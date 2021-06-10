A101’de 60 TL’ye Satılan TWS Kulaklığı Denedik! | Piranha 9958

Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için iyi bir seçenek olabileceğini düşündüğümüz Piranha 9958’i tam olarak 59.95 TL’ye A101’den satın aldık. Bakalım Piranha 9958, 60 TL’ye karşılık bir TWS kulaklıktan beklentilerimizi karşılayabiliyor mu?

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60 TL’ye TWS kulaklık olur mu?

Piranha 9958 TWS kulaklık malzeme kalitesi yönünden muazzam bir kaliteye sahip olmasa da; fiyatını göz önüne aldığınızda kabul edebileceğiniz bir kaliteye sahip diyebiliriz. Öte yandan kulaklıkların üzerinde parmakla basabileceğiniz fiziksel düğmeler bulunuyor. Bu düğmeler müziğinizi durdurmanızı veya başlatmanızı sağlamanın yanı sıra, bir önceki veya bir sonraki şarkıya geçebilmeniz konusunda da size yardımcı olabiliyor. Fakat kulaklığın sağladığı kolaylıklar bir yana, hepinizin kulaklığın ses kalitesini merak ettiğinizi tahmin ediyoruz. Genel olarak göz önüne aldığımızda TWS kulaklıklarda sürücü boyutları da çok büyük olmadığı için tam kablosuz kulaklık kullanan insanların da ses kalitesi beklentisinin özellikle de giriş segmentinde çok da yüksek olmadığını görüyoruz. Bu noktada Piranha 9958’in, tizlerin ve midlerin zayıf, baslarınsa ağır bastığı bir kulaklık olduğunu görüyoruz.

Peki ses tatmin edici düzeyde mi

Peki ses tatmin edici düzeyde mi derseniz evet ses yüksekliği olarak beklentinizi karşılayabileceğinizi düşünüyoruz. Fakat son ses düzeyine geldiğinizde kalitenin negatif anlamda etkilendiğini de söyleyelim. Kulaklık kutusu üzerinde bahsi geçen ekstra bass özelliği eğer bu şekilde işliyorsa, bizce Piranha’nın bass desteği daha düşük olan TWS kulaklık modellerine yönelmenizi tavsiye edebiliriz. Fakat eğer fiyat / performans dengesi gözeterek bakacaksak; evet Piranha 9958, 60 TL’nin hakkını verebilecek bir kulaklık. Öte yandan eğer A101 mağazalarındaki bu kampanyayı kaçırıp kulaklığı online satış sitelerinden sipariş etmek isterseniz maalesef online platformlarda fiyat 100 TL’ye çıkıyor. Bu noktada da, 100 TL’ye bizce Piranha 9958 bütün fiyat / performans dengesini kaybetmiş oluyor. A101, bu kulaklık modelinde fiyat konusuna iyi çalışmış diyebiliriz.

Piranha 9958 TWS kulaklığı uzun dönemli olarak kullanmış olanlara da buradan ufak bir çağrı yapalım. Eğer bu TWS kulaklıkla ilgili düşüncelerini ve tecrübelerini yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirlerse, yapacakları yorumlar birçok insan için faydalı olabilir.