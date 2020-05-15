Basın Bülteni
PS5 Unreal Engine 5 demosu, AMD teknolojileri ile güçlendirildi!
PS5 için geçtiğimiz günlerde yeni Unreal oyun motorunun oyun içi oynanış videosu yayınlandı. Videoda görselliğin oluşmasında AMD teknolojilerinin büyük bir önemi olduğu belirtildi.
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YouTube üzerinde de global trendler listesine giren Epic Games’in Unreal Engine 5 demo videosu, özellikle oyun dünyasında önemli bir yer taşıyor. Oyun motorunun demosu, yeni nesil AMD RDNA 2 grafik mimarisi ve “Zen 2” işlemci çekirdekleri ile güçlendirildi. Önümüzdeki dönemde tanıtılacak PlayStation 5 üzerinde, gerçek zamanlı olarak çalışıyor.
“Lumen in the Land of Nanite” ismindeki demo ile Epic Games, fotogerçekçilik sunan Unreal Engine 5’te yer alan iki önemli teknolojiyi de tanıttı. Bu iki yeni teknolojiyle birlikte yeni nesil grafiklerden nelerin mümkün olduğunu hep birlikte izledik.
Görsellik yeni nesil konsollarla gerçekliğe yaklaşmaya devam edecek!
- Nanite sanallaştırılmış mikropoligon geometrisi – sanatçılara gözün görebileceği kadar fazla geometrik detay yaratma özgürlüğü sunar, milyonlar ya da milyarlarca poligondan oluşan, film kalitesinde kaynak sanat çalışmalarının direkt olarak Unreal Engine’a yerleştirilmesini mümkün kılar.
- Lumen – sahneye ve ışık değişimlerine anında tepki veren, tam olarak dinamik bir aydınlatma çözümü.
AMD RDNA 2, günümüz AMD Radeon grafik ürünlerinde yer alan ilk nesil RDNA mimarisini baz alıyor. AMD RDNA 2 ile güçlendirilen PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollarla AMD, konsollar, PC’ler, bulut ve mobil cihazlarda birleşmiş bir oyun mimarisi oluşturmakta öncülük edecek. Bu sayede oyun geliştiricilerin, daha gerçekçilikte oyunları, tüm oyun platformları üzerinden geliştirebilmeleri için yaratıcılıklarını açığa çıkarmakta yardımcı olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme, yüzde 40 büyüme kat etti!
Realme, bugün göndermiş olduğu basın bülteninde büyüme istatistiklerine değindi. Paylaşılan verilere göre Türkiye pazarına yeni giriş yapan şirket toplamda %40 büyüme rakamına ulaştı.
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Akıllı telefon pazarının en genç markası realme, ürünlerini tasarlarken geliştirdiği inovatif marka DNA’sını Covid-19 salgını döneminde de iletişim faaliyetlerini sürdürürken kullandı. Marka, pandemi nedeni ile herkesin evlere kapandığı dönemde iletişim çalışmalarına tüm hızıyla devam etti. Türkiye’de elektronik sektörün %31 satış kaybı yaşadığı şu dönemde, realme %40 büyüme yakaladı.
Realme 6 serisinin lansmanı Nisan ayında gerçekleşmişti!
Şubat ayında global bir lansmanla dünyaya tanıtılan 6 serisinin Türkiye lansmanı Nisan ayında online bir tanıtımla yaptı. Ekibimiz tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile birbirinden uzakta gerçekleştirdi. Kısa bir süre boyunca devam eden hazırlıklar süresince iletişim online olarak devam etti. 14 Nisan günü gerçekleşen lansmanın ardından marka çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor.
“Türkiye pazarında rekabette geriye düşmemeyi hedefledik, fakat dahasını elde edebildik.”
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu koronavirüs döneminde markanın durumunu açıkladı. Dedeoğlu; “Türkiye pazarına çok yeni giren bir marka olarak bu süreci hedeflerimizden geriye düşmeden geçirmek ilk önceliğimizdi. Ancak bu dönemde daha net gördük ki firmamız, oluşan fan kitlesi ile beraber sevilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörde satışların %31 oranında daralmaya gittiğini görüyoruz. Ancak realme bu dönemde %40 büyüyerek hepimize birçok şeyi kanıtladı. Ülkemizin de virüs ile mücadelesi günden güne daha iyi bir boyuta ulaşıyor. Bu günler bittiğinde her şey çok daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev geçtiğimiz dönemi değerlendirdi. Yeniev; “Teknoloji markası olarak, fiziksel birlikteliğin mümkün olmadığı dönemde elimizdeki imkanları değerlendirerek iletişim çalışmalarımızın tamamını online olarak yürüttük. Online lansmana online hazırlanan ilk marka olduk ve başarılı bir lansman geçirdik. Bu dönemde teknolojinin aslında hayatlarımızla ne kadar bağlantılı olduğunu bir kez daha anladık. Aynı zamanda kendi gücümüzü de keşfettik. Bu günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve realme fanları ile bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Basın Bülteni
Türk Telekom 2020’ye sağlıklı ve güçlü başladı!
Türk Telekom, 2020’nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını ikiye katlayan Türk Telekom 661 milyon TL net kârıyla 2020’ye sağlıklı bir başlangıç yaptı. Son on iki ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı.
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Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederken, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler sayesinde yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom, 661 milyon TL net kâr kaydetti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL’ye yükseldi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme kaydettik”
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratmamıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net kârımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020’ye ‘sağlıklı’ ve güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.
“Güçlü bilançomuz ile kur risklerine karşı daha korunaklıyız”
2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettik. Aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da sözlerine ekledi. Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.
“2020 yatırım öngörümüzü yükselttik”
Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktardı Önal. “Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlemiş olduğumuz yıllık öngörümüzü ‘12,4 milyar TL’den ‘12,4 – 12,6 milyar TL’ aralığına; yıllık yatırım öngörümüzü ise ‘yaklaşık 5,8 milyar TL’den ‘yaklaşık 6,4 milyar TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz” dedi.
“Süreç, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirdi”
Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olduk. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat ayına göre, Mart ayında yaklaşık yüzde 20, Nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca sosyal izolasyon döneminde ‘Online İşlemler’ uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.”
“Kesintisiz ve güvenli iletişim”
Önal, “Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda fiber hane sayımız 3,5 milyon artarak 22,6 milyon seviyesine ulaştı.
Türk Telekom toplam abone sayısı, 48,4 milyona ulaştı!
Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4,4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23,2 milyona yükseldi. Sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.
Basın Bülteni
TP-Link, TL-PA4020P adaptör kitiyle kablo çekmeden kablolu internet!
TP-Link, evdeki elektrik şebekesini internet ağı olarak da kullanmayı sağlayan yeni powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adaptör kiti, kablo çekmeden kablolu, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlıyor.
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Korona salgını nedeniyle evlerde olduğumuz bugünlerde, evin her odasında, her bölümünde internet bağlantısı çok daha önemli hale geldi. Ancak yapısal bazı nedenlerle pek çok evde, her odada kaliteli ve düzenli internet bağlantısı mümkün olmuyor. Örneğin katlı evlerde her kata interneti götürmek sorun olabiliyor ya da tek katlı ama kalın duvarlara, bol koridorlara sahip bir dairede, modemden uzak noktalarda internet erişiminde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sorun için var olan çözümlerden biri powerline adaptörler.
Powerline teknolojisi ile evin mevcut elektrik şebekesi, aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline getirilebiliyor. Böylece kablo çekmeden, görüntü kirliliği oluşturmadan elektrik prizi olan her odaya/bölüme internet götürülmüş oluyor.
TP-Link powerline adaptör kiti ile ek kablo çekmenize gerek yok!
TP-Link, yeni bir powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adlı ürün, iki adaptörden oluşuyor ve 600 Mbps’ye varan bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. 300 metreye kadar elektrik hattında iletim yapabilen ürün, son derece kolay kurulup kullanılıyor. Powerline adaptörler, ağ ürünleri arasında en kolay kurulan ürünler denilebilir, arayüz ya da uygulamadan kurulum gerektirmiyor. İki adaptörden biri modeme bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Böylece elektrik hattı, interneti de iletir hale gelmiş oluyor. Diğer adaptör, internete nerede erişilmek isteniyorsa oradaki bir prize takıldığında o odaya da internet taşınmış oluyor. Ağ güvenliği için her iki adaptör üzerinde bulunan eşleşme düğmelerine basmak yeterli oluyor. Böylece hızlı ve güvenli bir internet ağı oluşturuluyor.
Kablo ile bağlantı desteği sağlayan TL-PA4020P’ye Ethernet kablosu ile internete erişilmesi istenen tüm cihazlar bağlanabiliyor. Adaptör üzerinde iki adet LAN girişi yer alıyor. Böylece aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor ve her ikisinde de hızlı bir internet keyfi yaşanıyor.
Yüzde 85 güç tasarrufu sağlıyor!
TP-Link’in yeni giriş seviyesi powerline adaptör kiti TL-PA4020P, kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak tasarruf moduna geçiyor. Bu sayede enerji tüketimini yüzde 85’e varabilen oranda azaltıyor. Ayrıca bu modelin bir başka avantajı da adaptörlerin üzerinde güç soketi yer alması. Böylece kullandığı prizin yerine ek bir priz sağlıyor. Adaptör üzerindeki bu prize normal bir duvar prizi gibi ek bir cihaz ya da anahtarlı uzatma kablosu bağlanabiliyor.
Kablo çekmeden, duvarları delmeden ve görüntü kirliliği oluşturmadan, kablolu internet bağlantısını elektrik prizi olan her odaya taşımayı sağlayan TL-PA4020P Kit Türkiye’de KDV dahil 78 USD fiyatla satışa sunuldu.