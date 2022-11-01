Windows 7 ve 8.1’in Ocak 2023’te Microsoft tarafından resmi olarak desteklenmesinin sona ermesiyle birlikte, yazılım şirketleri zor bir kararla karşı karşıya kaldı.

Google, Şubat 2023’te Windows 7 ve Windows 8’de Google Chrome desteğini sonlandıracağını duyurdu. Şirket, tarayıcıyı bu işletim sistemleriyle çalışan cihazlarda çalıştıran Chrome kullanıcılarına, Windows 7 ve 8.1 için yayınlanan son sürüm olan Chrome 110’u çalıştırmaya devam edebileceklerini, ancak tarayıcının daha fazla güncelleme almayacağını söyledi. Google, tarayıcının bu iki Windows işletim sistemindeki kullanıcı tabanının ne kadar büyük olduğunu açıklamadı.

Mozilla da aynı derecede zor bir kararla karşı karşıya. Firefox kullanıcılarının yaklaşık yüzde 15’i tarayıcıyı Windows 7 ve 8.1 makinelerinde kullanıyor. Bu oran son birkaç yılda önemli ölçüde düştü, ancak hala neredeyse Firefox’un üzerinde çalıştığı diğer tüm işletim sistemlerinin yüzdesi kadar, hakim Windows 10 platformu hariç. Tüm Linux dağıtımlarında, Mac’te ve Windows 8.1 de dahil olmak üzere Windows’un diğer tüm sürümlerinde Firefox yaklaşık yüzde 15’lik bir kullanıcı tabanına sahiptir.

Ayrıca bkz: Discord 2022 Yılına Kadar 55 Milyondan Fazla Hesabı Devre Dışı Bıraktı!

Mozilla, Windows 7 ve 8.1 için desteğin sona erdirilmesini neredeyse üç yıl önce tartışmaya başladı, ancak Bugzilla’daki konu başlığı ancak yakın zamanda ilgi gördü. Bu işletim sistemleri için olası bir destek uzantısı konusunda henüz bir karar verilmedi.

Mozilla şu anda iki ana seçeneği değerlendiriyor:

Ocak 2023’te desteği sonlandırmak.

Desteği en az Haziran 2023’e kadar uzatmak.

Ocak 2023’te desteğin sona ermesi, tarayıcının kullanıcı tabanının yaklaşık %15’ini yabancılaştıracaktır. Bu kullanıcılar, Chrome kullanıcılarının Şubat 2023’ten itibaren yapabileceklerine benzer şekilde, o zaman desteklenmeyen tarayıcıyı çalıştırmaya devam edebilirler. Bazıları, kendi platformlarında desteklenmeye devam edip etmemesine bağlı olarak farklı bir tarayıcıya geçebilir.

Bu seçenek, test, geliştirme araçları ve mühendislikle ilgili diğer görevlerle ilgili birçok baş ağrısını ortadan kaldıracaktır. Dezavantajı ise Firefox’un bir gecede kullanıcı tabanının bir kısmını kaybetmesi olacaktır.

Mozilla’nın göz önünde bulundurduğu ikinci seçenek, desteği bir sonraki Firefox ESR sürümünün yayınlanmasına kadar uzatıyor. Windows 7 ve 8.1’deki Firefox kullanıcıları, mevcut Genişletilmiş Destek Sürümü dalı olan Firefox 102 ESR’ye taşınacak ve Firefox 102 ESR, Firefox 114 ESR’ye taşınana kadar güncellemeleri alacaklar; bu Ağustos 2023’te gerçekleşecek.

Görünen o ki Mozilla’nın Windows 7 ve 8.1 desteği 2023 yılında sona erecek.