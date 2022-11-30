Proton, uçtan uca şifrelenmiş takvim uygulaması Proton Calendar’ı iOS için yayınladı. Uygulamanın kullanımı ücretsizdir. Şirket ayrıca geçen yıl Android cihazlar için Proton Calendar uygulamasını yayınlamıştı.

Starting today, you can get Proton Calendar on your iPhone. 🗓️ Protected by the same end-to-end encryption as #ProtonMail, #ProtonCalendar has all the features you need to take your schedule with you wherever you go. Give Proton Calendar a try: https://t.co/9brgTRUAG4 pic.twitter.com/Fc2jY7JU5F — Proton Mail (@ProtonMail) November 30, 2022

Şirkete göre Proton Calendar, İsviçreli şirketin e-posta hizmeti olan Proton Mail ile aynı uçtan uca şifrelemeyi kullanıyor. Proton’a göre uygulama reklam ve izleyici içermiyor ve hiçbir veri üçüncü taraflarla paylaşılmıyor. Randevular, açıklamalar ve kişiler hakkındaki bilgiler şifrelenmiş olarak saklanacaktır. Sadece takvim randevularının zamanlarının şifrelenemeyeceği bildiriliyor ve şirketin CEO’su Andy Yen’e göre bu da “teknik nedenlerden dolayı”. olarak belirtildi.

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Bu arada, Yen’e göre, bu şifreli takvim uygulamasını oluşturmak bir başarıydı. Yen ayrıca, insanların takvimlerini genellikle korunacak bir şey olarak düşünmediklerini, ancak çok fazla bilgi içerebileceğini savunuyor.

İçindekiler Proton Calendar öne çıkan özellikleri

Proton Calendar öne çıkan özellikleri

Zamanlama planlayıcı, tarayıcılar ve cihazlar arasında otomatik olarak senkronize edilir

Günlük, haftalık, aylık, yıllık veya özel olarak yinelenen etkinlikler oluşturma

Yerel veya yabancı saat dilimlerinde randevu planlayıcı olarak kullanma

20 takvime kadar yönetin (ücretli özellik)

Proton Takvim widget’ı ile ana ekrandan ajandanızı görüntüleme

Herhangi bir etkinlik için birden fazla hatırlatıcı ekleme

Farklı görünümler arasında geçiş yaparak günlük planlayıcı veya aylık planlayıcı olarak kullanma

Karanlık ve normal mod