Orta üst segment akıllı telefon pazarındaki en hareketli zamanlarından birini geçiriyor. Her markanın bu segmentte en az bir adet telefonu bulunurken kimi markalar ise bu segmentte birden fazla telefonla bulunuyorlar.

Xiaomi, POCO, Samsung, vivo, Redmi ve HONOR gibi markalar bu segmentteki telefonlarıyla amiral gemisindeki kadar olmasada yüksek performans ve orta seviyedeki telefonlarından biraz daha yukarıdaki fiyatla tüketicilere hitap ediyorlar. 10.000 TL ve 13.000 TL bandındaki bu telefonlar hem uzun ömrülü hemde yüksek performanslarıyla dikkat çekiyorlar.

Eren ise bu videoda orta üst segmente yönelik kendisinin bile seçerken zorlanacağı modelleri sizler için derledi. İşte o modeller:

-POCO X5 Pro

-Xiaomi 12 Lite

-HONOR 70

-Samsung Galaxy A73

-Samsung Galaxy A52s

-HUAWEI nova 10

-Redmi Note 11 Pro+ 5G

-vivo V25

-POCO X4 GT

-POCO X3 GT

-Xiaomi 11T

Videoda yer alan orta üst segment telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak için: https://app.hps.im/d7ct/21lzvqmy

Videoda yer alan orta üst segment telefonlara Trendyol üzerinde göz atmak için: https://ty.gl/rexk8djsuk

#Xiaomi #Samsung #HUAWEI