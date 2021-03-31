PUBG Lite resmi olarak kapanıyor!

Sevilen oyun PUBG Lite resmen sona eriyor. Oldukça sevilen ve ücretsiz olan çok oyunculu aksiyon oyunu, geliştiricilerinin aldığı karar ile resmi olarak kapanacak. Kapanma tarihi belli olan oyunun son durumu ile alakalı bir de sosyal medyadan kısa bir mesaj yayımlandı. Oyunun sona ermesinde ise PUBG Mobile‘in başarısının yeri büyük.

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PUBG Lite için veda çanları çalmaya başladı!

Çok oyunculu oyun dünyasında her zaman iyi gelişmeler yaşanmayabiliyor. Özellikle “battle royale” rekabetinde hız kesmeyen hareketlilik, bazı oyunların sonunu da getiriyor. Çıktığı günden bu yana gündemde kalmayı başaran ancak son dönemlerde popülaritesi PC ve oyun konsolları nezdinde azalan PUBG, bildiğiniz üzere 2016 yılında ücretsiz bir sürümünü piyasaya çıkarmıştı. PUBG Lite adını alan oyun, özellikle ücretsiz olması açısından oldukça beğenilmişti. Ülkemizde de oldukça beğenilen yapım, hayranlarına kötü haberi verdi. PUBG Lite, geliştiricilerin aldığı karar ile ne yazık ki sona eriyor. Oyunun yayımcılığını üstlenen Krafton stüdyosu, konu ile alakalı bir de metin yayımladı.

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Genel olarak üzgün olduklarını belirten firma, oyunculara destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Özellikle Covid-19 salgınında artan oyuncu sayısı için de teşekkür eden firma, oyunun kapanacağını duyurdu. Bu konuda üzgün olduklarını belirten Krafton stüdyosu, oyunun kapanacağı tarihi de açıkladı. Yapılan duyuruya göre PUBG Lite, 29 Nisan tarihinde oyun dünyasına veda ediyor. Bu süre zarfında oyuna erişim konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını duyuruldu. Bununla birlikte oyunculara da son birkaç hatırlatma yapıldı. Kapanma süreci boyunca oyuncular, oyun içi paralarını ve materyallerini kullanmaya devam edecekler. Ancak kapanış ile birlikte sunucular da iptal olacağı için oyuna erişim mümkün olmayacak.

PUBG Lite’ın kapanmasında PUBG Mobile’in etkisi oldukça fazla!

Resmi olarak sona erecek PUBG Lite, son dönemlerde biraz geride kaldı. Zira pandemi sürecinde insanlar birçok farklı oyuna yönelirken, PUBG markalı diğer yapımlarda popülarite kazanmayı başardı. Bu oyunlardan en göze çarpanı PUBG Mobile oldu. Toplamda 1 milyar indirme sayısını geride bırakan oyun, PUBG Lite‘ın da kapanmasında en büyük etkenlerden biri oldu. Bedava olan Mobile sürümü, Android ve iOS ile çalışan bütün cihazlarda çalışmakta. Bununla birlikte oyun, bazı üçüncü parti yazılımlar sayesinde PC‘de de sorunsuz çalışabilmekte. Daha dolu içeriğe sahip olan oyun bu imkanlar sayesinde standart PUBG‘yi de geri de bırakmayı başardı.

Bu şartlar altında hayatta kalması zorlaşan PUBG Lite ise, oyun dünyasına veda etmek durumunda kalıyor. Bedava olmasının yanı sıra düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyun kuvvetli bir PC‘ye ihtiyaç duymanızın önüne geçiyordu. Ancak gelinen son durumda, PUBG hayranları, ya tam sürümü almak zorunda kalacak, ya da üçüncü parti uygulamalar ile Mobile sürümü deneyimleyecekler. Önümüzdeki ay sonunda kapanacak oyun, özellikle ülkemizde de geniş bir kitleye sahipti. Oyunculardan gelen ilk izlenimlerde oyunun iptalinin hayal kırıklığı yarattığı yönünde.

PUBG standart sürümün sistem özellikleri

Yoluna devam eden ve rekabetin demirbaşlarından olan PUBG, her geçen gün yeni fırsatlar ile kullanıcılarını karşılamakta. Metal Gear serisi ile bir nevi anlaşan oyun, bazı özel etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca Metal Gear serisinden birkaç ekipman oyun içerisine dahil olacak. “Battle royale” rekabetinde ilk günlerini arayan firma, en büyük iki rakibinin gerisinde kaldı. Bu rakiplerinden biri Fortnite olurken, diğeri de tahmin edebileceğiniz üzere Call of Duty: Warzone oldu. Fortnite cephesinde Epic Games yarattığı ekosistem ile birçok oyuncuya ulaşabiliyorken, Warzone cephesinde işler biraz daha isimle yürüyor. Bu nedenle hayatta kalmak isteyen PUBG daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Bakalım oyun ilk günkü havasını tekrar yakalayacak mı bekleyip göreceğiz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 ve üstü

Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 ve üstü RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 Depolama alanı: 30 GB HDD

Önerilen sistem gereksinimleri;