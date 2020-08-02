Haber
PS5 Pro, çoklu GPU çözümü ile gelebilir!
Japon üretim devi Sony, yıl sonunda PS5’i resmi olarak satışa sunacak. Son birkaç ayda bu cihazla alakalı pek çok spekülasyon yayınlandı. Şirket, PS5’in donanım özelliklerini resmi olarak onayladı. Ayrıca yaptığı konferansta bazı oyunları ve tarihlerini de kullanıcılarla paylaştı. Bugün ise Sony’nin çoklu GPU kullanacağı daha güçlü bir PS5 ile ilgili ipuçları görüntülendi. Techsina‘ya göre çoklu GPU patenti alan PlayStation, muhtemelen PS5 Pro olarak adlandırılacak.
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PS5 Pro olacağı tahmin edilen cihazın yeni patenti ne içeriyor?
Yayınlanan raporda patentin başlığı “Ev Konsolu ve Bulut Oyunculuk İçin Oyun Konsolu” olarak geçiyor. Patentin açıklaması ise “Arabellek yönetimi, çoklu GPU ortamında kendi video karelerini oluşturan veya her video karesinin ayrı bölümlerini oluşturan birden fazla GPU ile gerçekleşir. GPU‘lardan biri diğer GPU’dan bilgi alarak HDMI üzerinden bu akışı sağlar.” şeklindedir.
PS5 Pro ile geleceği tahmin edilen patentin açıklaması, SoC teknolojisinin oyun konsollarına uyarlanabileceğini belirtiyor. Konsolların taban modelleri için tek bir SoC, daha yüksek işleme ve depolama kapasitesi için ise birden fazla SoC kullanılabilir. Üst düzey sistemler daha yüksek RAM ve bulut için optimize edilmiş yongalar içerebilir. Patentin en önemli özelliği GPU’nun ölçeklenebilirliğine yapılan göndermedir. Raporun sonunda bunun tamamen yeni bir ürün değil, yükseltme kiti olarak gelebileceği belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia C3, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Nokia C3, giriş seviye bir akıllı telefon olarak kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın Geekbench üzerinde test sonuçları görüntülendi.
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Giriş seviye Nokia C3, test sonuçları belli oldu!
Akıllı telefon piyasasında yerini sağlamlaştırmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Nokia, yeni cihazı C3 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giriş seviye özelliklere sahip olması beklenen akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde teste girdiği öğrenildi. Sonuçları da ortaya çıkan “Gamora Plus” kod adlı cihaz tekli çekirdek performansında 149 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 820 puan ile karşılamakta. Öte yandan cihazın test sonuçları ile birlikte bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Uygun fiyat ile piyasaya çıkacak olan cihaz 5.99 inçlik HD+ ekrana sahip olacak. 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneklerine sahip olacak olan cihazın TENAA sertifikalarında 3000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. İşlemci konusunda detaylı bir bilgiye sahip olunamazken, cihazın Android 10 işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Tasarım detayları da öğrenilen cihaz, toplam iki kamera ile bizleri karşılıyor. Ön kamera 5 MP değerini alırken, arka tarafta da 8 MP‘lik bir kamera bizleri karşılıyor. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkması beklenen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı cihazı ile kullanıcı yelpazesini genişletmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Sosyal Medya
Microsoft, TikTok’u satın almaktan vazgeçebilir
TikTok uygulamasını bünyesinde barındıran ByteDance şirketi ile Microsoft arasındaki görüşmeler kısa süreliğine durduruldu. Microsoft, TikTok’un ABD‘deki akıbetine göre satın alma kararını gözden geçirecek.
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TikTok ile Microsoft görüşmeleri askıya alındı
ABD Başkanı Donald Trump en son gazetecilere yaptığı açıklamada TikTok uygulamasını yasaklama çalışmalarına kesin olarak başlayacaklarını söylemişti. Ayrıca Trump, Microsoft’un TikTok’u satın almak istemesi hakkında da bu duruma karşı olduğunu ifade etmişti. Trump’ın anlaşmaya karşı olduğunu dile getirmesinin ardından Microsoft, uygulamanın akıbetinin ne olacağı bilinmediğinden dolayı, ana şirket ByteDance ile görüşmeleri geçici olarak askıya aldı.
İki şirket arasındaki görüşmeler tamamen rafa kaldırılmadı ancak her iki tarafın da, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde nasıl bir tavır alacağına ve TikTok’a karşı herhangi bir yaptırımın kesin olarak uygulanıp uygulanmayacağına göre anlaşmanın akıbetinin belli olacağı düşünülüyor.
Donald Trump hafta sonu gazetecilere verdiği demeçte TikTok’u yasaklama çalışmalarına başlayacaklarını açıklamıştı. TikTok bugüne kadar ABD yönetiminin gözüne girmek için New York ve Los Angelas‘ta ofisler açmasıyla beraber, ABD’de 10.000 kişiden fazla işe alım yaparak istihdama katkı sağlamak istiyordu. Ancak bütün bu hamlelerine ve Microsoft ile anlaşma yapmaya çalışmasına rağmen, yasaklanmaktan kaçamayacak gibi görünüyor.
Aynı zamanda bütün bu yaşananlarla ilgili TikTok kanadından da üst düzey bir açıklama geldi. Şirketin ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, Twitter’dan yayınladığı videoda, “Uzun vadede buradayız. Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı.
Sosyal Medya
TikTok net konuştu: “Hiçbir yere gitmiyoruz”
Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri‘nde kriz haline gelen TikTok yasağı mevzusuyla ilgili, şirket kanadından üst düzey açıklama geldi. Şirketin ABD yöneticisi “Uzun vadede buradayız.” açıklamasını yaptı.
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TikTok ABD’de kalmakta kararlı
ABD Başkanı Donald Trump‘ın, ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirip ambargo uygulamaya çalıştığı Çin menşeili şirketlerin son kurbanı TikTok olacak. Hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada “TikTok’u yasaklayacağız” diyen Trump’a şirketin üst düzey kanadından cevap geldi.
TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, TikTok hesabından yayınladığı videoyla Trump’ın yasaklama girişimlerine ve iddialarına cevap verdi. Desteklerinden ötürü tüm ABD’li kullanıcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pappas, “TikTok’u kullanarak her gün yaratıcılığını ve neşesini günlük yaşantımıza getiren milyonlarca Amerika’lıya teşekkür etmek istiyorum.” dedi
Uzun süre ABD’de kalacaklarını ifade eden Vanessa Pappas yasaklanma mevzusuyla ilgili olarak, “Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca platformun içerik üreticiler ve sanatçıların kendilerini ifade etmelerini ve farklı insanlarla bağlantı kurabilmelerini sağlayan bir ev olduğunu ifade eden Pappas, “TikTok’u evlerine çağıran tüm topluluklarla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.
Bilindiği üzere TikTok uygulamasının bu denli gündemde kalmasının sebebi, kullanıcıların verilerini ihlal etmek ve ABD güvenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçlanması. Genel Müdür Vanessa Pappas işte bu konuyla ilgili, “Söz konusu güvenlikse, en güvenli uygulamayı yapıyoruz. Çünkü bunun doğru bir şey olduğunu biliyoruz.” açıklamasını yaptı.
ABD’deki işlerini büyütecekler
Aynı zamanda Genel Müdür Vanessa Pappas, şirkette her gün görev yapan 1,500 ABD çalışanı ile gurur duyduğunu belirtmekle beraber bu sayıyı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10,000 çalışana çıkaracaklarını da ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile TikTok‘un savaşının nasıl bir boyut kazanacağını yakında daha net göreceğiz. New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak yatırımlarına devam etmesi ve özellikle 10,000 ABD çalışanına yer verme hedefinden anlaşıldığı üzere TikTok geri adım atmamakta ve Amerika‘da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmekte kararlı. Ancak Çin menşeili olmasından dolayı üzerindeki ulusal güvenlik tehdidi yaftasından kurtulamıyor.