Battlefield 6, yıl sonunda geliyor! İşte oyun hakkındaki tüm bilgiler

Battlefield, şüphesiz ki oyun tarihin en efsane serilerinden. Altında EA DICE’ın imzası bulunan serinin oldukça geniş bir hayran kitlesi mevcut. 2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken seri, FPS (first-person shooter) oyunlarında zirveyi Call Of Duty ile paylaşmakta. En son 2018 yılında çıkan Battlefield V’ten beri sessizliğini koruyan Battlefield, görünüşe göre ses getiren bir dönüşe hazırlanıyor. Nitekim, çıkacağını uzun süredir bildiğimiz Battlefield 6 ile ilgili son günlerde önemli haberler gelmekte. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun tanıtım tarihi ile ilgili sızıntılar olmuştu. Geliştirici Electronic Arts, bu sızıntıları bugün doğruladı. Buna ek olarak, yapımcı EA’in bugün doğruladığı diğer bir konu ise oyununun çıkış tarihi oldu. İşte Battlefield 6 ile ilgi bugüne kadar öğrendiğimiz resmi bilgiler ve diğer sızıntılar…

Battlefield 6, 2021 sonunda çıkacak

Oyun dünyasının son günlerdeki gündemi Battlefield VI. Son günler oyun hakkındaki birçok sızıntıya sahne olmuştu. Neyse ki, bugün Battlefield 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabını öğrendik. Hem de resmi ağızlardan. Oyunun geliştiricisi Electronic Arts’ın belgelerine göre, yapım bu yıl sonunda sevenleriyle buluşacak.

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EA, bugün şirketin yatırımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Şirketin finansal durumunun konuşulduğu toplantının ortaya çıkardığı bir konuda şirketin gelecek oyunlarının çıkış takvimiydi. Toplantıdaki sunumun slaytlarında gözüktüğü üzere, Battlefield 6, EA’in mali yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yani, Kuzey Amerika ve Avrupa’da tatil sezonu (holiday season) olarak da bilinen bu dönem, önümüzdeki Ekim-Aralık arasını ifade ediyor. Bu tarih, daha önceden sızan bilgilerle de uyuşmakta. Zira, Electornic Arts CEO’su Andrew Wilson, bundan yaklaşık üç ay önce yine bir yatırım toplantısında bu tarihi işaret etmişti. Bunlara ek olarak, CEO’nun bugünkü toplantıda değindiği diğer bir konuda oyunun teknolojisiyle ilgiliydi. Wilson bu konuda “Battlefield 6 etkileyici olacak. Yeni nesil konsolların tüm kas gücünü sonuna kadar zorlayacağız” şeklinde konuştu.

Oyunun tanıtımı Haziran’da

Electronic Arts’ın bugünkü yatırımcı toplantısının ortaya çıkardığı tek detay oyunun çıkış tarihi değildi. Bunun yanında, bugün CEO’nun ağzından resmi olarak oyunun tanıtım tarihini de duyduk. Buna göre, oyun Haziran ayında ilk trailer’ıyla birlikte tanıtılacak. Bu tanıtımın Haziran’ın kaçında gerçekleşeceği ise henüz belli değil. CEO Andre Wilson’ın bu konuda aktardığı diğer bir bilgi ise, Haziran’daki tanıtımdan sonra oyun hakkında sürekli yeni bilgiler paylaşılacağı oldu. Görünüşe göre EA, oyuncuların heyecanını Battlefield 6’nın çıkışına kadar diri tutmak istiyor. Bu iki tarihin arasındaki sürede; oynanış trailer’ı, oyunun çeşitli modları vb. bilgileri öğrenmemiz kuvvetle muhtemel.

PS4 ve Xbox One’a da gelecek

Yukarda da bahsettiğimiz gibi, EA CEO’sunun bundan yaklaşık üç ay önce gerçekleşen yatırımcı toplantısındaki “yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar kullanacağız.” sözleri, oyunun PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollara gelmeyeceği yorumlarına neden olmuştu. Neyse ki, bugün öğrendiklerimiz bu bilginin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Yine bugünkü yatırımcı toplantısında konuşan CEO Andre Wilson, Battlefield 6’nın PS4 ve Xbox One’a geleceğini resmi olarak doğruladı. Hatta, CFO Blake Jorgensen oyunun bu iki konsolda da gayet iyi bir performans vereceğini müjdeledi.

Battlefield 6 sızıntıları

Oyunla ilgili resmi ağızlardan öğrendiğimiz her bilgiyi sizlere aktardık. Gelin bir de güvenilir kaynaklardan öğrendiğimiz sızıntılara göz atalım. İşte başlıca sızıntılar:

Belki de en güvenilir bilgiler biri yukarda paylaştığımız, oyunun trailer’ından olduğu iddia edilen görsellerden geliyor. Buna ek olarak, oyunun trailer’ının ses dosyası da sızmış durumda. Bunlardan çıkardığımıza ve ünlü sızıntıcı Tom Henderson’un söylediğine göre, oyunda bir çöl haritası olacak.

söylediğine göre, oyunda bir olacak. Yine diğer bir iddia ise yapımın bir Battle Royale moduna sahip olacağı şeklinde. Açıkçası, battle royale’lerin popülaritesini düşününce, bu pek de uzak bir ihtimal gibi durmuyor.

sahip olacağı şeklinde. Açıkçası, battle royale’lerin popülaritesini düşününce, bu pek de uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Yine Tom Henderson’a göre, Battlelog oyuna geri dönüş yapacak.

oyuna geri dönüş yapacak. Oyunun adı sadece, bir sayı olmadan “Battlefield” şeklinde olabilir.

şeklinde olabilir. Oyunda yıkıcılık artmış olacak. Yani, değişik patlayıcılar yardımı ile şehirleri bütünüyle haritadan silmeniz mümkün olabilir. Ayrıca, bu konuda doğal afetlerin de önemli bir rol oynayacağı söylenmekte.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri

Öncelikle, oyun henüz çıkmadığı için doğal olarak resmi bir sistem gereksinimleri bilgisinin henüz mevcut olmadığının altını çizelim. Ancak oyun sektörünün önde gelen yayıncılarının tahminleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10-64 bit

Windows 7/8/10-64 bit İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8320

Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8320 Ekran Kartı: Geforce GTX 1070

Geforce GTX 1070 RAM: 8GB

8GB DirectX: 11

11 Alan: 80-100 GB arası

Kaynak: GamesRadarPlus, GameRant