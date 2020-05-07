Haber
PUBG Mobile 0.18.0 güncellemesi ile Miramar haritası yenilendi
PUBG Mobile, Miramar haritasını yenileyen 0.18.0 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde sorunlar giderildi ve gelen yenlikler oyuncuları oldukça mutlu etti.
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PUBG Mobile’ın yeni güncellemesi 0.18.0 sürümünü yayınladı ve sevilen Miramar çöl haritasında yepyeni değişiklikler ve geliştirmeler beraberinde geldi. Güncelleme ile yeni bir Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonuç ekranı, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta başlayacak olan Royale Pass’in yeni sezonu oyuna ekleniyor. 0.18.0 güncellemesi, hem Android hem de iOS platformundan kullanıma sunuldu.
Söz konusu güncelleme için kullanıcılar, iOS tarafında 2,2 GB, Android tarafında ise 1,97 GB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Güncelleme ile gelen hile koruma sistemi sayesinde artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.
Tencent ekibinin “Mad Miramar” olarak adlandırdığı güncellemede yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineleri ekliyor. Bu otomatlar sayesinde oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler. Ayrıca tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.
PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler
- Miramar Güncellemesi: Kum Fırtınası Alarmı (Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.)
- 7x Dürbünlü Win94
- Yan Nişangâh
- Yeni Klasik Mod İçeriği: Sanhok’ta Orman Macerası (Yakında)
- Yeni Silah: P90 (Arenada)
- Sezon Royale Pass: Oyun Alanı (13 Mayıs’ta)
- Evo Alanı – Bluehole Modu (Yakında)
- Yeni Güvenlik Önlemi: Hileci Öldürmelerine Karşı Puan Koruması
Akıllı Telefonlar
Huawei Y5p, teknik özellikleriyle duyuruldu!
Geçtiğimiz gün Romanya‘da gerçekleşen lansmanda Huawei, yeni orta segment tabletini, Huawei Y5p ve Huawei Y6p akıllı telefonlarını duyurdu. Bu cihazların sızıntıları önceden ortaya çıkmıştı fakat bu sefer resmi ağızdan duyurulmuş oldu.
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Huawei Y5p hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Y5p, Huawei‘nin en yeni giriş seviye telefonlarından biri olarak karşımıza çıktı. Cihaz, alt ve üst tarafta eskiden telefonlarda gördüğümüz klasik çerçeveler ile gelecek. Telefonun ekranı, 5.45 inçlik 18:9 en boy oranına sahip TFT LCD ekran olacak. Arka tarafta 8 MP çözünürlüklü tek bir kamera bulunuyor. Ayrıca arkada bir de LED flaş mevcut. Ön taraftaki kameraya geldiğimizde ise 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram değerine sahip selfie kamerası bulunmakta.
Huawei Y5p, işlemci olarak Y6p‘nin de kullandığı Helio P22 yonga setini kullanıyor. Telefonun 2 GB RAM miktarı ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilmekte.
Y5p, batarya tarafında 3.020 mAh değerinde bir pil kullanıyor. Tıpkı Y6p‘deki gibi bu cihazda da pili şarj etmek için microUSB bağlantı noktası tercih edilmiş. Telefonun yazılımsal özelliklerine baktığımızda Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceğini biliyoruz. Ancak bu telefonda Google Hizmetleri(GMS) bulunmuyor. Bunun yerine Huawei‘nin kendi hizmet servisi olan HMS kullanılıyor.
Y5p, siyah, mavi ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz bugün 125€ fiyat etiketiyle ön sipariş aşamasına geçiyor. Ön sipariş ile yapılan alımlarda 40€ değerinde indirim yapılacak.
Oyun
Halo yaratıcısının yeni oyunu Disintegration’ın çıkış tarihi açıkladı!
Halo yaratıcısı Marcus Lehto tarafından kurulan 30 kişilik bağımsız stüdyonun ilk oyunu Disintegration‘ın PC, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro ve Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi genelinde dijital olarak 16 Haziran 2020’de 49.99 $/ 49.99 €’ya çıkacağını açıkladı. Bilimkurgu öğelerinin ağırlıkta olduğu oyun Private Division ve V1 Interactive tarafından duyuruldu.
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Oyunu önceden sipariş eden oyuncular çok oyunculu mod için; Lost Ronin Midnight mürettebat kaplaması, Flex emote, Disintegration Gravcycle Madalyası eklentisi ve platforma özel animasyonlu banner’lar dahil olmak üzere bonus kozmetik dijital içerik kazanacaklar. Disintegration için ön siparişler artık Xbox One ve PC için Steam üzerinden mevcut.
Disintegration tamamen yeni bir deneyim sunacak!
Halo yaratıcısının yeni oyunu Disintegration, tamamen yeni bir deneyim yaratmak için FPS ile gerçek zamanlı taktik unsurlarının harmanlandığı bir bilimkurgu, shooter oyunudur. Kıtlık, kaynak eksikliği ve yıkımın eşiğinde bir gezegende oyunumuz geçiyor. Yer alan insanlık bu yıkıcı gerçeklikten kurtulmak için, insan beyninin robotik bir armatüre aktarıldığı Integration (Entegrasyon)’ı geliştiriyor. Süre gelen bu kaosun ardından Rayonne olarak bilinen saldırgan, militarist bir lejyon kontrolü ele geçirir ve güçlerini pekiştirmek için bir zamanlar isteğe bağlı Entegrasyon sürecini insanlığın geri kalanına zorla dayatmaya başlar.
Oyuncular, ezici Rayonne gücüne karşı savaşmak için küçük bir kanun kaçağı grubuna liderlik eden Gravcycle pilotu Romer Shoal’a komuta ediyor.
Halo yaratıcısı Marchus Lehto: “Etkileyici bir hikaye oluşturmak istedik”
V1 Interactive Başkan ve Oyun Direktörü Marcus Lehto “Her zaman oynanışa odaklı bir hikaye anlatıcısıydım ve Disintegration ile daha önce kullanılmamış mekanikler üzerine inşa edilmiş etkileyici bir hikaye anlatımı oluşturmak istedim” diyor. “Standart FPS deneyiminin ötesine geçen unutulmaz karakterler ve zengin dünyalar yaratmak benim DNA’mda var. Oyuncuların da yakın zamanda bunun bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım.”
Pilotlar ve onların mürettebatlarının takım halinde çarpıştığı, üç oyun modu ve altı farklı haritadan oluşan PVP çok oyunculu moda da sahiptir. Oyuncular bu aksiyona katılmak için farklı oyun tarzlarına imkân sunan, son derece stilize edilmiş dokuz adet “Mürettebat” arasından seçim yapabilecekler.
Private Division Baş Yapımcısı Kari Toyama, “Tek kişilik senaryonun oyun mekaniği ve heyecan verici tarihi (lore), Disintegration’ın rekabetçi çok oyunculu modunda bir üst seviyeye çıkarak inanılmaz bir tecrübe sunmakta“diyor. “V1 Interactive ekibi, farklı Mürettebatlar için farklı kişilikler ekleyerek çok oyunculu moda inanılmaz eğlence ve farklılık unsurları katmış”
Çoklu oyuncu modunda; pilot ve mürettebat görünümleri, kozmetik Gravcycle özelleştirmeleri ve çeşitli banner’lar da dahil olmak üzere ister oyun içinde satın alınabilen isterse de oyundaki başarılarla kazanılabilen bir dizi kozmetik kişiselleştirmeler de mevcuttur. İlk sürümdeki çok oyunculu içeriğe ek olarak, V1 ekibi ilerleyen zamanda mevsimsel içerik güncellemeleri ile oyuna yeni ürünler de ekleyecektir.
Disintegration, 16 Haziran tarihinde tüm dijital yayıncılarda satışta!
Disintegration dijital olarak 16 Haziran 2020’de PlayStation®4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için kullanımda olacak. Diğer dijital yayıncılardan 49.99 $ / 49.99 €’dan satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 için OneUI 2.1 dağıtımı başladı!
Samsung Galaxy A51 modeline OneUI güncellemesi dağıtılmaya başladı. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı bölgeye yeni sürüm dağıtılıyor.
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Galaxy A51 için OneUI müjdesi
Samsung firmasının orta üst seviye olarak belirlenen cihazı Galaxy A51, yeni güncellemeye kavuşuyor. OneUI 2.1 sürümünün dağıtılmaya başlandığı cihaz artık kullanıcılarını daha fazla bekletmeyecek. 1.25 GB boyuta sahip güncellemenin OneUI 2.1 ile gelen “bazı” özellikleri içerdiği öğrenildi. AR Emoji, Quick Share ve Music Share gibi özelliklere kavuşan kullanıcıların, amiral gemilerinde yer alan bazı özelliklere ulaşamadığı öğrenildi. Ayrıca boot versiyonunu da değiştiren bu güncelleme sonrası kullanıcıların, bir önceki versiyona geçme ihtimalleri ortadan kalkmış olacak. Nisan ayı güvenlik güncellemesini de içerisinde bulunduran güncelleme, Rusya, Türkiye, Kenya, Afganistan, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Africa, Fas ve Pakistan’ın içerisinde bulunduğu ülkelerde dağıtılmaya başlandı.
Orta üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan Galaxy A51, 6.5 inç AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Gücünü Exynos 9811 işlemcisinden alan cihaz, 6 GB RAM kapasitesine sahip. 4000 mAh batarya ile genel cihaz bildiğiniz üzere Android 10 tabanlı OneUI 2.0 ile piyasaya çıkmıştı. Yeni güncellemeyi cihazınız üzerinden, ayarlara girip, güncelleştirmeleri kontrol et diyerek denetleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca güncelleme ile gelen yeni özelliklere de buradan ulaşabilirsiniz. Ülkemizde de dağıtımı başlayan güncellemenin ardından kullanıcıların bekleyişleri de son bulmuş oldu.