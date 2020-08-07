Oyun
PUBG Mobile, 90 FPS desteğini ABD’de sunmaya başlıyor
PUBG Mobile, 60 FPS üzeri destek sunmaya nihayet Çin dışında da başladı. Şimdi Tencent Games, desteklenen cihazlarda oyunun 90 FPS’e kadar oynanabilmesine izin veriyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı!
PUBG Mobile 90 FPS ile oynanabilecek
PUBG Mobile normalde 60 FPS üzeri destekliyordu ancak oynayabilmek için Çin sürümünü indirmek gerekiyordu. Tencent Games, artık kullanıcıları bununla uğraştırmamak adına 90 FPS desteğini ABD’de de sunmaya başladı. Ancak önümüzdeki 1 ay boyunca yalnızca OnePlus cihazlarda bu desteğin verildiğini ekleyelim. Özellikle OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T veya OnePlus 7 Pro cihazlarından birine sahip olan kullanıcılar PUBG Mobile‘ı 90 FPS ile sorunsuz oynayabilecek.
Bu sürenin sonunda ABD‘deki bütün PUBG Mobile oyuncuları, 7 Eylül‘den itibaren destekleyen bütün akıllı telefonlarda 90 FPS ile oynayabilecek. Buradaki önemli noktanın 90Hz veya 120Hz ekran tazeleme hızına sahip bir telefon olduğunu hatırlatmakta fayda var. Böylece; Samsung Galaxy S20, Note 20 Ultra veya ASUS Rog Phone II gibi cihazlarla 90 FPS’in keyfi yaşanacak. Desteklemeyen telefonlar, örneğin iPhone şu ana kadar hiçbir modelde 60 Hz‘den fazla tazeleme hızı sunmadığı için PUBG Mobile‘ı 90 FPS‘de oynatamayacak.
OnePlus CEO’su Pete Lau, bu durumdan memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi: “Mobil oyuncuların daha sürükleyici ve daha pürüzsüz bir deneyim aradığını biliyoruz. Dünyanın en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile bu özel 90 FPS deneyimiyle tam da bunu sunuyoruz.”
Tencent Games‘in PUBG Mobile‘da 90 FPS desteğini ABD‘nin ardından özellikle popüler olduğu pazarlarda da kullanıma sunmaya başlayacağı düşünülüyor. Böylece şirket, kullanıcıların oynadığı oyundan aldığı keyfi bir üst noktaya taşıyacak.
Apple
Microsoft xCloud, iOS cihazlara sunulamayacak!
Yazılım devi Microsoft, üzerinde uzun süredir çalıştığı bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u yakın zamanda kullanıma sunacak. Xbox oyunlarını gerçek zamanlı olarak telefon ve tabletlere taşıyan Microsoft xCloud, planlananın aksine iOS işletim sistemini desteklemeyecek!
İlginizi çekebilir: Google, uygun fiyatlı yeni Pixel 4a 5G modelini de duyurdu
Microsoft ve Apple, Project xCloud için karşı karşıya geldi!
Project xCloud olarak adlandırılan servis, Xbox Games Pass Ultimate aboneleri için 15 Eylül’de yayınlanacak. Microsoft’un daha önce yaptığı duyurularda xCloud’un Android ve iOS desteğine sahip olacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft cephesinden gelen yeni açıklama ile Apple cihazlarına verilmesi planlanan destek iptal edildi. Oluşan durumun nedeni ise Apple’ın uyguladığı katı politikalar gibi görünüyor.
Microsoft açıklamasında, “Apple, tüketicileri bulut oyun servisleri ve Game Pass gibi oyun abonelik hizmetlerinden uzaklaştıran bir politika izliyor. Maalesef Xbox Game Pass Ultimate’in bulut oyun vizyonunu App Store üzerinden iPhone ve iOS kullanıcıları ile buluşturamayacağız.“ ifadelerini kullandı. Apple ise bu açıklamayı doğrular nitelikte bir cevap yayınlayarak “canlı akış oyun platformlarının” şirket kurallarına uymadığını ifade etti.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-7
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, Wilmot’s Warehouse, 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks” ve Sludge Life adlı üç yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Wilmot’s Warehouse
Wilmot’s Warehouse, bir deponun en iyi şekilde işlemesini sağlaman gereken bulmaca oyunudur. Ancak her şeyi nereye koyduğunu aklında tutmalısın, çünkü performans yıldızlarını kazanmak için servis kapağı açıldığında insanların istediği şeyleri hızlıca bulman gerekecek.
Sludge Life
Sludge Life, garip ahmaklarla dolu kirli bir adada geçen ve kokusu burnuna gelecek kadar yoğun bir atmosfere sahip birinci şahıs / açık dünya / vandalizm oyunudur. Yapımın +16 ibaresine sahip olduğunu da ekleyelim.
3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks”
Absürt ve konuyla ilgili tuhaflıklarla baş eden dünyanın en kötü oyun stüdyosundaki geliştiricilerin maceralarına katıl ve istediğin zaman atla, tekrar oyna, geri sar… 3 out of 10 dünyasını kendi hızında deneyimle.
İlginizi çekebilir: Detroit: Become Human satışları 5 milyon kopyayı aştı
Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Wilmot’s Warehouse, buradan Sludge Life ve son olarak buradan 3 out of 10, EP 1: “Welcome To Shovelworks” için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 13 Ağustos 18:00.
e-Spor
Gaming in Turkey Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu!
Gaming in Turkey, Gamescom 2020‘nin resmi partneri olduğunu açıkladı. Daha önce CS:GO’nun en önemli turnuvalarından biri olan Blast Pro Series’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan önemli aktörlerden Gaming in Turkey, şimdi de dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu.
İlginizi çekebilir; Astralis’in şampiyon olduğu BLAST Pro Series İstanbul nasıl geçti? (VİDEO)
Gamescom 2020 Türkçe yayınlanacak!
Yapılan iş birliği lağsamında bu sene pandemi sebebiyle dijital olarak yapılacak olan etkinlik tamamen Türkçe olarak takip edilebilecek. Aynı zamanda Gaming in Turkey’in yaptığı önemli bir adım ile oyun ve espor ajansı ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye’deki influencerlar, gamescom şovlarını Türkçe sunacak ve yayınlar esnasında toplanan bağışlar, Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlanacak.
Türkiye’deki izleyicilerde bu iş birliği kapsamında, sergilenecek şovları sevdikleri isimlerin sunumlarıyla izleyebilecek. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Açılış Gecesi Yayını ve 27 Ağustos 2020 tarihinde gamescom 2020’yi başlatacak şov olacak.
En önemli oyun markaları bu etkinlikte!
Etkinliğe Ubisoft, EA Games, Xbox, ESL, Activision Blizzard, Bethesda gibi birçok uluslararası şirketin katılacağı açıklandı. gamescom 2020 ile ilgili birçok yeni satışa sunulacak oyun, oynanabilir demo haberleri ve sürprizleri ile 27 ila 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, yapılan iş birliği hakkında “Ekip olarak, oyun dünyasının geleneksel ve beklenen fuarının bu yıl dijital platformlarda yer almasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepimiz için çok farklı bir deneyim olacak. gamescom 2020 ile partnerliğimizin bir parçası olan Türkiye’deki yayınlarımızın tüm gelirlerini Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlama fikrimizi kabul eden gamescom ekibine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.