PUBG Mobile’ın yeni oyunu geliyor!

Mobil cihaz kullanıcılarının en çok oynadığı oyunların listesinde en üst sıralarda şüphesiz olarak PUBG Mobile geliyor. Bu oyunun yayıncı firmalarından Krafton ise bugün yeni bir duyuru gerçekleştirdi. PUBG: NEW STATE adı verilen yeni mobil oyunun bu yılın sonlarında Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar için geleceği konuşuluyor!

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Firmanın “Battle Royale’in evrimi” olarak adlandırdığı bu yeni oyunun ön kayıtları da şimdiden bu adresten alınmaya başlandı. Ayrıca bu linkten oyunun internet sitesine giderek de yine ön kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Oyuna ön kayıt yaptıran oyuncuların birtakım avantajlarla karşılaşacağı da belirtiliyor.

Hemen aşağıda ise PUBG: NEW STATE’in duyurusuyla birlikte yayınlanan fragman (trailer) videosu yer alıyor. Videoyu izleyerek oyunda nelerin değiştiğini görebilirsiniz.

PUBG Mobile’ın bu yeni oyunundaki değişikliklerden bizler de bahsedecek olursak, Battle Royale modunun fazlasıyla geliştirildiğini görüyoruz. Oyundaki silah özelleştirmelerinin arttığını ve hatta drone’ların da oyuna eklendiğini görmekteyiz. Silahlara bomba fırlatma eklentisi , atış modu seçimi ve silahın performansını artıracak diğer bazı yeni özellikler de oyuna dahil olmuş.

Bunlara ek olarak birçok yeni aracın da oyuna eklendiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse hemen yukarıdaki videoda, Tesla’lara benzeyen otomobilleri veya yarış motosikletlerini görmek mümkün. Firma, bu yeni oyunun özelliklerini öğrenmenin kolay fakat uzmanlaşmanın zor olduğunu da söylüyor. Oyunun grafiklerinin geliştirildiği de dikkatimizi çekiyor.

Ayrıca stabilite ve performans konusunda da bazı iyileştirmeler mevcut. Bu yeni oyunun 2051 yılı baz alınarak hazırlandığını da son olarak belirtmiş olalım. Ayrıca oyunda TROI adlı yeni harita ve interaktif özellikler de şimdiden merak konusu olmuş durumda.