PUBG Mobile, 90 FPS desteğini ABD’de sunmaya başlıyor

PUBG Mobile, 60 FPS üzeri destek sunmaya nihayet Çin dışında da başladı. Şimdi Tencent Games, desteklenen cihazlarda oyunun 90 FPS’e kadar oynanabilmesine izin veriyor.

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PUBG Mobile 90 FPS ile oynanabilecek

PUBG Mobile normalde 60 FPS üzeri destekliyordu ancak oynayabilmek için Çin sürümünü indirmek gerekiyordu. Tencent Games, artık kullanıcıları bununla uğraştırmamak adına 90 FPS desteğini ABD’de de sunmaya başladı. Ancak önümüzdeki 1 ay boyunca yalnızca OnePlus cihazlarda bu desteğin verildiğini ekleyelim. Özellikle OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T veya OnePlus 7 Pro cihazlarından birine sahip olan kullanıcılar PUBG Mobile‘ı 90 FPS ile sorunsuz oynayabilecek.

Bu sürenin sonunda ABD‘deki bütün PUBG Mobile oyuncuları, 7 Eylül‘den itibaren destekleyen bütün akıllı telefonlarda 90 FPS ile oynayabilecek. Buradaki önemli noktanın 90Hz veya 120Hz ekran tazeleme hızına sahip bir telefon olduğunu hatırlatmakta fayda var. Böylece; Samsung Galaxy S20, Note 20 Ultra veya ASUS Rog Phone II gibi cihazlarla 90 FPS’in keyfi yaşanacak. Desteklemeyen telefonlar, örneğin iPhone şu ana kadar hiçbir modelde 60 Hz‘den fazla tazeleme hızı sunmadığı için PUBG Mobile‘ı 90 FPS‘de oynatamayacak.

OnePlus CEO’su Pete Lau, bu durumdan memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi: “Mobil oyuncuların daha sürükleyici ve daha pürüzsüz bir deneyim aradığını biliyoruz. Dünyanın en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile bu özel 90 FPS deneyimiyle tam da bunu sunuyoruz.”

Tencent Games‘in PUBG Mobile‘da 90 FPS desteğini ABD‘nin ardından özellikle popüler olduğu pazarlarda da kullanıma sunmaya başlayacağı düşünülüyor. Böylece şirket, kullanıcıların oynadığı oyundan aldığı keyfi bir üst noktaya taşıyacak.