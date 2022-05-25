Play Store’un tarayıcı sürümü büyük bir görsel güncelleme alıyor. Droid Life web sitesi tarafından açıklandığı gibi, Google uygulama mağazası seçilen bazı konumlarda yeni bir arayüz göstererek İnternet kullanıcıları için kullanıcı deneyimini iyileştirdi.

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Değişiklikle birlikte Google Play, mobil ve tablet sürümlerinde olduğu gibi artık “Oyunlar” sekmesinde açılacak ve diğer kategoriler arayüzün üst kısmında ayrı bir çubukta bırakılacak. Bir başlık seçerken, daha fazla boş alana sahip, daha fazla görsel konfor ve daha modern bir görünüm sağlayan yeni bir kurulum sayfası görünecektir.

Ek olarak, uygulama simgeleri ekranın sağ tarafında “yuvarlak” bir dikdörtgen içinde görüntülenerek görsel olarak tanınmalarını kolaylaştırır.

Diğer Google hizmetlerinde olduğu gibi, ekranın sağ üst köşesinde bulunan ve aynı zamanda arama ve destek kısayollarını da barındıran küçük profil kısayolu aracılığıyla diğer araçlara ve ayarlara erişebilecek. Değişikliğin hala kademeli olarak kullanıma sunulduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.