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PUBG Mobile Hindistan’da yasaklandı!
PUBG Mobile ile beraber toplam 118 adet Çin menşeli uygulama, bugün Hindistan’da bakanlık kararıyla resmi olarak yasaklandı.
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PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite, Hindistan’da yasaklandı!
Hindistan ile Çin arasında devam eden yoğun gerilim, bugün Hindistan hükümeti tarafından atılan bir adımla alevlenecek gibi görünüyor. Zira Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bugün resmi olarak yaptığı duyuruda Çin menşeli uygulamalar da başta olmak üzere toplam 118 uygulamayı yasakladığını duyurdu. Açıklamaya göre bu uygulamalar Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için yasaklandı. İki ülke arasında yaşanan gerilim kapsamında, hatırlarsanız bu yılın başlarında TikTok ve WeChat de yasaklanmıştı.
Son yasak listesi ise PUBG Mobile / Mobile Lite’ın da aralarında bulunduğu toplam 118 uygulamayı içeriyor.
Bakanlık tarafından yapılan gerekçeli açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde: “Hindistan Hükümeti Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Yasasının 69A bölümü uyarınca yetkisine başvurarak Bilgi Teknolojileri (Bilgiye Erişimin Kamu Tarafından Engellenmesine Yönelik Prosedür ve Önlemler) Kurallarının 2009 ve Tehditlerin ortaya çıkan doğası, mevcut bilgiler ışığında Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, Hindistan’ın savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için 118 mobil uygulamayı engellemeye karar verdi.”
Yasaklanan bu uygulamalar önümüzdeki günlerde ülkedeki Play Store ve App Store’dan kaldırılacak ve kullanıcılar cihazlarında bu uygulamaları çalıştıramayacak. Yasaklanan diğer uygulamalar bir yana, PUBG Hindistan için aylık 50 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olması sebebiyle oldukça önemli bir pazar. Önümüzdeki günlerde iki ülke bu krizi nasıl çözer bilinmez ancak her halükarda bu yasak kullanıcılar tarafından oldukça tepki alacaktır.
Akıllı Telefonlar
T ekranlı LG Wing için tanıtım tarihi belli oldu!
Akıllı telefon birimini sil baştan oluşturma kararı alan LG’nin dönebilen ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. LG Wing adı verilen fütüristik tasarımlı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.
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LG Wing, 14 Eylül’de resmi olarak duyurulacak!
Bilindiği üzere LG, amiral gemisi sınıfındaki G serisini sonlandırıp daha çok orta-üst seviye telefonlara yönelme kararı almıştı. Bu anlayışın ilk ürünü olan LG Velvet geçtiğimiz aylarda duyurulurken, deneyim odaklı yeni telefonların duyurulmaya devam edeceği belirtiliyordu. Dönebilen ekranlı bir yapıya sahip olan ve çift ekran ile kullanılabilen LG Wing ise markanın Velvet modelinden sonraki yeni kozu olacak.
14 Eylül’de “Keşfedilmemişi Keşfet” sloganıyla bir etkinlik düzenleyecek LG, yayınlanan tanıtım videosundan hareketle Wing adlı yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. 23 saniyelik videoda üst üste konumlanan iki ekran yer alırken, bu ekranların dönmesi ile T şekli elde ediliyor. LG Wing’in sızdırılan kullanım videolarında da ekranın T şeklini aldığı net şekilde görülüyordu. Dolayısıyla etkinlikte yeni telefonun duyurulma ihtimali neredeyse kesin gibi gözüküyor.
LG Wing’in dönebilen OLED ekranı 6.8 inç, gövdeye yerleşik ikinci ekran ise 4 inç boyutuna sahip olacak. 90 derecelik açıda aktifleşen ikinci ekran; yön tarifi, çağrı yanıtlama ve medya kontrolü gibi işlevlere ayrılacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacağı iddia edilen LG Wing’in yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile çıkış yapacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, duyuruldu!
Samsung Galaxy A42 5G firma tarafından tanıtıldı. İlk görsellerin paylaşıldığı cihaz en ucuz Samsung markalı 5G telefon olmayı hedefliyor.
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Samsung Galaxy A42 5G, en ucuz 5G’li Samsung olmayı hedefliyor!
Samsung, 5G özellikli akıllı telefon sayısını arttırmayı amaçlıyor. Son bir yıl içerisinde kullanımı yaygınlaşan akıllı telefonlara yenisini eklemeyi planlayan firma Galaxy A42 5G modelini duyurdu. Hayranlarına ve takipçilerine cihazın ilk görsellerini paylaşan akıllı telefon üreticisi, piyasadaki en ucuz 5G özellikli Samsung telefonu çıkarmayı hedefliyor. Yeni nesil haberleşme teknolojilerine sahip en ucuz Samsung marka akıllı telefon olmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, akıllı telefon piyasasında diğer rakipleri ile nasıl rekabet edeceği ise merak konusu. Hali hazırda Çinli üreticiler piyasada bu konuda önemli bir ağırlığa sahip iken, Samsung‘un işi pek kolay gözükmüyor.
Tasarım detayları belli olan Samsung Galaxy A42 5G, 6.5 inçlik Super AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Damla çentikli ekran tasarımına sahip olacağı öğrenilen cihazın bir adet de ön kamerası bulunmakta. Kamera detayları bilinmeyen cihaz arka tarafta bizleri dörtlü kurulum ile karşılıyor. Teknik özellikleri bilinmeyen cihazın en bilinen özelliği 5G‘li olması. Bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yapılan yorumlara göre firma cihazı yıl sonuna doğru piyasaya çıkarabilir. Bakalım firma, bünyesindeki en ucuz 5G özellikli cihazı ne zaman tanıtacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo V20 SE, Geekbench’te teknik özellikleriyle görüntülendi!
V2022 model numarası taşıyan yeni Vivo akıllı telefon, geçtiğimiz hafta Endonezya sertifikasyon sitesi olan IMDA’da görüntülenmişti. İlk olarak 91Mobiles tarafından bildirilen aynı cihaz, Indonesia Telecom’un sitesinde görüntülendi. Bu da bizlere V2022’nin Vivo V20 SE olarak satışa çıkacağını gösterdi.
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Vivo V20 SE hakkında Geekbench’te neler ortaya çıktı?
Vivo V20 SE, Geekbench 5‘ten geçti ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Geekbench listesine göre cihaz sekiz çekirdekli ve Trinket kod adlı bir yonga seti ile gelecek. Yonga setinin taban frekansı 1.80 GHz olarak belirlenmiş. Trinket, daha önce Snapdragon 665 yonga setinin kod adı olduğu için bu yonga seti ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Geekbench 5 listesi, cihazın 8 GB RAM’e sahip olacağını da gösteriyor. Cihazın arayüzü Android 10 tabanlı FunTouch OS olacak.
V20 SE, Geekbench testinde tekli çekirdekte “316“, çoklu çekirdekte “1377” puan aldı. V2022 model numaralı cihaz, TKDN, Indonesian Telecom, IMDA ve Geekbench gibi sertifika ve karşılaştırma sitelerinde yer alsa da telefon hakkında henüz çok fazla şey bilmiyoruz. Telefonun önceki modeli olan V19, Snapdragon 712 yonga setinden gücünü alıyor. Bu cihazdaki “SE” takısı sebebiyle daha alt segment bir işlemci kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu sertifikaların ardından cihaz hakkındaki detaylı bilgileri ve renderları yakın zaman içerisinde göreceğimizi tahmin ediyoruz.