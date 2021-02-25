Mobil
PUBG Mobile’ın yeni oyunu geliyor!
Mobil cihaz kullanıcılarının en çok oynadığı oyunların listesinde en üst sıralarda şüphesiz olarak PUBG Mobile geliyor. Bu oyunun yayıncı firmalarından Krafton ise bugün yeni bir duyuru gerçekleştirdi. PUBG: NEW STATE adı verilen yeni mobil oyunun bu yılın sonlarında Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar için geleceği konuşuluyor!
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Firmanın “Battle Royale’in evrimi” olarak adlandırdığı bu yeni oyunun ön kayıtları da şimdiden bu adresten alınmaya başlandı. Ayrıca bu linkten oyunun internet sitesine giderek de yine ön kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Oyuna ön kayıt yaptıran oyuncuların birtakım avantajlarla karşılaşacağı da belirtiliyor.
Hemen aşağıda ise PUBG: NEW STATE’in duyurusuyla birlikte yayınlanan fragman (trailer) videosu yer alıyor. Videoyu izleyerek oyunda nelerin değiştiğini görebilirsiniz.
PUBG Mobile’ın bu yeni oyunundaki değişikliklerden bizler de bahsedecek olursak, Battle Royale modunun fazlasıyla geliştirildiğini görüyoruz. Oyundaki silah özelleştirmelerinin arttığını ve hatta drone’ların da oyuna eklendiğini görmekteyiz. Silahlara bomba fırlatma eklentisi , atış modu seçimi ve silahın performansını artıracak diğer bazı yeni özellikler de oyuna dahil olmuş.
Bunlara ek olarak birçok yeni aracın da oyuna eklendiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse hemen yukarıdaki videoda, Tesla’lara benzeyen otomobilleri veya yarış motosikletlerini görmek mümkün. Firma, bu yeni oyunun özelliklerini öğrenmenin kolay fakat uzmanlaşmanın zor olduğunu da söylüyor. Oyunun grafiklerinin geliştirildiği de dikkatimizi çekiyor.
Ayrıca stabilite ve performans konusunda da bazı iyileştirmeler mevcut. Bu yeni oyunun 2051 yılı baz alınarak hazırlandığını da son olarak belirtmiş olalım. Ayrıca oyunda TROI adlı yeni harita ve interaktif özellikler de şimdiden merak konusu olmuş durumda.
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Genel
Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 Yayında
Çinli Xiaomi, yaklaşık iki yıl önce Android 9 ile tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline Android 11 güncellemesini sundu!
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Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android 11 Güncellemesine Kavuştu
Çinli üreticilerden biri olan Xiaomi, 2019 yılının Kasım ayında tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline bir süredir bekledikleri güncellemeyi sundu. Telefonlar yeni Android 11 güncellemesi ile ikinci büyük güncellemesini aldı. Ülkemizde de dikkat çeken seri, kavisli ekranıyla dikkat çekmişti. Ancak bu seriyi özel kılan başka bir husus var. Mi Note 10 ve Note 10 Pro dünyanın ilk 108MP kameralı telefonlarıydı. Bunun dışında tasarım tarafı da göz dolduruyordu Peki bu modeller için yayınlanan güncelleme hangi yenilikleri içeriyor?
V12.1.3.0.RFDEUXM sürüm numarasına sahip olan yeni Xiaomi Mi Note 10 Android 11 güncellemesi ilk etapta EEA ülkelerini kapsıyor. EEA ülkeleri ise Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkeleri içerisine alıyor. Ek olarak birkaç farklı ülke de bu alanda bulunuyor. İşte EEA ülkelerinin (Avrupa Ekonomik Alanı) listesi:
EEA Ülkeleri
- Avusturya
- Belçika
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
- Lihtenştayn
- İzlanda
- Norveç
Ek olarak Ocak ayında Çin’deki modellerin güncellemeyi almaya başladığını unutmayalım. Çin dışında bu ülkelerde satın alınan Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modelleri de yeni Android sürümüne kavuşmuş oldu. Aynı zamanda güncelleme içeriğinde Şubat 2021 güvenlik yaması da yer alıyor. Ek olarak şu anda yayınlanan güncelleme MIUI 12.5 ile değil, MIUI 12.1 ile birlikte geliyor. Yani telefonlar MIUI cephesinde bir değişim yaşamıyor.
Bu güncelleme ile birlikte Çin’deki adıyla Mi CC9, Mi CC9 Pro ve global pazardaki adıyla Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android cephesinde miladını tamamlıyor. Bu modeller önümüzdeki dönemlerde yeni Android güncellemesi almayacak. Hatırlarsanız telefonlar ilk olarak Android 9 ile tanıtılmış, sonrasında ise Android 10‘a güncellenmişti. Bunların dışında önümüzdeki günlerde gerek global pazarda, gerekse Rusya pazarında telefonların Android 11‘e güncellenmesi bekleniyor.
Xiaomi Mi Note 10 Serisinin Özellikleri
6.47 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranlar ile tanıtılan Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro, Snapdragon 730G’den güç alıyor. Arka tarafta 108MP + 12MP + 8MP + 20MP + 2MP çözünürlükte beş kamera bulunurken, ön kamera 32MP çözünürlükte. Ek olarak pil tarafı 30W hızlı şarj ve 5.260 mAh kapasite ile destekleniyor. Yine ek olarak iki model arasındaki fark RAM ve ufak çaplı da olsa kamera tarafında boy gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51 yerine ne alınır? | Hangisini almalı? #4
Hangisini almalı serimizin bu haftaki konukları; Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3 NFC, Samsung Galaxy M51. Serimizde ufak bir konsept değişikliği yaparak Samsung Galaxy M51 yerine hangisini almalı diye sorduk.
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Özellikle orta segment telefonlar ülkemizde daha çok tercih ediliyor. 3500TL seviyesinde bir çok model mevcut. Herkesin muzdarip olduğu bir konu var ki o da pil. Samsung Galaxy M51 bu sorunu ortadan kaldırıyor. Fakat bir çok takibi var. Bu rakiplerden en popülerleri Poco X3 NFC, Realme 7 Pro ve Oppo Reno 4. Hangi telefon, hangi konularda Samsung Galaxy M51’den iyi, sizler için bu modelleri karşılaştırdık. Cevabı videomuzda.
İyi seyirler.
Karşılaştırma linki: Samsung Galaxy M51 – Realme 7 Pro – Oppo Reno 4 – Poco X3 NFC (128 GB) Karşılaştırması
Realme 7 Pro, Oppo Reno 4, Poco X3, Galaxy M51 modellerinden birini Hepsiburada’dan satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Genel
İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ uygulaması üzerinde çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ ismiyle bir doğrulama platformu kuracaklarını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, platformun test aşamasında olduğunu belirtti.
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Teknoloji çağına geçiş ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Artık siyasetten, sosyal olaylara, spordan, sanata her alanda etkili olan sosyal medya, amacı dışında kullanımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birçok kez doğru bilgiden daha fazla manipülatif bilgiler, doğruların yerine yalan haberler hızla yayılarak etki oluşturuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil “doğrulama platformu” hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.
Şu anda test aşamasında.
Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021
Alınan bilgiye göre İletişim Başkanlığı; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını “DOĞRU MU?” adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Ayrıca söz konusu uygulama, yakın zamanda iOS ve Android uygulama marketlerinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri “DOĞRU MU?” platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.
Uygulamanın şu anda test aşamasında olduğunu söyleyen Altun; çok yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca platformun amacının; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek olacağı bildirildi.
Son olarak İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan uygulamanın hangi konularda çalışmalar yürüteceği henüz belli değil. Ancak işin siyasi tarafını bir kenara bırakıp gündelik haberler açısından konuşacak olursak bu tür bir uygulamanın oldukça işlevsel olabileceği söylenebilir.
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