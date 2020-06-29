Oyun Konsolu
PS Plus Temmuz ayı oyunları açıklandı
Playstation kullanıcılarının eleştirileri sonrası Sony, hediye ettiği oyunlarda çıtayı iyice yükseltmeye kararlı. Temmuz ayında da Rise of The Tomb Raider ve NBA 2K20 gibi 2 önemli oyun PS Plus üyelerine ücretsiz olarak verilecek.
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Temmuz ayında Sony, Playstation Plus kullanıcılarına önemli oyunlar hediye edecek. Bu oyunlar NBA 2K20, Rise of The Tomb Raider ve Erica. Ayrıca Sony kullanıcılara Playstation Plus servisinin 10. yılı anısına bedava bir tema da hediye edecek. Oyunları 7 Temmuz’dan 3 Ağustos’a kadar kütüphanenize eklemeniz mümkün. Ayrıca 4-5 Temmuz tarihinde Playstation Plus üyesi olmayanlar da Online oyun oynayabilecek. Sony hem verdiği oyunlarla hem yaptığı bu uygulamayla PS Plus üyelerini artırmayı hedefliyor gibi gözüküyor…
Haber
PlayStation 5 ve aksesuarlarının fiyatı sızdırıldı!
Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan Sony PlayStation 5, uzun süren bekleyişin ardından yaz sonunda satışa sunulacak. Oyun konsolunun tam çıkış tarihi ve fiyatı merak edilirken, yapılan son sızıntı merak edilen bütün sorulara cevap verdi!
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Sony PlayStation 5, Kasım ayında satışa sunulacak!
Future of Gaming (Oyunun Geleceği) adlı etkinlikte duyurulan PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Daha önce konsolun tanıtım tarihini doğru bilen IronManPS5 adlı Twitter hesabı ise yeni paylaşımında PS5’in eksik kalan parçalarını tamamladı. Bu paylaşıma göre PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition, ilk olarak 14 Kasım tarihi itibarıyla Japonya’da satışa sunulacak. Konsol ve aksesuarları, Kuzey Amerika ile Avrupa pazarında ise 20 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek.
Bu önemli sızıntının yanı sıra cihazın fiyatıyla ilgili de detaylı bilgi paylaşıldı. PS5 ve aksesuarlarının sızıntıda belirtilen Avrupa’daki fiyat etiketleri ise şu şekilde sıralanıyor.
- PlayStation 5 Standart Sürüm: 499 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Digital Edition: 399 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 DualSense Kontrolcü: 59.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Pulse 3D Kablosuz Kulaklık: 179 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 HD Kamera: 59.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Uzaktan Kumanda: 29.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 DualSense Şarj İstasyonu: 29.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Dikey Ayağı: 19.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
Oyun Konsolu
Xbox Series X’in ucuz versiyonu geliyor!
Microsoft‘un sızdırılan bir belgesinde, Xbox Series X‘in donanımsal olarak daha az güçlü ve daha ucuz bir versiyonuna dair bilgiler bulundu. Bu ucuz versiyon konsolun Blu-Ray sürücü içermesi de beklenmiyor.
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Microsoft, Lockhart kodlu yeni bir konsol çıkarmayı planlıyor. Bu konsol, 1080p–1440p‘de oyun oynamayı yeterli gören ve daha az para ödeyerek yeni nesil oyunları oynamak isteyecek kullanıcılar için cazip gözüküyor. Özellikle 4K TV ya da monitörü olmayan kullanıcılar için, Lockhart kod adlı konsol tercih sebebi olabilir. Daha düşük fiyatlı bu konsolun, Microsoft‘un son anda bir iptale gitmediği durumda Xbox Series X ile beraber satışa sunulması bekleniyor. Lockhart kod adlı bu konsolun isminin Xbox Series S olması planlanıyor, bu isim de Microsoft’un “Xbox Series” ismi için neden patent aldığını açıklıyor.
Oyun Konsolu
Horizon Forbidden West 2021’de geliyor
Playstation 4‘te büyük beğeni toplayan Horizon Zero Dawn, PS5‘e çok daha güçlü ve çok daha özel olarak Horizon Forbidden West isimli yeni bir oyunla geliyor. Oyun 2021 yılında PS5 kullanıcılarıyla buluşacak.
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PS5‘in merakla beklenen yapımı Horizon Forbidden West‘in yapımcısı Guerrilla Games, oyunun 2021‘de çıkacağını doğruladı. Haziran ayının başındaki tanıtımda çıkış tarihi ile ilgili bilgi verilmeyen Horizon serisinin yeni oyununun çıkış tarihi konusundaki soru işaretleri de böylece kalkmış oldu. Horizon ekibinden Mathijs de Jonge, yaptığı açıklamada yeni nesil konsolun SSD‘si sayesinde oyunda neredeyse hiç yükleme ekranı görülmeyeceğinin, oyun içinde yapılan hızlı seyahatlerin, ya da checkpointten oyun başlatmanın müthiş bir hızda olacağının da altını çizdi. Yeni oyunun, önceki oyuna göre biraz daha büyük bir harita içereceği ve çevrede birçok yeni makina bulunacağının da bilgisi verildi.