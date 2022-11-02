Sony geçtiğimiz günlerde, Japon devinin yeni PS Plus planlarının gelmesinden sonraki ilk tam çeyreği olan 2022’nin 2. çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklanan rakamlar, Yeni PS Plus’ın 2 milyondan fazla aboneliğin iptal edilmesini engelleyemediğini gösteriyor.

Daha önce açıklanan verilere göre, PS Plus üst üste üçüncü çeyrekte de düşüş gösterdi. Abonelik hizmeti, 30 Eylül 2022’de sona eren çeyrekte, bir önceki çeyrekte 47,3 milyon olan abone sayısını 45,4 milyona düşürdü.

Sony CFO’su Hiroki Totoki, Japon devi için pek de iç açıcı olmayan verileri yorumladı. Totoki, “PlayStation Plus üyelerinin sayısında bir azalma vardı” diye anlatıyor. “Ancak ikinci çeyrekte hizmetlerimizi yeniledik ve genel olarak büyük bir artış olmadı. Ayrıca ikinci çeyrekte agresif promosyonlar yapmadık” dedi.

Olumsuz verilere rağmen, yönetici bu rakamlar için büyük bir büyüme beklentisi olduğunu söylüyor: ”Gelecekte PS5’te daha fazla penetrasyona sahip olacağız ve çok iyi oyunlarımız olacak. Ayrıca, daha iyi promosyonlar yapabildik ve toparlanabileceğimizi düşünüyoruz.”

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Yine de rapordaki verilere dayanarak, “artık daha fazla insan açık havaya çıkıyor ve hala negatif döngülerden çıkmamız gerekiyor. PS4 ve üçüncü taraf yazılım satışları da oldukça yavaştı ve katalog başlık satışları da düştü.

“Buna karşın, PS5 katılımı oldukça yüksek, bu nedenle 3. çeyrekte biraz toparlanma bekliyoruz. Güçlü birinci parti oyunlarımız ve bazı mevsimsel etkilerimiz var. Dolayısıyla 3. çeyrekte düşüş trendinden bir miktar toparlanma görebiliriz – beklentimiz bu yönde.” dedi.

İçindekiler PS5 25 milyon adet satış sınırını aştı

PS5 25 milyon adet satış sınırını aştı

Olumsuz PS Plus verilerinin aksine, Sony’nin raporu Kasım 2020’de piyasaya sürülen konsolunun rakamları hakkında olumluluk getiriyor. PS5 dünya çapında 25 milyon adetlik inanılmaz satış rakamını aştı.

Haziran ve Eylül 2022 arasında Sony, Temmuz ve Eylül 2021 arasında kaydedilen aynı sayı olan 3,3 milyon ünite sattı ve konsol lansmanındaki rakamlara eklendiğinde şirketin 25 milyon PS5 satışını geçmesini sağladı.

Kaynak: VGC, Eurogamer