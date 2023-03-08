Konsolda Discord sesli sohbetler için destekle gelen PlayStation 5 güncellemesi beta sürümünden çıkarak tüm PS5 oyuncularına sunuldu.

Ocak ayında, PS5 aygıt yazılımının 7.0 sürümü ve beraberinde oyuncuların beklediği tüm yeni özellikler yüzünü göstermeye başladı. Bugün, bekleyiş sona erdi. Sony nihayet ev konsolu için bir sonraki büyük güncellemeyi yayınladı.

Bu güncellemenin, sadece sistemdeki iki önemli özellikle dikkat çekiyor. İlki oyuncular tarafından birkaç aydır bekleniyordu. Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan ilk duyurudan aylar sonra, PS5 nihayet Discord’da sesli sohbeti destekliyor.

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İçindekiler İşte PS5 güncellemesinin tüm yeni özellikleri

İşte PS5 güncellemesinin tüm yeni özellikleri

PS5, rakibinden biraz daha geç de olsa nihayet kullanıcılarının mesajlaşma sistemi üzerinden sesli sohbet etmesine olanak tanıyor. Özelliği kullanmak için Discord hesabınızı PlayStation Network hesabınıza bağlamanız gerekecek. Ayrıca Konsolda sesli sohbetin keyfini çıkarmak için Discord’un mobil veya PC sürümünü kulanılması gerekecek.

Oyuncuların beklediği bir başka özellik, aygıt yazılımının 7.0 sürümü nihayet 1440p monitörlerde değişken yenileme hızını (VRR) desteği geldi Bu, elbette söz konusu monitörün bir HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip olması koşuluyla, uyumlu oyunlarda daha akıcı bir deneyim sağlayacaktır.

Buna ek olarak, oyun pencereleri artık hangi arkadaşların söz konusu oyuna sahip olduğunu ve aralarında kimin o anda çevrimiçi olduğunu ve oynadığını gösteren bir kutucuk gösteriyor. Bu, çok oyunculu bir oturum için hızlı bir şekilde bir oyuncu arkadaşı bulmak için kullanışlıdır. Ekran görüntüleri ve video kayıtlarının hayranları da bunları arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde paylaşmak için PS Uygulamasına manuel olarak gönderebilmekten memnun olacaklar.