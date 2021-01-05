X12 taşınabilir oyun konsoluna bu linkten ulaşabilirsiniz: https://ban.ggood.vip/Wrwz

X12 taşınabilir oyun konsolunu Banggood üzerinden indirimli olarak satın almak için, bu kodu kullanabilirsiniz: BGX1232 (bu kodu ödeme ekranında bulunan kuponlar bölümüne girerseniz; indirim sepetinize tanımlanacaktır.

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X12, kullanıcılara neler sunuyor?

Playstation 5’in 8.300 TL olduğunu göz önüne alırsak; ucuza eğlenmek zor zanaat olmuş durumda. Biz de ekipçe, ucuza nasıl eğlenebiliriz diye düşünürken Banggood üzerinden ucuz oyun konsolu satın almaya karar verdik. X12’yse, karar kıldığımız cihaz oldu.

Banggood üzerinden sipariş ettiğimiz konsol, çocukluğumuzun klasikleşmiş oyunlarının birçoğunu hazır olarak bünyesinde barındırıyor. Bu sayede Super Mario, Street Fighter, Sonic, Batman gibi gibi oyunlara doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ofisçe çocukluğumuza döndük desek yeridir. Hatta X12 şuanda, ofisin en popüler cihazlarından biri haline gelmiş durumda.

X12, 5.1 inç boyutunda 720p çözünürlükte bir ekrana sahip. Sağda ve solda ise kontrol ve yön tuşları bulunuyor. Ayrıca kontrolcü üzerindeki joystickle de birçok komutu yerine getirebilmeniz mümkün. Eski nesil oyunların yanı sıra farklı özellikleri de bünyesinde barındıran X12, video oynatabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve müzik dinletebiliyor. Fakat biz bu özellikleri kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz çünkü bu noktalarda cihazın kalitesi sizi memnun etmeyecektir.

Kitap okumak içinse, X12’nin içindeki e-kitap okuyucuyu kullanabilirsiniz. Bu sayede uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğine takıldığınızda, kitabınızı okumaya devam edebilirsiniz.

Cihaza kendi oyun kurulumunuzu yapabilmenizin mümkün olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.