PUBG Mobile Hindistan’da yasaklandı!

PUBG Mobile ile beraber toplam 118 adet Çin menşeli uygulama, bugün Hindistan’da bakanlık kararıyla resmi olarak yasaklandı.

İlginizi çekebilir: Call of Duty: Black Ops Cold War’un hangi versiyonu alınmalı?

reklam

PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite, Hindistan’da yasaklandı!

Hindistan ile Çin arasında devam eden yoğun gerilim, bugün Hindistan hükümeti tarafından atılan bir adımla alevlenecek gibi görünüyor. Zira Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bugün resmi olarak yaptığı duyuruda Çin menşeli uygulamalar da başta olmak üzere toplam 118 uygulamayı yasakladığını duyurdu. Açıklamaya göre bu uygulamalar Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için yasaklandı. İki ülke arasında yaşanan gerilim kapsamında, hatırlarsanız bu yılın başlarında TikTok ve WeChat de yasaklanmıştı.

Son yasak listesi ise PUBG Mobile / Mobile Lite’ın da aralarında bulunduğu toplam 118 uygulamayı içeriyor.

Bakanlık tarafından yapılan gerekçeli açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde: “Hindistan Hükümeti Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Yasasının 69A bölümü uyarınca yetkisine başvurarak Bilgi Teknolojileri (Bilgiye Erişimin Kamu Tarafından Engellenmesine Yönelik Prosedür ve Önlemler) Kurallarının 2009 ve Tehditlerin ortaya çıkan doğası, mevcut bilgiler ışığında Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, Hindistan’ın savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için 118 mobil uygulamayı engellemeye karar verdi.”

Yasaklanan bu uygulamalar önümüzdeki günlerde ülkedeki Play Store ve App Store’dan kaldırılacak ve kullanıcılar cihazlarında bu uygulamaları çalıştıramayacak. Yasaklanan diğer uygulamalar bir yana, PUBG Hindistan için aylık 50 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olması sebebiyle oldukça önemli bir pazar. Önümüzdeki günlerde iki ülke bu krizi nasıl çözer bilinmez ancak her halükarda bu yasak kullanıcılar tarafından oldukça tepki alacaktır.