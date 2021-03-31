Genel
PUBG Lite resmi olarak kapanıyor!
Sevilen oyun PUBG Lite resmen sona eriyor. Oldukça sevilen ve ücretsiz olan çok oyunculu aksiyon oyunu, geliştiricilerinin aldığı karar ile resmi olarak kapanacak. Kapanma tarihi belli olan oyunun son durumu ile alakalı bir de sosyal medyadan kısa bir mesaj yayımlandı. Oyunun sona ermesinde ise PUBG Mobile‘in başarısının yeri büyük.
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PUBG Lite için veda çanları çalmaya başladı!
Çok oyunculu oyun dünyasında her zaman iyi gelişmeler yaşanmayabiliyor. Özellikle “battle royale” rekabetinde hız kesmeyen hareketlilik, bazı oyunların sonunu da getiriyor. Çıktığı günden bu yana gündemde kalmayı başaran ancak son dönemlerde popülaritesi PC ve oyun konsolları nezdinde azalan PUBG, bildiğiniz üzere 2016 yılında ücretsiz bir sürümünü piyasaya çıkarmıştı. PUBG Lite adını alan oyun, özellikle ücretsiz olması açısından oldukça beğenilmişti. Ülkemizde de oldukça beğenilen yapım, hayranlarına kötü haberi verdi. PUBG Lite, geliştiricilerin aldığı karar ile ne yazık ki sona eriyor. Oyunun yayımcılığını üstlenen Krafton stüdyosu, konu ile alakalı bir de metin yayımladı.
Genel olarak üzgün olduklarını belirten firma, oyunculara destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Özellikle Covid-19 salgınında artan oyuncu sayısı için de teşekkür eden firma, oyunun kapanacağını duyurdu. Bu konuda üzgün olduklarını belirten Krafton stüdyosu, oyunun kapanacağı tarihi de açıkladı. Yapılan duyuruya göre PUBG Lite, 29 Nisan tarihinde oyun dünyasına veda ediyor. Bu süre zarfında oyuna erişim konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını duyuruldu. Bununla birlikte oyunculara da son birkaç hatırlatma yapıldı. Kapanma süreci boyunca oyuncular, oyun içi paralarını ve materyallerini kullanmaya devam edecekler. Ancak kapanış ile birlikte sunucular da iptal olacağı için oyuna erişim mümkün olmayacak.
PUBG Lite’ın kapanmasında PUBG Mobile’in etkisi oldukça fazla!
Resmi olarak sona erecek PUBG Lite, son dönemlerde biraz geride kaldı. Zira pandemi sürecinde insanlar birçok farklı oyuna yönelirken, PUBG markalı diğer yapımlarda popülarite kazanmayı başardı. Bu oyunlardan en göze çarpanı PUBG Mobile oldu. Toplamda 1 milyar indirme sayısını geride bırakan oyun, PUBG Lite‘ın da kapanmasında en büyük etkenlerden biri oldu. Bedava olan Mobile sürümü, Android ve iOS ile çalışan bütün cihazlarda çalışmakta. Bununla birlikte oyun, bazı üçüncü parti yazılımlar sayesinde PC‘de de sorunsuz çalışabilmekte. Daha dolu içeriğe sahip olan oyun bu imkanlar sayesinde standart PUBG‘yi de geri de bırakmayı başardı.
Bu şartlar altında hayatta kalması zorlaşan PUBG Lite ise, oyun dünyasına veda etmek durumunda kalıyor. Bedava olmasının yanı sıra düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyun kuvvetli bir PC‘ye ihtiyaç duymanızın önüne geçiyordu. Ancak gelinen son durumda, PUBG hayranları, ya tam sürümü almak zorunda kalacak, ya da üçüncü parti uygulamalar ile Mobile sürümü deneyimleyecekler. Önümüzdeki ay sonunda kapanacak oyun, özellikle ülkemizde de geniş bir kitleye sahipti. Oyunculardan gelen ilk izlenimlerde oyunun iptalinin hayal kırıklığı yarattığı yönünde.
PUBG standart sürümün sistem özellikleri
Yoluna devam eden ve rekabetin demirbaşlarından olan PUBG, her geçen gün yeni fırsatlar ile kullanıcılarını karşılamakta. Metal Gear serisi ile bir nevi anlaşan oyun, bazı özel etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca Metal Gear serisinden birkaç ekipman oyun içerisine dahil olacak. “Battle royale” rekabetinde ilk günlerini arayan firma, en büyük iki rakibinin gerisinde kaldı. Bu rakiplerinden biri Fortnite olurken, diğeri de tahmin edebileceğiniz üzere Call of Duty: Warzone oldu. Fortnite cephesinde Epic Games yarattığı ekosistem ile birçok oyuncuya ulaşabiliyorken, Warzone cephesinde işler biraz daha isimle yürüyor. Bu nedenle hayatta kalmak isteyen PUBG daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Bakalım oyun ilk günkü havasını tekrar yakalayacak mı bekleyip göreceğiz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 ve üstü
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370
- Depolama alanı: 30 GB HDD
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ve üstü
- Depolama alanı: 30 GB SSD
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!
Realme’ni yeni 5G destekli Realme 8 modeli FCC’de görüntülendi. 5G destekli Realme 8 FCC tarafından onaylanarak sertifika aldı.
Realme geçtiğimiz hafta yeni Realme 8 ailesini tanıttı. Tanıtımda Realme 8 ve 8 Pro modellerini tanıtan şirket, iki model ile hem beğeni hem tepki topladı. Şimdi ise Realme 8 ailesine yeni bir üye katmayı planlayan Realme, 5G destekli yeni modeli için sertifikaları topluyor.
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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli ilk modeli geçtiğmiz günlerde NBTC’de görüntülenmişti. RMX3241 model numaralı bu yeni modelin 5G desteğine sahip olduğu orada kanıtlanmıştı. Şimdi cihazını FCC‘de gözler önüne süren şirket, RMX3241 için FCC sertifikasını aldı.
FCC listelerinde 5G’li Realme 8’e ait detaylar!
FCC listeleri yeni 5G destekli Realme 8 modelinin bazı özelliklerini de ortaya koydu. Bu özelliklerin en başında cihazın bataryası geliyor. FCC listelerine göre Realme 8 5G, 5000mAh‘lik bir batarya ile birlikte gelecek. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanacak olan Realme 8, diğer modellerden farklı teknik özellikler sunacak.
Yeni Realme 8, 5G destekli olması nedeniyle bambaşka bir işlemci ile birlikte gelecek. Tabi bu durum bir Ram güncellemesini de getirebilir. Öte yandan AMOLED bir ekran yerine LCD bir ekran ile gelecek olan cihaz, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.
Öte yandan diğer iki modelden daha kalın ve daha ağır olan yeni Realme 8 muhtemelen diğer modellere göre daha fazla ilgi çekecek. Çünkü yeni Realme 8, Realme 8 ve 8 Pro‘da bulunmayan 5G ve NFC desteğini sunacak. Şimdi gelin Realme 8 ailesinin tanıtılan modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8’in özellikleri!
Serinin tanıtılan ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95 yonga setini taşıyor. Realme 8 yeni bir model olmasına rağmen performans tarafında Realme 7’den pek ayrılmıyor. 4GB, 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gelen Realme 8, 128GB depolama ile yeterli özellikler taşıyor.
Üzerinde 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelen Realme 8, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Az önce de dediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Arka tarafında dörtlü kamera grubu taşıyan Realme 8, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. İçerisinde 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 Pro’nun özellikleri!
Realme 8 Serisi’nin şimdilik en güçlü modeli olan Realme 8 Pro ise şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon tarafından geliştirilen 720G yonga seti ile birlikte geliyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro modeli de aynı yonga setini kullanıyordu. Dahası Realme 8 Pro tıpkı 7 Pro gibi 6GB ve 8GB Ram bellek ile geliyor. Yani performans tarafında Realme 8 Pro alt serisinden pek ayrılmıyor.
Yine 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, ön tarafında 16MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. Arka tarafında 108MP‘lik ana kamera ile bizleri karşılayan cihaz, bunun yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik monokrom sensörleri de arka tarafında taşıyan cihaz AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.
İşletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanan Realme 8 Pro, batarya tarafında da şaşırtıyor. İçerisinde 4500mAh’lik bir batarya taşıyan Realme 8 Pro kutusunda tıpkı 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekli adaptörü taşıyor. Ancak cihaz sadece 50W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 ailesi hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım Realme 8 5G ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce 5G destekli Realme ne zaman tanıtılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
RAZER, Kanagawa Wave Giysi Koleksiyonunu Tanıttı
Razer, denizden çıkartılan plastiklerden yapılan Kanagawa Wave giysi koleksiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan giyim serisi 7 Nisan 2021‘de raflara gelecek.
Bakmakta fayda var: Razer yeşilleniyor, yeşillendiriyor!
Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası olan Razer, bugün geri kazanılan deniz plastiklerinden oluşturulan malzemelerle sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel koleksiyonunu tanıttı. Ünlü “Kanagawa’nın Büyük Dalgası”nın (Great Wave off Kanagawa) eserinin stilize edilmiş bir yorumuyla süslenen giysi serisi, deniz plastiklerinin yaydığı kirliliği vurgulamak için tasarlandı. Okyanusları ve sakinlerini korumak için deniz plastiklerini azaltma çabalarını finanse edecek.
Hayranların hızlı olması gerekecek
Koleksiyon, 7 Nisan 2021’de son derece sınırlı miktarlarda Türkiye saati ile 05:00’da (19:00 PDT) satışa çıkacak, bu nedenle bu özel Kanagawa Wave serisini ele geçirmek isteyen hayranların hızlı hareket etmesi ve dalganın ne zaman kırılacağı konusunda bilgilendirilmek için razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Razer’ın bundan önceki giyim koleksiyonu “A GAMING APE”in dakikalar içinde tükendiğini düşünürsek hayranların bu yeni koleksiyonu kaçırmamak için erken kaydolmaları öneriyoruz.
Kapüşonlu sweat, tişört, atlet, şort ve şapka içeren serideki her ürün, %100 geri dönüştürülmüş deniz plastiklerinden yapılmış yüksek kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilmiş. Kumaşlar, deniz plastiklerini denizlerden çıkarmak ve bunları artık Razer’ın şık Kanagawa Wave Apparel’ini içeren kullanışlı ürünlere dönüştürmek için daha geniş bir program altında üretiliyor.
Her yıl okyanuslara yaklaşık 11 milyon ton plastik girerek deniz yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atıyor ve besin zincirine riske sokuyor. Sorunun daha da azaltılmasına yardımcı olmak için, Kanagawa Wave koleksiyonundan elde edilen gelir, dünyanın en çok etkilenen kıyı şeridi ve deniz yaşamının bazı bölgelerinde deniz plastiklerinin geri kazanılmasına harcanacak. Bu koleksiyonda satılan her ürün için Razer, 1kg deniz plastiğinin geri kazanımını finanse edecek.
#GoGreenWithRazer ile gezegeni kurtarmaya yardım edin
Kanagawa Wave Apparel satışı, Razer’ın yakın zamanda duyurulan #GoGreenWithRazer sancağının altındaki çevre odaklı girişimlerinden ikincisi. 100.000 ağacı kurtarma hedefini aşarak, şimdi de 1.000.000 ağacı kurtarmayı hedefleyen ve Razer’ın Sneki Snek maskotu tarafından yönetilen son derece başarılı devam eden Koruma Programı’nın (Conservation Program) devamı niteliğinde.
Bu ve diğer yaklaşan girişim ve eylemler aracılığıyla Razer; doğayı korumaya yardımcı olmak ve dünyanın hepimizin oynamaya devam edebileceğimiz bir arena olarak kalmasını sağlamak için topluluğu dahil etmek ve harekete geçirmek istiyor.
Kanagawa Wave Apparel koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi almak, bildirimlere kaydolmak veya kıyafeti satışa çıktığında satın almak için razer.com/gear-and-apparel/kanagawa-wave adresini ziyaret edebilirsiniz.
Genel
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod iptal mi oluyor?
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod bir süre daha netlik kazanmayacak gibi gözüküyor. Yapımcı firma CD Projekt Red, bu konuda henüz kesin karar verebilmiş değil. Yayınlanan yeni video ile firmanın çok oyunculu mod için yeniden düşünme kararı aldığı ortaya çıktı.
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Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod netlik kazanmadı!
Cyberpunk 2077, bir müddet daha oyun dünyasında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. CD Projekt Red yapımı oyun, çıkışındaki büyük sorunlar nedeniyle hala belini doğrultamadı. Bununla birlikte firmanın imajı zedelenirken, oyun için oluşan pozitif hava yerini negatif havaya bıraktı. Uzun süredir yoğun uğraşlar veren CD Projekt Red, YouTube‘da “strateji güncellemeleri” adında yeni bir video paylaştı. Bir nevi kendini aklamaya çalışan firmada kameralar karşısına bu seferde CEO Adam Kiciński geçti. Olası hedeflerden ve gelişmelerden bahsedilen bu videoda bazı önemli detaylar da ortaya çıktı.
Özellikle açılan davalar ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle firmanın başı çok ağrıdı. Bu nedenle de firma daha şeffaf bir yönetim anlayışına geçti. Önümüzdeki dönemlerdeki planlarını CEO aracılığı ile açıklayan firma, Cyberpunk 2077 ile alakalı da bazı bilgileri hayranları ile paylaştı. Cyberpunk 2077 için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıklayan CEO Adam Kiciński, oyun ile alakalı bazı konularda hala arayış içinde olduklarını belirtti. Bu konulardan en önemlisi de kuşkusuz çok oyunculu mod desteği. Hali hazırda oyun için çok oyunculu mod çıkaracaklarını açıklayan firma, görünüşe göre bu kararından vazgeçebilir. Cyberpunk 2077 için çok oyunculu mod konusunda yeniden görüşme kararı alan firma, bu desteği daha geniş çaplı bir şekilde oyunculara sunmayı hedefliyor.
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Cyberpunk evreninde geçen ayrı bir çok oyunculu mod destekli oyun çıkabilir!
Firma özellikle Cyberpunk 2077′de yaşanan problemlerin ardından, işini sağlama almak istiyor. Adam Kiciński yaptığı açıklama ile çok oyunculu mod desteğini ileride her oyunlarına eklemek istediklerini açıkladı. Genel perspektif olarak çıkarttıkları hikayeli oyunlar ile adlarından söz ettiren firma, bu konuda hayranların endişeye kapılmasına gerek olmadığını duyurdu. Her iki türlü de piyasanın gediklisi olmak isteyen CD Projekt Red, tam anlamıyla karar vermeden çok oyunculu mod desteğini Cyberpunk‘a getirmeyi düşünmüyor. GTA Online etkisi yapması beklenen modun gelmeme ihtimali tabi ki de oldukça sürpriz bir gelişme. Ancak firmanın Kasım 2020‘den beri yaşadıkları süreçler, bazı planların da aksamasına neden oldu.
Yeniden karar sürecinin sonucunda çıkacak karar ise merak konusu. Zira firmanın çok oyunculu mod desteğini komple iptal etmesi de masadaki seçenekler arasında. Ancak firmanın son hamlesinin ardından bu durumun oldukça düşük bir ihtimal olacağı tahmin ediliyor. Zira CD Projekt Red, çok oyunculu mod desteği için Kanadalı Digital Scapes ile resmi olarak anlaştı. Firmanın stüdyosu da CD Projekt Red Vancouver olarak değişti. Her ne kadar bu anlaşma çok oyunculu mod için yapılsa da, olayın içerisinde Cyberpunk 2077‘nin kesin olarak olup olmadığı bilinmiyor.
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
Genel yapı itibariyle sorunların devam ettiği yapım, hala sistem terleten yapısı ile oyuncuları karşılamakta. Optimizasyon sorunları devam eden oyun, bazı iyi ve güçlü sistemlerde bile sorunlu çalışmakta. Bununla birlikte oyunun konsol performansı da pek iç açıcı değil. Eski nesil konsollarda facia yaratan oyun iade süreçleri nedeniyle kötü bir üne sahip olmuştu. Patch 1.2 ile bunun önüne geçmek isteyen CD Projekt Red, rekor sayıda iyileştirme yaptı. Tam 484 adet düzenlemeye sahip güncelleme sayesinde oyuncular yavaş yavaş oyun ile alakalı olumlu düşünceler sarf etmeye başladı. 30 GB’lık güncellemenin ardından ileride yeni güncellemeler bizleri bekliyor olacak. Bakalım firma büyük heyecan yaratan oyununu düzelmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 veya üstü
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 veya üstü
- VRAM: 3 GB
- Depolama alanı: 70 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G veya üstü
- RAM: 12B
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470 veya üstü
- VRAM: 6 GB
- Depolama alanı: 70 GB (SSD)
Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 7 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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