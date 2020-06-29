PS Plus Temmuz ayı oyunları açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan Sony PlayStation 5, uzun süren bekleyişin ardından yaz sonunda satışa sunulacak. Oyun konsolunun tam çıkış tarihi ve fiyatı merak edilirken, yapılan son sızıntı merak edilen bütün sorulara cevap verdi!

İlginizi çekebilir: iPhone 12, kutusundan şarj cihazı ile çıkmayabilir!

Sony PlayStation 5, Kasım ayında satışa sunulacak!

Future of Gaming (Oyunun Geleceği) adlı etkinlikte duyurulan PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Daha önce konsolun tanıtım tarihini doğru bilen IronManPS5 adlı Twitter hesabı ise yeni paylaşımında PS5’in eksik kalan parçalarını tamamladı. Bu paylaşıma göre PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition, ilk olarak 14 Kasım tarihi itibarıyla Japonya’da satışa sunulacak. Konsol ve aksesuarları, Kuzey Amerika ile Avrupa pazarında ise 20 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek.

Bu önemli sızıntının yanı sıra cihazın fiyatıyla ilgili de detaylı bilgi paylaşıldı. PS5 ve aksesuarlarının sızıntıda belirtilen Avrupa’daki fiyat etiketleri ise şu şekilde sıralanıyor.