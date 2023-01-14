Sony PlayStation kullanıcıları neredeyse iki nesildir konsolun Discord uygulaması ile beraber çalışmasını bekliyordu. Daha önce Discord’u da içeren bir güncelleme yapılacağına dair söylentiler olsa da bu güncelleme hiç gelmedi. Görünüşe göre PlayStation 5 için söylentilere konu olan güncellemenin eli kulağında.

PS5’ile yakın olduğu bilinen blog sahibi Tom Henderson’a göre Discord yakında PlayStation 5’e gelecek. Yaklaşan sürüm 7.0 güncellemesi bu entegrasyonu konsola getiriyor. Söz konusu güncelleme Mart 2023’te yayınlanacak. Bu sayede kullanıcılar Discord üzerinden iletişim kurup, PS5 oyunlarını beraber oynayabilecekler.

PS5 & Discord: Gelişmiş İletişim ve İşbirliği

Discord Xbox oyuncuları için aktif olduğundan beri PlayStation 5 oyuncuları bu kullanışlı entegrasyona ne zaman kavuşacaklarını merak ediyordu. Kısa bir süre önce de PS5 ile Discord entegrasyonu söylentileri çıkmıştı. Bu söylenti, özelliğin test aşamasında olduğunu gösteren sızdırılmış ekran görüntüleriyle birlikte geldi. Ancak resmi bir zaman çizelgesi raporlarda yoktu.

Bununla birlikte, Discord’un PlayStation 5 versiyonunun nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Sadece oyuncuların mobil uygulama üzerinden sesli sohbet özelliğini kullanmasına izin vererek başlama ihtimalinin olduğunu söylemekte fayda var. Güncelleme ile beraber, uygulama katmanları birbirleriyle bağlantı kurduktan sonra, arama Discord’un konsol entegrasyonuna aktarılabilir.

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En azından Xbox konsolları için ilk uygulama buydu. Ancak, Discord artık Xbox’ta yerel olduğu için, PS5’te de başlangıçtan itibaren de yerel olabilir. Discord ekibi, Xbox’ta aylar süren beta sürümleri sayesinde konsol entegrasyonu hakkında çok şey öğrendi. Bu sayede edinilen tüm bu bilgiler PlayStation 5 entegrasyonu için yararlı olabilir.

Ayrıca, PS5 için sürüm 7.0 güncellemesi PlayStation 5 oyunlarını bulutta yayınlama özelliğini de içerecek. Bu, PS4 ve PS3 oyunlarında zaten yapılabilen bir şeydi. Ancak 7.0 güncellemesiyle birlikte, “aylardır geliştirilmekte olan” Sony PS5 bulut yayın seçeneği nihayet PlayStation Plus Premium’un bir parçası olacak.