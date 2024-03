PUBG Mobile, mobil platformda oynanan en popüler oyunlardan biri olarak hızla kabul görmüş durumda. Son birkaç yılda, bu oyun beklenenden çok daha büyük bir başarı elde etti ve sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Özellikle Galaxy S23 Ultra veya Galaxy S24 Ultra gibi üst düzey akıllı telefon sahipleri için gelecek güncelleme oldukça heyecan verici. Çünkü bu güncelleme, cihazlara 120FPS desteği getirecek, bu da oyun deneyimini daha da geliştirecek bir özellik.

120FPS, ilk duyulduğunda birçoğu için belki de önemsiz gibi görünebilir, ancak aslında bu, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bir özelliktir. Özellikle birinci şahıs bakış açısıyla oynarken, daha yüksek kare hızı daha akıcı bir oyun deneyimi sunar. Yakında çıkacak olan PUBG Mobile’ın 3.2 sürümü, Galaxy S23 Ultra veya Galaxy S24 Ultra sahiplerine bu daha yüksek yenileme hızını sunacak.

Şu anda PUBG Mobile, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra gibi cihazlarda 90 kare hızında çalışıyor. Bu nedenle, ekstra 30 karenin gerçekte ne kadar fark yaratabileceğini merak edebilirsiniz. Ancak, hızlı tempolu oyunları sevenler için, özellikle birinci şahıs modunda oynarken, bu 30 kare önemli bir fark yaratabilir. Ancak, güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, resmi güncelleme duyurusunu beklemek en doğrusu olacak.

PUBG Mobile will be updated soon to support 120FPS gaming on Galaxy S23 Ultra | Galaxy S24 Ultra. pic.twitter.com/6NxZbogEJS

— PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) March 28, 2024