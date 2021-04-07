Oyun
PUBG Mobile yeni haritayla güncellendi! İşte tüm yenilikler
PUBG Mobile son yıllarda mobil oyun piyasasını deyim yerindeyse kasıp kavuran oyunların başında geliyor. Hatta, oyun o kadar popüler ki, geçtiğimiz günlerde 1 milyar indirme barajını aşarak mobil battle royale oyunları arasında egale edilmesi zor bir rekora imza attı. Bunun yanında, oyunun bu başarısının oyun geliştiricisi olan Tencent’i de bir hayli mutlu ettiğini söylemek mümkün çünkü firma PUBG markasına yeni bir oyun eklemenin hazırlığında. Oyunla ilgili tüm bu başarı haberleri gelmeye devam ederken, bugünkü yenilik haberimiz oyunun kendisiyle alakalı. Öyle ki, PUBG Mobile bugünkü güncellemesiyle oyuncuların uzun süredir beklediği bir yeniliği oyuna kattı. PUBG’nin bilgisayar ve konsol versiyonundan tanıdığımız Karakin haritası artık mobil sürümde. Üstelik, yenilikler bununla sınırlı değil…
PUBG Mobile sonunda çok sevilen Karakin haritasına kavuştu
Hatırlayacağınız üzere, PUBG Mobile geçtiğimiz versiyon 1.3 isimli büyük bir güncelleme (Android’te 640 MB, iOS’ta 1.55 GB) almıştı. Bu güncelleme yeni 18. Battle Pass, Hundred Rhytms müzik festivali gibi yenilikler getirmişti. Ancak güncellemenin boyutuna baktığımızda, yeniliklerin bunlarla sınırlı kalmasını beklemiyorduk. Dahası, oyunun 3. yaş gününün de yaklaştığını düşündüğümüzde, büyük yenilikler beklemek çok da mantıksız durmuyordu. Görünen o ki, 1.3 güncellemesinin asıl meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. İşte karşıınızda PUBG Mobile Karakin Haritası:
Birçok oyuncu Karakin haritasına orijinal oyundan tanıyordur. Ancak oyunu sadece mobil oynayan kullanıcıların da bir hayli fazla sayıda olduğunu da göz önüne alırsak, yeni haritayı kısaca tanıtmakta fayda var. Yeni haritamız Karakin çöl temalı bir harita. Buna ek olarak, yeni haritanın en önemli özelliklerinden birinin de küçük olması. Bu kompaktlık, oyunda sürekli hareketli olmanın ve özellikle zıplamanın stratejik önemini arttırmakta. Ayrıca, haritadaki oyuncu sayısının da 64 olacağını belirtelim. Son olarak, bir de yeni Red Zone mekaniğinden bahsetmekte fayda var. Aslında, bu mekanik bilgisayar ve konsol PUBG’sindeki orijinal versiyonunun mobil için modifiye edilmiş bir hali. Normal Pubg’den tek farkı ise bu alanın mobilde “Demolition Zones” şeklinde isimlendirilecek olması. Bu alanlar haritada mor renkle gösterilecek. Bu alanlar kendi kendine patlayacak ve bu patlamayla hem binalara hem de oyunculara zarar verecek. Yani, artık haritada mor görünce oradan uzaklaşmanızda fayda var.
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Yeni Silahlar: Panzerfaust ve Sticky Bomb
PUBG Mobile bugünkü yeniliklerini Karakin haritası ile sınırlı bırakmadı. Zira, silahlar tarafında da heyecanlandıran birkaç yenilik mevcut. Bu yeni silahlardan en dikkat çekeni isi normal PUBG’den de tanıdığımız “Panzerfaust” isimli bazuka. Panzerfaust’ın özelliklerinden bahsetmek gerekirse, en öne çıkan tek detay tek kullanımlık bir silah olması. Loot olarak bulunma sıklığı ve haritadaki dağılımı ise tamamen random. Fakat, air drop konusunda işler farklı. Öyle ki, Panzerfaust her air drop’tan çıkacak. Vuruş mekanikleri tarafında ise, yeni silahımızın en önemli özelliği bir roket atar olması .Bu roketler temas anında patlayacak ve patlama menzili içinde kalan tüm oyuncular veya binalara zarar verecek. Tabi, buradaki binalardan kastımız ince duvarlar ve yakın mesafedeki eşyalar. Son olarak, ateş ederken arkadaşlarınızın yakınınızda olmadığından emin olmak isteyebilirsiniz çünkü bu silah arkadaşlarınıza da zarar verme özelliğine sahip.
Diğer bir yeni silahımız ise “Sticky Bomb” isimli fırlatılabilir bir bomba. Bu bombaların en büyük özelliği atıldığı duvarlara yapışıyor olması. Tabi, işlevleri de tıpkı tahmin ettiğiniz gibi: Yapıştıkları duvarları havaya uçurmak. Bu yeni fırlatılabilir bombanın belki de en güzel yanı oyunda yaratacağı parçalanmış binalar. Bu şekilde yeni vuruş açıları ve çok daha stratejik bir oynanışa sahip olacağımızı düşünüyoruz.
Yeni mekanik: Thin Walls
PUBG Mobile, silahlar ve yeni harita dışında, yeni bir mekaniğe de kavuşuyor. Bu yeni mekaniğin orijinal ismi “Thin Wall Bullet Penetration”. Yani, ince duvar mermi geçirgenliği. Bu yeni mekanik sayesinde artık oyundaki bazı duvarlar mermi geçirir hale gelecek. Tabi, bu duvarların görselleri farklı olacak ve normal duvarlardan kolayca ayırt edebileceksiniz. Uzun lafın kısası, artık saklanılan yerleri veya siper alınan duvarları dikkatli seçmekte fayda var.
Yenilikleri deneme fırsatınız oldu mu? PUBG Mobile yeni haritası ve silahları hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz!
Kaynak: GameSpot, TouchArcade
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Genel
E3 2021 etkinliğinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu!
E3 2021 etkinliği ile alakalı sonunda kesin karar verildi. Oyun dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan etkinliğin bir dönem iptal olacağı iddia ediliyordu. Resmi açıklamanın bir türlü gelmediği etkinlik için nihai karar ortaya çıktı. Merakla beklenen etkinlik sanal ortamda takipçilerini karşılayacak. Ayrıca etkinliğin tarihinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Oyun dünyasında gözler yaz mevsiminde gerçekleşecek E3 2021 etkinliğinde olacak.
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E3 2021 sanal etkinlik olarak gerçekleşecek!
Covid-19 salgınının etkileri hala sürmekte. Birçok ülkenin aşılama ile önünü görmeye başladığı şu günlerde neredeyse iki yıldır doğru dürüst etkinlik gerçekleşmemekte. Hemen hemen birçok etkinlik internet üzerinden hayranlarına deneyim sunarken, bazı etkinlikler de iptal olmak durumunda kalmıştı. Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli etkinliklerinden biri olan E3 de, bu durumdan oldukça etkilendi. Geçen sene iptal olan ve hayranlarını üzen etkinlik görünüşe göre geri dönüyor. E3 2021 adıyla tekrardan sahne alması planlanan etkinliğin durumu netleşti. Etkinlikten sorumlu şirket ESA, bu yıl oyun dünyasına geri döneceklerini resmen duyurdu. Ancak etkinlik fiziksel olarak gerçekleşemeyecek. Zira Coid-19’un etkileri ve birçok firmanın çalışanları ile seyahat etmek zorunda kalması, etkinliği sanal dünyaya girmek zorunda bıraktı. Firma etkinliğin tamamen sanal olarak gerçekleşeceğini resmen açıkladı. Ayrıca firma sanal etkinlik ile daha fazla takipçiye ve hayrana ulaşmayı da hedefliyor.
E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx
— E3 (@E3) April 1, 2021
Şimdiden çalışmaların başladığı etkinlik için birçok firma yerini aldı. Oyun dünyasının güçlü isimlerinden Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., ve Koch Media, E3 2021 etkinliğinde yer alacak. Bununla birlikte ESA, ilerleyen günlerde katılımcı sayısının artmasını bekliyor. Zira etkinlik için ESA ince eleyip sık dokuyor. İlk başlarda iptal olacağı iddia edilen etkinliğin, sonunda sanalda olsa gerçekleşecek olması, hayranlar tarafından sevinç ile karşılandı. İlk dedikodular, ESA’nın etkinliği bir şekilde fiziksel düzenlemek istediği yönündeydi. Hatta bazı kaynaklara göre E3 2021 de iptal olma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ancak firma tamamen sanal etkinlik ile kendisini oyun dünyasına tekrar hatırlatacak.
E3 2021 ne zaman?
E3 2021 etkinliği her zamanki tarihi olan yaz mevsiminde gerçekleşecek. Tamamen ücretsiz olacak etkinlik 12-15 Haziran tarihinde oyun dünyasına giriş yapacak. Merakla beklenen ve bir nevi geri dönen etkinlik için daha öncesinde de basına özel bir tanıtım gerçekleştirilecek. Bu sayede E3 2021 öncesi bazı yapımlar, oyun basınını karşısına ilk kez çıkacak. Konuyla alakalı bir açıklama yapan ESA CEO‘su Stanley Pierre-Louis, yirmi yıldır gerçekleştirdikleri bu etkinlikten kolay kolay vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Bununla birlikte gelişen modern çağda etkinliği bir nevi “evrimleştirmek” istediklerinin de altını çizdi. Daha fazla takipçiye ulaşmak isteyen firma, tamamen sanal olacak etkinlik ile bu amacına ulaşabilir. Stanley Pierre-Louis, etkinlik ile birlikte oyun dünyasına en iyisini sunmak istediklerini belirtti.
Basit bir duyuru etkinliğinden fazlası olan E3, oyun dünyasının en ikonik olaylarından da biri. Tarihte önemli bir yeri olan etkinliğin, oyun dünyasında gerçekten önemli bir yeri var. Birçok oyunun ilk kez gösterildiği ve internet yaygınlaşmadan önce ciddi bir haber kaynağı olan etkinlik, yeni evrim geçirerek kendini yeni nesle hazırlıyor. Daha fazla takipçiye, izleyiciye ve hayrana ulaşmak için yoğun çaba harcayan ESA, etkinliğin basit bir video gösterisi olmaması için yoğun çaba harcıyor. Firma etkinliği “olabildiğince interaktif” yapmak istiyor.
E3 2022’nin tekrardan fiziksel olma ihtimali var!
Her ne kadar evrim geçirmek için yoğun çaba harcasa da, etkinliğin fiziksel katılım ile yarattığı etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Zira fiziksel etkinlikler oldukça güçlü ekonomik girdilere sahip oluyor. Bu nedenle ESA, Covid-19’un 2022’de bitmesi durumunda tekrardan fiziksel etkinlikler yapacaklarını duyurdu. Ayrıca E3 2021’in geri dönüşlerine göre sanal ortamda yeni geliştirmeler de 2022 yılında hayranları karşılayacak.
E3 2021 etkinliğine geri dönecek olursak, firma henüz bazı bilgileri açıklamadı. Zira etkinliğin tam olarak hangi platformda gerçekleşeceği belli olmadı. Bununla birlikte canlı yayınların ne zaman nasıl olacağı da belli değil. İlerleyen zamanlarda etkinliğin günlük programının paylaşılacağı iddia ediliyor. Ancak o güne kadar elimizde etkinlik için yeterli bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Bakalım efsanevi E3, Covid-19‘a rağmen tamamen sanal ortamda beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin kamera özellikleri belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Oyuncu odaklı akıllı telefon, güçlü performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Her geçen gün yeni detayları ile bizleri karşılayan akıllı telefonun şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun ön taraftaki özçekim kamerası seri için sıradan, akıllı telefon dünyası için ise sıra dışı bir yerde olacak. Ayrıca cihazın arka ana kamerası da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion 2 Pro pop-up ön kamera ile geliyor!
Lenovo, oyun dünyasındaki yerini her alandan sağlamlaştırmak istiyor. PC piyasasında çok önemli bir yere sahip olan teknoloji devi, oyuncular için de ürettiği ürünler ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncuların dikkatinde olmak isteyen firma, bilindiği üzere akıllı telefon piyasasında da oyuncu odaklı ürünler ile yer almakta. Legion serisi ile mobil oyun odaklı akıllı telefon üreten Lenovo, seriye yakında bir üye daha kazandıracak. Legion 2 Pro olarak adlandırılan akıllı telefon, üstün performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Günümüz akıllı telefonlarına nazaran daha oyun odaklı olduğu için yüksek performanslı bir şekilde piyasaya çıkan bu telefonlar, kimi zaman da ilginç tasarımları ile gündemde kalabiliyorlar. Geri sayıma geçilen akıllı telefon da sıra dışı ön kamera dizaynı ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin bir önceki Pro modelinde olduğu gibi, bu cihazda da ön kamera pop-up sistemine sahip olacak. Ayrıca bu pop-up sistemi alışagelmişin dışında, telefonun yan tarafında yer alacak. Hali hazırda piyasada birçok başarılı pop-up kameralı akıllı telefon bulunurken, Legion serisi dışında bu kamerayı yan tarafa yerleştiren herhangi bir firma ortaya çıkmadı. Firma bu tasarımı, oyuncuları rahat ettirmek için kullandıklarını açıkladı. Zira mobil oyun oynarken çoğunlukla yan tutulan akıllı telefonlarda kameralar kullanıcıların elleri yüzünden kapanıyordu. Yan tarafa yerleştirilen pop-up ön kamera sayesinde mobil oyunlar oynayan oyuncuların aynı anda yayın açmaları dahi mümkün olacak. Ön kamera 44 MP değerinde bizleri karşılayacak. Ayrıca kamera dört kanallı piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 11 megapiksellik kare yakalana imkanına sahip olacak. Bununla birlikte firma Weibo üzerinden, akıllı telefon ile çekilen bazı özçekimleri paylaştı.
Lenovo Legion 2 Pro modelinin arka ana kamerası da belli oldu!
Ön kamerası ile iddialı bir tasarım ve performans sunmak isteyen Lenovo, arka kamerasında da ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon, OmniVision tarafından üretilen son model lenslere ana kamerasında yer verecek. OV64A sensörüne sahip olacak akıllı telefon, 64 MP değerinde olacak. Ön kameradakine benzer bir teknoloji kullanacak olan firma, arka kamerada da 16 megapiksellik kare yakalayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamerası, 4K 120 FPS video çekebilecek. Aynı şekilde 8K video çekme yeteneği de bulunan oyuncu odaklı akıllı telefon, bu videoları da 30 FPS olarak kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Oyuncu odaklı telefonlar arasında kamera konusunda da öne çıkmayı hedefleyen akıllı telefonun, diğer arka kameraları ile alakalı henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre Lenovo, kamera konusunda kendine fazlasıyla güveniyor gibi.
Kamera bilgilerinin yanı sıra, akıllı telefon ile alakalı bazı soğutma iddiaları da kesinleşti. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonuna resmen sıvı soğutma sistemi kurmuş. Çift fanlı bir sistem geliştiren akıllı telefon üreticisi, fanlar arasında özel bir sıvıya yer vermiş. Bu sayede oyuncular ısınma sorunları ile karşılaşmadan oyun oynama imkanına sahip olacaklar. Her ne kadar sistem kulağa hoş gözükse de bazı eksilere sahip. Bu eksilerden en önemlisi ise ne yazık ki fiyat. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo bu teknolojiyi çok da ucuza mal etmedi. Kesin rakamlar ortaya çıkmasa da cihazın fiyatının bu durumdan etkileneceği iddia ediliyor. Bununla birlikte firma soğutma sisteminin piyasadaki en iyi sistem olacağını iddia ediyor. Lenovo Legion 2 Pro modeli 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Ön kamera: 44 MP pop-up
- Arkakamera:64 MP OV64A lens
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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Genel
Valheim VR mod artık indirilebilir!
Valheim oyunu, oyuncuların ilgisini kaybetmeden yoluna devam ediyor. Çıktığı günden bu yana rekorları alt üst eden yapım, mod yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bugüne kadar birçok modun yapıldığı oyunda, şimdi de sanal gerçeklik modu oyuncuların beğenisine sunuldu. Hali hazırda birincil görüş açısından kusursuz bir şekilde çalışan oyuna, bir de VR modu eklendi. Mod henüz tam sürümüne kavuşmasa da ilk izlenimlerde pek bir hataya rastlanmadı.
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Mod yapımcıları Valheim için VR modu yaptı!
Oyun dünyasında her zaman büyük yapımlar öne çıkmıyor. AAA olarak adlandırılan büyük oyunlar, gerek reklam kampanyalı gerekse de harcanan para ile gündemin ilk sıralarında yer alsa da bazı “bağımsız” yapımlar aradan sıyrılmayı başarıyor. Kimi zaman küçük bir ekiple kimi zamanda tek bir kişi tarafından geliştirilen bu yapımlar, birçok açıdan büyük oyunları geride bırakmayı başarıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Valheim da adından söz ettirmeye devam ediyor. Iron Gate Studio tarafından geliştirilen yapım, gerek teknik açıdan mükemmele yakın olması gerekse de dolu bir içeriğe sahip olması nedeniyle oyuncuların son dönemlerdeki gözdesi oldu. Oyun çıktığı günden bu yana oyuncu sayısını arttırarak yoluna devam ediyor. Çıkışından bu yana sadece iki ay geçen oyun, Steam’de de en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.
Açık dünyada hayatta kalma ve inşaat üzerine kurulu oyun mod yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı. Hali hazırda birçok başarılı modu bünyesinde bulunduran oyun şimdi de çok konuşulacak bir eklenti ile gündeme geldi. Oynanış ile alakalı birçok mod çıkan oyuna şimdi de çok ilginç bir eklenti daha geldi. Bağımsız mod yapımcıları Valheim içine VR desteğini entegre etmeyi başardı. Henüz tam sürümüne kavuşmayan mod, oyuncuların beğenisini kazandı. Teknik açıdan akıcılığı sağlayan VR modu sayesinde artık sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanabileceksiniz. Normal şartlarda birincil kamera açısını ilave mod ile kullanabilen oyuncular, VR mod ile birlikte bu avantaja da sahip olabilecekler.
Valheim VR mod şu anlık hareket kontrol desteğine sahip değil!
An itibariyle indirmeye açık olan mod aslında tam olarak VR deneyimine hazır değil. Zira modun şu anki halinde hareket kontrol desteği bulunmamakta. Bununla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olan oyuncular, klavye ve fare ile modu deneyimleyebilecekler. Hareket kontrol desteğinin de yakın zamanda mod içine dahil olması bekleniyor. Ayrıca mod yapımcıları, oyunculara küçük de bir uyarı yaptı. Valheim VR mod, ilave modlar ile aynı anda çalışmayabilir. VR desteğini kullanmak isteyen kullanıcıların, varsa diğer modları iptal etmeleri gerekiyor. Henüz deneysel bir çalışmadan öteye gitmeyen bu mod ile Viking diyarında ilginç bir deneyim yaşayabilirsiniz. VR modu oyun içerisinde yer alan kullanıcı arayüzleri ile de sıkıntısız çalışmakta. Oyuncular oyun içinde yer alan, listeleri, menüleri sorunsu bir şekilde kontrol etme imkanına sahip olacaklar.
Tüm bunların yanı sıra Valheim VR mod, çok oyunculu mod içinde sorunsuz çalışmakta. Yapımcılar, oyuncuların eklentiyi diledikleri oyun modu içerisinde kullanabileceklerini resmen duyurdu. Ancak bunu yaparken, oyun içi ayarlarından iki adet özelliğin kapanması gerekiyor. Grafik ayarlarında yer alan “anti- aliasing” ve “bloom” seçeneklerini kapatmayı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra oyunu VR desteği ile, çok oyunculu modda oynayabilirsiniz. Modu yüklemek ve VR deneyimini yaşamak için indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca modun kaynak kodlarına da buradan ulaşabilirsiniz.
Valheim sistem gereksinimleri
Kısa bir sürede Steam‘de listelerin tepesine yükselen Valheim, teknik açıdan da mükemmel sayılabilecek bir durumda. Zira oyun, düşük sistemlerde de sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte. Ayrıca PC‘niz içerisinde de fazla bir alan kaplamıyor. Çünkü oyun sadece 600 MB‘lık boyutu ile piyasaya çıktı. Uzun bir aradan sonra oyuncular kaliteli bir deneyimi “fazla yer kaplamayan” bir yapımla yaşayabildiler.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: 2.6 GHz Quad Core ve benzeri
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX950, AMD Radeon HD 7970 veya üstü
- Depolama alanı: 1 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: Intel i5 3 GHz veya Ryzen 5 3 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX580 veya üstü
- Depolama alanı: 1 GB
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