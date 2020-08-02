PS5 Pro, çoklu GPU çözümü ile gelebilir!

Japon üretim devi Sony, yıl sonunda PS5’i resmi olarak satışa sunacak. Son birkaç ayda bu cihazla alakalı pek çok spekülasyon yayınlandı. Şirket, PS5’in donanım özelliklerini resmi olarak onayladı. Ayrıca yaptığı konferansta bazı oyunları ve tarihlerini de kullanıcılarla paylaştı. Bugün ise Sony’nin çoklu GPU kullanacağı daha güçlü bir PS5 ile ilgili ipuçları görüntülendi. Techsina‘ya göre çoklu GPU patenti alan PlayStation, muhtemelen PS5 Pro olarak adlandırılacak.

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PS5 Pro olacağı tahmin edilen cihazın yeni patenti ne içeriyor?

Yayınlanan raporda patentin başlığı “Ev Konsolu ve Bulut Oyunculuk İçin Oyun Konsolu” olarak geçiyor. Patentin açıklaması ise “Arabellek yönetimi, çoklu GPU ortamında kendi video karelerini oluşturan veya her video karesinin ayrı bölümlerini oluşturan birden fazla GPU ile gerçekleşir. GPU‘lardan biri diğer GPU’dan bilgi alarak HDMI üzerinden bu akışı sağlar.” şeklindedir.

PS5 Pro ile geleceği tahmin edilen patentin açıklaması, SoC teknolojisinin oyun konsollarına uyarlanabileceğini belirtiyor. Konsolların taban modelleri için tek bir SoC, daha yüksek işleme ve depolama kapasitesi için ise birden fazla SoC kullanılabilir. Üst düzey sistemler daha yüksek RAM ve bulut için optimize edilmiş yongalar içerebilir. Patentin en önemli özelliği GPU’nun ölçeklenebilirliğine yapılan göndermedir. Raporun sonunda bunun tamamen yeni bir ürün değil, yükseltme kiti olarak gelebileceği belirtiliyor.