alanları içeriyor. Yani, geliştirici Ubisoft’un da söylediği üzere, harita biyom çeşitliliği açısında gerçekten zengin olacak gibi gözüküyor. Buna ek olarak, yine Ubisoft’un da duyurduğu gibi, haritada bir havalimanı ve ışık feneri de görmekteyiz. Her ne kadar tek bir görsel üzerinden haritanın gerçek boyutunu çıkarmak ve harita boyutunun kaliteyi etkilemediğini bilsek de, açık dünya bir oyunun bu denli büyük bir haritaya sahip olacak olması yine de heyecan verici.
Harita kadar silahlar da çeşitli
Tıpkı oyunun haritasında olduğu gibi, yapımcı Ubisoft’un duyurduğuna göre, Far Cry 6 silahları da serinin oyunları arasında en çeşitlisi olacak. Öncelikle, bu silahların hepsi geliştirilebilir olacak. Bunun arkasında ise, oyunun hikayesinin ilham aldığı Küba gerillaları mantığı var. Oyunun yapımcıları, Küba’daki bu “kendi kendine yapma” ve “tamir etme” alışkanlığından etkilendiklerini söylüyor. Yani, oyunda sağlam bir craft sistemi olacağını söylemek mümkün. “Supremos” adı verilen bu yeni silah sınıf, gerçekten de çok çeşitli. Zira, bunların arasında CD fırlatan silahlardan, araba motorundan yapılmış minigunlara çeşitli silahlar var. Oyunun sadece bu silah çeşitliliği bile oyuncuları heyecanlandırmaya yeten cinsten.
Far Cry 6 hikayesi
Her ne kadar harita ve silahlar gayet başarılı gözükse de, Far Cry 6’nın belki de en heyecan veren tarafı hikayesi. Gelin bu hikayeden kısaca bahsedelim. Oyuncular Far Cry 6’da Dani Rojas karakterini kontrol edecek. Dani Rojas, Karayip adalarından olan Yara’lı bir gerilla. Aslında Rojas eski bir asker ancak baskıcı rejimle savaşmak adına özgürlük için savaşan gerilla ordusuna katılmış durumda. Buna ek olarak, oyuncuların oyun başında Dani Rojas’ın cinsiyetini seçebileceğini de belirtelim. Oyundaki amacımız ise diktatör Anton Castillo (El Presidente) ve oğlunun önüne geçip, ülkeyi eski özgür günlerine kavuşturmak. Tabi, bunu yapmanın oyundaki yolu ise diktatör başkanı öldürmek. Son olarak, Oyunculara bu ana görevin yanında, açık dünyayı keşfetmelerine yaracak birçok yan görevin de eşlik edeceğini ekleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri oyununun oynanış trailerı ile başbaşa bırakalım.
Çıkış tarihi ve hangi platformlara geliyor?
Arkasında Ubisoft Toronto stüdyosunun imzası bulunan oyun, 7 Ekim 2021’de oyun severlerle buluşacak. Oyunun geleceği platformlar da her tarz oyuncuyu sevindirecek cinsten. Far Cry 6; PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Google Stadia platformlarına çıkacak. Bunun yanında, geliştiriciler, oyuncuların performans sıkıntısı yaşamayacağının da sözünü verdi. Hatta, bu sözlerinin PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollar için de arakasında olduklarını söylediler. Far Cry 6 ne zaman çıkacak sorusunu da cevapladıktan sonra, gelin sistem gereksinimlerine göz atalım.
Far Cry 6 sistem gereksinimleri
Öncelikle, oyunun sistem gereksinimlerinin henüz resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bundan dolayı, aşağıdaki bilgiler sadece tahminlerimizi içermektedir. İşte Far Cry 6 sistem gereksinimleri tahminlerimiz:
- İşletim sistemi: Windows 10-64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350
- RAM: 8GB
- Ekran kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
- Depolama: 50-100 GB arası
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