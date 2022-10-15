Proton, Proton Mail, Proton Drive ve Proton Calendar gibi hizmetlere fiziksel U2F ve FIDO2 güvenlik anahtarlarıyla oturum açma seçeneği ekliyor. Bu özellik şimdilik yalnızca ek bir oturum açma yöntemi olarak çalışıyor ve yalnızca totp kimlik doğrulaması da kullanılıyorsa etkinleştirilebiliyor.

Proton bir blog yazısında, bundan böyle kullanıcıların Proton hesaplarına güvenlik anahtarları ekleyebileceklerini belitti. Kullanıcılar bunu hesap ayarlarında, ‘hesap ve şifre’ altında yapabilirler. Kullanıcılar, Proton Mail, Proton Drive, Proton Calendar ve Proton VPN hizmetlerinde oturum açmak için kullanılan Proton hesaplarına birden fazla güvenlik anahtarı bağlayabilirler. Hizmet, YubiKeys gibi U2F ve FIDO2 anahtarlarını desteklemektedir. Proton artık Apple Touch ID ve Windows Hello gibi belirli cihazlarda yerleşik olarak bulunan biyometrik 2fa yöntemlerini de işleyebiliyor.

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Kullanıcılar şu anda güvenlik anahtarlarını yalnızca Proton hizmetlerinin tarayıcı sürümlerinde oturum açmak için kullanabilirler. Şu anda bu, telefonlar için Proton uygulamalarında henüz mümkün değil, ancak şirket Reddit’te bunun üzerinde çalıştığını bildirdi. Bu seçeneğin ne zaman ortaya çıkacağı bilinmemektedir.

Güvenlik anahtarları için destek de şu anda yalnızca ek bir oturum açma faktörü olarak mevcuttur. Kullanıcılar yalnızca akıllı telefonlarında bir kimlik doğrulayıcı uygulamasıyla 2fa’yı kurduktan sonra bir güvenlik anahtarı ekleyebilirler. Kullanıcılar daha sonra her oturum açma denemesinde güvenlik anahtarlarını mı yoksa bir kimlik doğrulayıcı uygulaması aracılığıyla bir totp kodunu mu kullanacaklarını seçebilirler.