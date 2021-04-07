PUBG Mobile yeni haritayla güncellendi! İşte tüm yenilikler

PUBG Mobile son yıllarda mobil oyun piyasasını deyim yerindeyse kasıp kavuran oyunların başında geliyor. Hatta, oyun o kadar popüler ki, geçtiğimiz günlerde 1 milyar indirme barajını aşarak mobil battle royale oyunları arasında egale edilmesi zor bir rekora imza attı. Bunun yanında, oyunun bu başarısının oyun geliştiricisi olan Tencent’i de bir hayli mutlu ettiğini söylemek mümkün çünkü firma PUBG markasına yeni bir oyun eklemenin hazırlığında. Oyunla ilgili tüm bu başarı haberleri gelmeye devam ederken, bugünkü yenilik haberimiz oyunun kendisiyle alakalı. Öyle ki, PUBG Mobile bugünkü güncellemesiyle oyuncuların uzun süredir beklediği bir yeniliği oyuna kattı. PUBG’nin bilgisayar ve konsol versiyonundan tanıdığımız Karakin haritası artık mobil sürümde. Üstelik, yenilikler bununla sınırlı değil…

PUBG Mobile sonunda çok sevilen Karakin haritasına kavuştu

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Hatırlayacağınız üzere, PUBG Mobile geçtiğimiz versiyon 1.3 isimli büyük bir güncelleme (Android’te 640 MB, iOS’ta 1.55 GB) almıştı. Bu güncelleme yeni 18. Battle Pass, Hundred Rhytms müzik festivali gibi yenilikler getirmişti. Ancak güncellemenin boyutuna baktığımızda, yeniliklerin bunlarla sınırlı kalmasını beklemiyorduk. Dahası, oyunun 3. yaş gününün de yaklaştığını düşündüğümüzde, büyük yenilikler beklemek çok da mantıksız durmuyordu. Görünen o ki, 1.3 güncellemesinin asıl meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. İşte karşıınızda PUBG Mobile Karakin Haritası:

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Birçok oyuncu Karakin haritasına orijinal oyundan tanıyordur. Ancak oyunu sadece mobil oynayan kullanıcıların da bir hayli fazla sayıda olduğunu da göz önüne alırsak, yeni haritayı kısaca tanıtmakta fayda var. Yeni haritamız Karakin çöl temalı bir harita. Buna ek olarak, yeni haritanın en önemli özelliklerinden birinin de küçük olması. Bu kompaktlık, oyunda sürekli hareketli olmanın ve özellikle zıplamanın stratejik önemini arttırmakta. Ayrıca, haritadaki oyuncu sayısının da 64 olacağını belirtelim. Son olarak, bir de yeni Red Zone mekaniğinden bahsetmekte fayda var. Aslında, bu mekanik bilgisayar ve konsol PUBG’sindeki orijinal versiyonunun mobil için modifiye edilmiş bir hali. Normal Pubg’den tek farkı ise bu alanın mobilde “Demolition Zones” şeklinde isimlendirilecek olması. Bu alanlar haritada mor renkle gösterilecek. Bu alanlar kendi kendine patlayacak ve bu patlamayla hem binalara hem de oyunculara zarar verecek. Yani, artık haritada mor görünce oradan uzaklaşmanızda fayda var.

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Yeni Silahlar: Panzerfaust ve Sticky Bomb

PUBG Mobile bugünkü yeniliklerini Karakin haritası ile sınırlı bırakmadı. Zira, silahlar tarafında da heyecanlandıran birkaç yenilik mevcut. Bu yeni silahlardan en dikkat çekeni isi normal PUBG’den de tanıdığımız “Panzerfaust” isimli bazuka. Panzerfaust’ın özelliklerinden bahsetmek gerekirse, en öne çıkan tek detay tek kullanımlık bir silah olması. Loot olarak bulunma sıklığı ve haritadaki dağılımı ise tamamen random. Fakat, air drop konusunda işler farklı. Öyle ki, Panzerfaust her air drop’tan çıkacak. Vuruş mekanikleri tarafında ise, yeni silahımızın en önemli özelliği bir roket atar olması .Bu roketler temas anında patlayacak ve patlama menzili içinde kalan tüm oyuncular veya binalara zarar verecek. Tabi, buradaki binalardan kastımız ince duvarlar ve yakın mesafedeki eşyalar. Son olarak, ateş ederken arkadaşlarınızın yakınınızda olmadığından emin olmak isteyebilirsiniz çünkü bu silah arkadaşlarınıza da zarar verme özelliğine sahip.

Diğer bir yeni silahımız ise “Sticky Bomb” isimli fırlatılabilir bir bomba. Bu bombaların en büyük özelliği atıldığı duvarlara yapışıyor olması. Tabi, işlevleri de tıpkı tahmin ettiğiniz gibi: Yapıştıkları duvarları havaya uçurmak. Bu yeni fırlatılabilir bombanın belki de en güzel yanı oyunda yaratacağı parçalanmış binalar. Bu şekilde yeni vuruş açıları ve çok daha stratejik bir oynanışa sahip olacağımızı düşünüyoruz.

Yeni mekanik: Thin Walls

PUBG Mobile, silahlar ve yeni harita dışında, yeni bir mekaniğe de kavuşuyor. Bu yeni mekaniğin orijinal ismi “Thin Wall Bullet Penetration”. Yani, ince duvar mermi geçirgenliği. Bu yeni mekanik sayesinde artık oyundaki bazı duvarlar mermi geçirir hale gelecek. Tabi, bu duvarların görselleri farklı olacak ve normal duvarlardan kolayca ayırt edebileceksiniz. Uzun lafın kısası, artık saklanılan yerleri veya siper alınan duvarları dikkatli seçmekte fayda var.

Yenilikleri deneme fırsatınız oldu mu? PUBG Mobile yeni haritası ve silahları hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz!

Kaynak: GameSpot, TouchArcade