PUBG Mobile 60.000 TL ödül dağıtacak!

PUBG Mobile Türkiye ve Rusya’ya özel olarak iki yeni etkinlik düzenleyecek. Bu düzenlenecek etkinliklerde toplamda 60.000 TL ödül dağıtılacak.

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Her iki yarışmada 20.sıraya kadar ödül var!

PUBG Mobile ve Resident Evil 2 iş birliğinin sonucunda çıkan etkinlikler, Zombi Dans Yarışması ve Zombi Cosplay olarak belirlenmiş. 25 Şubat – 17 Mart arasında bu etkinliklere girebilir, sizde 60.000 TL’nin kazananlarından biri olabilirsiniz. Yarışmalara katılman için #pubgmzombiedancing ve #pubgmcosplay etiketlerini kullanman gerekecek.

Zombi dans etkinliğine katılabilmek için 30 saniye dans videonu çekerek belirtilen etiket ile birlikte Instagram adresinde paylaşmalısın. İkinci yarışma için ise PUBG Mobile ve Zombi modlarına uygun bir şekilde giyin ve fotoğrafını belirtilen etiketle birlikte Instagram adresinden paylaş.

Kazanman halinde 2 Nisan’da resmi hesaptan sana ulaşacaklar ve 1 Mayıs’ta kazananlar açıklanmış olacak. Her iki yarışmada da Şampiyon 1.000 dolar, 5.sıraya kadar 500 dolar ve 20. Sıraya kadar 200 dolar ödül kazanılacak.