Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün orta segment için Samsung Galaxy A55 modelini ülkemizde satışa sundu. Bu bağlamda yabancı bir YouTuber olan PBKreviews parçalarına ayrıldı. Detaylara bakalım.

Samsung Galaxy A55 tamiratı kolay olacak!

PBKreviews, Samsung Galaxy A55’i parçalarına ayrıldı. Akıllı telefonun kapağı ısı tabancası yardımı ile açıldı. Kapak açıldıktan sonra ise anakart, pil, kameralar, işlemci ve diğer bileşenlerin tümüne kolayca erişilebiliyor. Bundan mütevellit PBKreviews, Samsung Galaxy A55’in tamiratının oldukça kolay olacağını söylüyor.

Samsung Galaxy A55 neler sunuyor?

Galaxy A55, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

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Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1480 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1480 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A55, selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.