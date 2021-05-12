Oyun
Battlefield 6, yıl sonunda geliyor! İşte oyun hakkındaki tüm bilgiler
Battlefield, şüphesiz ki oyun tarihin en efsane serilerinden. Altında EA DICE’ın imzası bulunan serinin oldukça geniş bir hayran kitlesi mevcut. 2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken seri, FPS (first-person shooter) oyunlarında zirveyi Call Of Duty ile paylaşmakta. En son 2018 yılında çıkan Battlefield V’ten beri sessizliğini koruyan Battlefield, görünüşe göre ses getiren bir dönüşe hazırlanıyor. Nitekim, çıkacağını uzun süredir bildiğimiz Battlefield 6 ile ilgili son günlerde önemli haberler gelmekte. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun tanıtım tarihi ile ilgili sızıntılar olmuştu. Geliştirici Electronic Arts, bu sızıntıları bugün doğruladı. Buna ek olarak, yapımcı EA’in bugün doğruladığı diğer bir konu ise oyununun çıkış tarihi oldu. İşte Battlefield 6 ile ilgi bugüne kadar öğrendiğimiz resmi bilgiler ve diğer sızıntılar…
İçindekiler
Battlefield 6, 2021 sonunda çıkacak
Oyun dünyasının son günlerdeki gündemi Battlefield VI. Son günler oyun hakkındaki birçok sızıntıya sahne olmuştu. Neyse ki, bugün Battlefield 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabını öğrendik. Hem de resmi ağızlardan. Oyunun geliştiricisi Electronic Arts’ın belgelerine göre, yapım bu yıl sonunda sevenleriyle buluşacak.
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EA, bugün şirketin yatırımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Şirketin finansal durumunun konuşulduğu toplantının ortaya çıkardığı bir konuda şirketin gelecek oyunlarının çıkış takvimiydi. Toplantıdaki sunumun slaytlarında gözüktüğü üzere, Battlefield 6, EA’in mali yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yani, Kuzey Amerika ve Avrupa’da tatil sezonu (holiday season) olarak da bilinen bu dönem, önümüzdeki Ekim-Aralık arasını ifade ediyor. Bu tarih, daha önceden sızan bilgilerle de uyuşmakta. Zira, Electornic Arts CEO’su Andrew Wilson, bundan yaklaşık üç ay önce yine bir yatırım toplantısında bu tarihi işaret etmişti. Bunlara ek olarak, CEO’nun bugünkü toplantıda değindiği diğer bir konuda oyunun teknolojisiyle ilgiliydi. Wilson bu konuda “Battlefield 6 etkileyici olacak. Yeni nesil konsolların tüm kas gücünü sonuna kadar zorlayacağız” şeklinde konuştu.
Oyunun tanıtımı Haziran’da
Electronic Arts’ın bugünkü yatırımcı toplantısının ortaya çıkardığı tek detay oyunun çıkış tarihi değildi. Bunun yanında, bugün CEO’nun ağzından resmi olarak oyunun tanıtım tarihini de duyduk. Buna göre, oyun Haziran ayında ilk trailer’ıyla birlikte tanıtılacak. Bu tanıtımın Haziran’ın kaçında gerçekleşeceği ise henüz belli değil. CEO Andre Wilson’ın bu konuda aktardığı diğer bir bilgi ise, Haziran’daki tanıtımdan sonra oyun hakkında sürekli yeni bilgiler paylaşılacağı oldu. Görünüşe göre EA, oyuncuların heyecanını Battlefield 6’nın çıkışına kadar diri tutmak istiyor. Bu iki tarihin arasındaki sürede; oynanış trailer’ı, oyunun çeşitli modları vb. bilgileri öğrenmemiz kuvvetle muhtemel.
PS4 ve Xbox One’a da gelecek
Yukarda da bahsettiğimiz gibi, EA CEO’sunun bundan yaklaşık üç ay önce gerçekleşen yatırımcı toplantısındaki “yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar kullanacağız.” sözleri, oyunun PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollara gelmeyeceği yorumlarına neden olmuştu. Neyse ki, bugün öğrendiklerimiz bu bilginin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Yine bugünkü yatırımcı toplantısında konuşan CEO Andre Wilson, Battlefield 6’nın PS4 ve Xbox One’a geleceğini resmi olarak doğruladı. Hatta, CFO Blake Jorgensen oyunun bu iki konsolda da gayet iyi bir performans vereceğini müjdeledi.
Battlefield 6 sızıntıları
Oyunla ilgili resmi ağızlardan öğrendiğimiz her bilgiyi sizlere aktardık. Gelin bir de güvenilir kaynaklardan öğrendiğimiz sızıntılara göz atalım. İşte başlıca sızıntılar:
- Belki de en güvenilir bilgiler biri yukarda paylaştığımız, oyunun trailer’ından olduğu iddia edilen görsellerden geliyor. Buna ek olarak, oyunun trailer’ının ses dosyası da sızmış durumda. Bunlardan çıkardığımıza ve ünlü sızıntıcı Tom Henderson’un söylediğine göre, oyunda bir çöl haritası olacak.
- Yine diğer bir iddia ise yapımın bir Battle Royale moduna sahip olacağı şeklinde. Açıkçası, battle royale’lerin popülaritesini düşününce, bu pek de uzak bir ihtimal gibi durmuyor.
- Yine Tom Henderson’a göre, Battlelog oyuna geri dönüş yapacak.
- Oyunun adı sadece, bir sayı olmadan “Battlefield” şeklinde olabilir.
- Oyunda yıkıcılık artmış olacak. Yani, değişik patlayıcılar yardımı ile şehirleri bütünüyle haritadan silmeniz mümkün olabilir. Ayrıca, bu konuda doğal afetlerin de önemli bir rol oynayacağı söylenmekte.
Battlefield 6 sistem gereksinimleri
Öncelikle, oyun henüz çıkmadığı için doğal olarak resmi bir sistem gereksinimleri bilgisinin henüz mevcut olmadığının altını çizelim. Ancak oyun sektörünün önde gelen yayıncılarının tahminleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10-64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8320
- Ekran Kartı: Geforce GTX 1070
- RAM: 8GB
- DirectX: 11
- Alan: 80-100 GB arası
Kaynak: GamesRadarPlus, GameRant
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Genel
Bethesda bayram indirimleri boyunca kaçmaması gereken 5 oyun!
Bethesda bayram indirimleri ile oyunculara sürprizler sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın gelişi ile birlikte geliştirici firma PC oyuncularına güzel bir jest yapma kararı aldı. Firmanın Steam platformunda yer alan çoğu oyununa hatırı sayılır indirimler geldi. Oldukça önemli serilerde %75‘e varan indirim oranları dikkat çekiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sürecek indirim günleri ile birlikte oyuncuların büyük kazanç elde etmesi bekleniyor. Bizde sizler için kaçırmamanız gereken beş oyunu listeledik.
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İçindekiler
Bethesda bayram indirimleri boyunca almanız gereken 5 oyun!
Bethesda oyun dünyasına sunduğu kaliteli yapımlarla adından sıkça söz ettirdi. The Elder Scrolls, Fallout gibi kült serilerin yapımcısı olan firma, Microsoft bünyesine dahil oldu. Hikaye odaklı oyunları ile adından söz ettiren firma, oyunculara küçük bir jest yapmayı ihmal etmedi. Bethesda Steam platformu üzerinden yeni bir indirim dönemi başlattı. Bethesda bayram indirimleri olarak adlandırılan indirim günlerinde, önemli yapımlar önemli oranda fiyat değişimine gitti. İndirim günleri 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Tam bu noktada sizler için bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken 5 oyunu listeledik. Bununla birlikte, listede yer alan oyunların birçoğu Xbox Game Pass PC sistemine dahil. Ancak oyunların Steam sürümleri belli başlı konularda büyük avantajlara sahip.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Kimilerine göre dünyanın en iyi oyunu olarak adlandırılan Skyrim, tabi ki de listemizin bir numarasında yerini alıyor. 2011 yılında piyasaya çıkan serinin son oyununu, aktif olarak deneyimleyen pek çok oyuncu bulunmakta. 2016 yılında modernize edilen Special Edition %50 indirimle 114.99 TL yerine 57.49 TL‘den satılmakta. Xbox Game Pass abonelik sisteminde de yer alan oyunun Steam sürümünde ise büyük bir avantaj yer almakta. Oyuncular Steam‘den aldıkları Skyrim‘i diledikleri gibi modlama imkanına sahipler. Ancak Game Pass sürümünde böyle bir durum söz konusu değil.
Fallout 4
Rol yapma oyunları dünyasının vazgeçilmez serilerinden biri olan Fallout, bu indirim döneminde uygun bir fiyata alıcılarını bekliyor. Atompunk dönemi atmosferi ile dikkatleri çeken serinin dördüncü oyunu %50‘lik indirim ile oyuncuları karşılıyor. Fallout 4 standart sürümü 133.00 TL yerine sadece 66.50 TL. Bununla birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim SE ve Fallout 4 G.O.T.Y oyunlarını içeren pakete de sadece 152.39 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ayrıca Skyrim Special Edition‘da olduğu gibi Fallout 4‘ün Steam versiyonu oyuncuların dilediği gibi modlama imkanına uygun.
Fallout New Vegas
Fallout serisinin belki de en sevilen oyunu olabilir Fallout New Vegas. Rol yapma ögeleri ve derin hikayesi ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım, oldukça uygun bir fiyata inmiş. %50′lik indirme uğrayan oyun 9.00 TL‘den satılmakta. Bununla birlikte tüm ek paketlerin ver aldığı Ultimate sürümüne de yine %50 indirim sayesinde 15.50 TL‘den sahip olabilirsiniz.
Dishonored 1-2
Dishonored serisi farklı oynanış tarzıyla yine oyun dünyasında uzun bir süre gündemde kaldı. Arkane Studios tarafından geliştirilen oyun serisi, yine bayram indirimleri kapsamında uygun fiyatıyla oyuncuların karşısına çıktı. Serinin iki oyununa da %50′lik indirim uygulandı. İlk oyun 14.49 TL‘ye, ikinci oyun ise 57.49 TL‘ye oyuncuları bekliyor. Bununla birlikte tüm seriyi almak isteyen kullanıcılara özel Complete Collection ek paketi yine %50 indirim ile 177.00 TL‘ye satılmakta. Seriyi özellikle yenilikçi oynanışı ile farklı bir tat arayan oyuncular için şiddetle tavsiye edebiliriz.
Doom Eternal
Eski tip FPS oyunlarını seven oyuncuların aradığı neredeyse her şey Doom Eternal‘da yer alıyor. Yüksek temposu ile adrenalini doruklarda hissettiğiniz serinin son oyunu yine kayda değer bir indirim ile karşımıza çıktı. Doom Eternal %67‘lik indirim ile sadece 65.67 TL‘ye satılıyor. Ayrıca bugüne kadar çıkmış tüm oyunların yer aldığı Doom Franchise Bundle paketi de %65‘lik indirimle 164.84 TL‘ye satılmakta. Özellikle aksiyonu doruklarına kadar yaşamak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bir deneyim.
Bu tavsiye listesinin yanı sıra birçok kaliteli oyunda da ciddi indirimler bulunmakta. Örneğin Prey %50 indirim ile 57.49 TL‘den satılıyor. Bununla birlikte Wolfenstein serisinde de ciddi indirimler oyuncuları karşılamakta. Bayrama özel indirimler ile birlikte Bethesda, daha fazla PC oyuncusuna ulaşma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bakalım Game Pass sisteminde yer alan oyunlar Steam’de ne kadar tercih edilecek bekleyip göreceğiz.
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Genel
Resident Evil Village için şok çalıntı iddiası!
Resident Evil Village oyunu an itibariyle oyun dünyasına merhaba dedi. Capcom yapımı oyun serinin değişen hali ile bir kez daha hayranlarını karşıladı. Kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan oyun ile alakalı şok bir iddia ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni Richard Raaphorst, oyun içinde yer alan bir yaratığın olduğu gibi kendi filminden alındığını açıkladı. Richard Raaphorst Capcom‘u hırsızlıkla suçladı. Ayrıca yönetmen iddiasını filminden ve oyundan çekilen resimlerle kuvvetlendirdi.
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Resident Evil Village oyununda yer alan bir yaratık için çalıntı iddiası!
Korku oyunları tekrardan oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başlıyor. Gerilimin ve aksiyonun üst seviyede olduğu bu oyunlar yeniden popüler hale geliyorlar. Kuşkusuz bu oyunlar arasında ilk akla gelen serilerden biri de Resident Evil. Zombi, yaratık odaklı aksiyon korku oyunu olan seri, düşen popülaritesini tarz değiştirerek yakaladı. Resident Evil 7 ile birlikte yapımcı firma Capcom, oyunu standart silahlı aksiyon korku oyunu olmaktan çıkardı. Firma serinin yedinci oyunu ile birlikte aksiyonu ikinci plana atarak oyuncuları daha fazla korkuttu. Hatta artan gerilim yüzünden, oyunu tamamlayamayan pek çok oyuncu yer alıyor. Ancak övgülerin farkında olan Capcom, serinin sekizinci oyunu olan Village‘da da benzer bir yapıyı sürdürdü. Çıktığı günden bu yana önemli satış rakamlarını yakalayan korku oyununu şimdiden yılın oyunu olarak gösterenler dahi var. Ancak bugünkü konumuz biraz can sıkıcı olabilir. Zira oyun ile alakalı ilginç bir çalıntı iddiası ortaya atıldı.
Oyunda yer alan bir yaratığın, 2013 yapımı bir filmdeki karaktere oldukça benzer olduğu ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni, Richard Raaphorst, LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşım ile kendi filminde yer alan yaratığın oyundaki ile hemen hemen aynı olduğunu açıkladı. Resident Evil Village içerisinde yer alan “Sturm” isimli yaratık, uçak pervanesi şeklindeki kafa yapısı ile dikkat çekiyor. Oyun içi “boss” olan karakterin daha önceden bir filmde yer alması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Zira Richard Raaphorst, oluşan bu durumdan son derece rahatsız. Richard Raaphorst “Sturm” karakterini ilk gördüğünde sinirlendiğini açıkladı. Daha sonra gurur duyduğunu açıklayan yönetmen tepkilerin ardından yeniden sinirlendiğini takipçileri ile paylaştı. Zira Capcom, bu durum ile alakalı yönetmene herhangi bir bilgi vermemiş. Hatta oyun içerisinde dahi adını anan olmamış.
Richard Raaphorst herhangi bir dava açmayacak!
Olaylar karşısında üzgün olduğunu belirten yönetmen, konuyu yargıya taşımayacağını duyurdu. Richard Raaphorst filmin haklarına sahip olmadığı için genel olarak dava açma yetkisinin olmadığını belirtti. Bununla birlikte yönetmen, hakkının teslim edilmemesi nedeniyle de oldukça üzgün. Capcom‘u bir nevi hırsızlıkla suçlayan Richard Raaphorst, tamamen kendi tasarımı olan karakterin izinsiz kullanılmasının hoş olmadığını açıkladı. Tüm bunların yanı sıra Capcom konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Zira firma şu an bulutların üzerinde diyebiliriz. Çıkışından bu yana rekorları alt üst eden oyun, Steam en çok satan oyun listesinde ilk 10‘a girmeyi başardı. Hatta sevilen korku oyunu listenin zirvesine dahi yerleşti. Ayrıca oyun eş zamanlı oynanma konusunda da önemli rakamlara ulaşmayı başardı. Resident Evil Village çıktığı ilk iki günde 100 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.
Twitch‘te de oldukça popüler olan oyun, 600 bine yakın izleyiciye ulaşmayı başardı. Capcom‘un satış rekoru kırmasını beklediği oyun ile alakalı hırsızlık iddiaları atılsa da şu an oyunun başarısının önüne çok geçemeyecekmiş gibi gözüküyor. Tarz değişikliği ile yeniden yükselişe geçen Resident Evil serisi, uzun bir süre daha gündemde kalacakmış gibi gözüküyor. Serinin son oyunu Village, Steam‘de 279 TL‘ye satılmakta. Bununla birlikte serinin yedinci oyunu ile birlikte almak isteyen oyuncular için de fiyat 359 TL.
Resident Evil Village sistem gereksinimleri;
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX560
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
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Oyun
Valorant sistem gereksinimleri nedir? Valorant rehberi
Valorant, şüphesiz ki son dönemin en popüler multiplayer oyunlarından. Arkasında meşhur geliştirici Riot Games’in bulunduğu oyun, geçtiğim seneki çıkışıyla piyasaya bomba gibi düşmüştü. CS: Go, PUBG, Fortnite Battle Royale, Apex Legends gibi dişli rakiplerin bulunduğu piyasada kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen yapım, hala popülaritesini korumakta. Zira, oyunun oyuncusu sayısı ve Twitch’teki izlenme rakamları oldukça etkileyici. Bundan dolayı, sizler için bir Valorant rehberi hazırladık. Bu rehberimizde; Valorant’ın nasıl bir oyun olduğu, Valorant sistem gereksinimleri açısından ne gerektirdiği, oyunla ilgili çeşitli ipuçları ve oyunla ilgili merak edilen konuları anlatacağız. Öyleyse, gelin lafı daha fazla uzatmadan rehberimize geçelim…
İçindekiler
Valorant sistem gereksinimleri nedir?
Bildiğiniz üzere, Valorant online bir oyun. Tıpkı CS: GO gibi, belli bir odada diğer insanlarla etkileşimli olarak oynandığı için, bilgisayarınızın kas gücü dışında oyundan alacağınız performansı belirleyen başka öğeler de var. Gelin sistem gereksinimlerine geçmeden önce, biraz da bunlardan bahsedelim.
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Öncelikle, Valorant’ın shooter tarzında bir oyun olmasının getirdiklerinden bahsetmeliyiz. Her shooter oyunda olduğu gibi, Valorant’da da ne kadar yüksek FPS alırsanız, oyunda o kadar avantaj elde edersiniz. Bu FPS’i arttırmak için akla gelen ilk çözüm ise yüksek tazeleme hızlı bir monitöre sahip olmak. Hatta, monitörünüzün tazeleme hızının alabileceğiniz FPS’i belirlediğini de söyleyelim. Örneğin, 144 Hz bir ekrana sahipseniz, alabileceğiniz maksimum FPS’de yine budur. Valorant FPS arttırma işleminin bir diğer yolu ise oyun ayarlarınızı düşürmek. Özellikle görüntü ile ilgi ayarları düşük (low) ayarlara alırsanız, FPS’inizin arttığını görebilirsiniz.
Valorant performansınızı etkileyecek olan diğer bir etmen ise internet hızınız ve kaliteniz. İnternet indirme hızınız ne kadar yüksekse, Valorant gibi anlık reflekslerin çok önemli olduğu bir oyunda o kadar iyi bir deneyime erişebilirsiniz. Valorant ve CS:GO gibi shooter oyunlar için önerilen internet indirme hızı ise 30 Mbps civarı. İnternet konusunda kullanıcıların yaşadığı diğer bir durum ise Valorant ping sorunu. Yine her shooter oyunda olduğu gibi, Valorant’ta da düşük pinge sahip olmak çok önemli. Ancak ne yazık ki, ping konusu genelde oynadığınız sunucudan kaynaklandığı için sizin bu sorunu çözmek adına yapabileceğiniz pek bir şey yok. Tabi yine de, eğer her oyunda yüksek ping alıyorsanız, durumu internet servis sağlayıcınızla kontrol etmenizi öneririz. Ping sorunu için evde yapmanızı tavsiye edebileceğimiz en önemli işlem ise kablolu bir şekilde internete bağlanmanız. Bunu basit bir ethernet kablosu ile yapabilirsiniz. Gelin, artık asıl konumuza geçelim:
Valorant sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS’te oynamak için):
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- RAM: 4 GB
- vRAM: 1 GB
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- Ekran Kartı: Intel HD4000
Önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS’te oynamak için):
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- RAM: 4 GB ve yukarısı
- vRAM: 1 GB
- İşlemci: Intel i3-4150
- Ekran Kartı: Geforce GT 730
Yüksek kalite sistem gereksinimleri (120 FPS’te oynamak için):
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- RAM: 4 GB ve yukarısı
- vRAM: 1 GB
- İşlemci: Intel Core i5- 4460 3.2 GHZ
- Ekran Kartı: GTX 1050 Ti
Valorant ipuçları
Bu bölümümüzde ise oyuna yeni başlayanlar için bazı ipuçları, tavsiyeler verip; oyunla ilgili sıkça sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız.
Yeni başlayanlar için tavsiyeler ve ipuçları:
1- Aim’inize önem verin. Valorant’taki en önemli şey aim. Bu yüzden, eğer oyunda gelişmek istiyorsanız, sık sık aim pratiği yapmanızı öneririz. Unutmayın, en iyi ve doğru aim’i sabit dururken alırsınız.
2- Fazla koşmayın. Oyun başları dışında yürümek her zaman için daha iyi. Bu şekilde adımlarınızı sessizleştirmiş ve dolayısıyla diğer oyuncuların sizin nerde olduğunuzu anlamasını engellemiş olacaksınız. Bunu yapmak için Shift tuşuna basılı tutun.
3- Yetenekler ve silahlara aynı derecede önem verin. Birine odaklanmaktansa, ikisinde de gelişmek çok daha iyi.
4- Arkadaşlarınızla sık sık konuşun. Valorant’ta info vermek başarınız çok kritik bir konu. Bunun için haritadaki lokasyonları iyi tanımaya ve isimlerini öğrenmeye çalışın.
5- Silahları iyi tanıyın. Takımda rolünüze ve yeteneğinize göre silah seçmek önemli. Örneğin, hangi silahın mermisinin hangi duvarlardan geçtiğini öğrenin.
Valorant isim değiştirme işlemi nasıl yapılır?
Valorant’la ilgili en sık sorulardan biri nasıl isim değiştirme yapılabileceği. Bu işlem aslında oldukça basit. İşte adımlar:
- Riot Games’in sitesinden hesabınıza giriş yapın.
- Soldaki “Riot ID” butonuna tıklayın.
- Kalem ikonuna tıklayın.
- Adınızı istediğiniz gibi değiştirin.
- Onayla (confirm) butonuna tıklayın. İşleminiz tamam!
Kaynak: EuroGamer, PlayValorant
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