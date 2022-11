Proton, uçtan uca şifrelenmiş takvim uygulaması Proton Calendar’ı iOS için yayınladı. Uygulamanın kullanımı ücretsizdir. Şirket ayrıca geçen yıl Android cihazlar için Proton Calendar uygulamasını yayınlamıştı.

