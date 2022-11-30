Gizliliğe ve güvenliğe vurgu yapan İsviçre menşeli sohbet uygulamasının arkasındaki şirket Threema, Android uygulamasını grup konuşmaları için destek içerecek şekilde genişletti. Buna ek olarak, mesajlarda uçtan uca şifreleme için mükemmel ileri gizlilik artık isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

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Threema, 5.0 güncellemesinde sesli veya görüntülü grup konuşmalarının eklenmesini mümkün kılıyor. Android kullanıcıları bu güncellemeden sonra uygulamada 16 katılımcıya kadar bir grup görüşmesine katılabilir. Bu henüz iOS için geçerli değildir; bu işletim sistemi için grup konuşmaları desteği daha sonraki bir tarihte gelecektir.

Şirkete göre güvenlik birebir görüşmelerle aynı seviyede; örneğin uçtan uca şifreleme mevcut ve Threema görsel-işitsel kalitenin de yüz yüze görüşmelerden daha düşük olmadığını iddia ediyor.

Buna ek olarak, 5.0 güncellemesi mesajlar için mükemmel ileri gizliliği etkinleştirme seçeneğini getiriyor. Bu, kimliklerin oluşturulmasını ve ardından geçici anahtarların oluşturulmasını, kullanılmasını ve atılmasını içerir. Bu, bir saldırganın bir anahtarı elde etmeyi başarması halinde, bunu önceki mesajların şifresini çözmek için de kullanmasının mümkün olmadığı anlamına gelir.