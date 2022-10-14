Microsoft, Windows 11 için yüzen bir görev çubuğu üzerinde çalışıyor. Çarşamba günü düzenlenen yıllık Microsoft Ignite konferansında, Windows 11’in bir sürümünde yeni bir görev çubuğu sızdıdırıldı. Microsoft, sızıntıda görev çubuğunda bazı önemli değişiklikler yaptı. Değişikliğe göre Windows 11 ile görevler, kullanıcıların uygulama widget’larını görev çubuğunun ortasına hizalamasına izin verecek. Bu yenilik macOS dock’una benzeyecek.

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Birkaç ay önce, bazı Windows 11 kullanıcıları görev çubuğunun ekranın altından “çıkmasına” ve yuvarlatılmış köşelerle neden olan garip bir hata fark etti. Microsoft, yeniden tasarlanmış bir görev çubuğu gibi görünen bu durumun sadece hayal kırıklığı yaratan bir hata olduğunu kısa sürede doğruladı. Kullanıcı arayüzünü çeşitli şekillerde değiştiren bu tür birkaç hata var. Microsoft’ta kıdemli bir program yöneticisi olan Brandon LeBlanc, bunun üzerinde A/B testi yaptığımız bir şey olmadığını açıkladı.

Çarşamba günü düzenlenen yıllık Ignite konferansında Microsoft, Windows 11’in garip bir yönünü, kabuğun ciddi bir şekilde yeniden tasarlanmasıyla gösterdi. Bildirim alanındaki tüm göstergelerin sağ alt köşe yerine ekranın üst kısmında göründüğünü görebiliyoruz. Ayrıca ekranın üst kısmında bir arama çubuğu ve bir hava durumu widget’ı görebilirsiniz, görev çubuğunun solunda ve sağında büyük bir siyah boşluk bırakılmıştır. Daha da önemlisi, Windows 11 kayan görev çubuğu yepyeni Surface Studio 2+ cihazında gösterildi.

Bu da Microsoft’un dokunmatik cihazlar için düşündüğü bir tür konsept olabileceğini gösteriyor. Microsoft, ekranı hareket ettirdiğinizde görev çubuğu simgelerinin boyutunu değiştiren yeni Surface Studio 2+ ile zaten bazı özel çalışmalar yapıyor. Şimdilik Microsoft’un neden böyle garip bir kullanıcı arayüzü yarattığını söylemek zor. Bu, yaklaşan değişikliklerin bir teaser’ı ya da Microsoft’un laboratuvarlarında dolaşan birçok kullanıcı arayüzü prototipinden biri olabilir.

Kaynak: Neowin