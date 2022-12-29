ChatGPT’nin yapay zekâ (AI) teknolojisi dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiliyor ve ilk sürümünde bile programlama kodu da dahil olmak üzere metinler oluşturmak için kullanılıyor. New York Post web sitesinden alınan bilgiye göre, ABD’li bir profesör, öğrencilerin üniversite makaleleri üretmek için yapay zekâ kullandıklarını kınadı.

Furman Üniversitesi’nde (Amerika Birleşik Devletleri) felsefe profesörü olan Darren Hick, bu keşif karşısında şaşırdığını söyledi. Bir Facebook gönderisiyle meslektaşlarına bilgi veren diğer profesörler de bazı öğrencilerin ChatGPT’yi üniversite ödevlerini hazırlamak için kullandıklarını fark ettiklerini söylediler.

Hick, ChatGPT kullanımını öğrencilerinden filozof David Hume hakkında 500 kelimelik bir metin istedikten sonra fark ettiğini söylüyor. Ardından, metin sıradan bir öğrenciye özgü kelimeler içerdiğinden, başvurulardan birinin platformu kullandığına dair işaretler gösterdiğine dikkat çekiyor.

“Bu düzgün bir tarz. Ama tanınabilir. Çok zeki bir 12. sınıf öğrencisi gibi yazdığınızı söyleyebilirim. Yanlış olmayan, sadece tuhaf kelimeler kullanılmış… Birine kompozisyon yazmayı öğretiyor olsaydınız, kendi tarzını bulmadan önce böyle yazmasını söylerdiniz” dedi.

Gerçekten ChatGPT miydi?

Profesör ChatGPT kullanımını fark etmesine rağmen, metnin platformun yapay zekâsı tarafından üretildiğini kanıtlamanın neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor. Metin intihal tespit yazılımı tarafından analiz edildiğinde başarısız olmadı. Bununla birlikte, araç aracılığıyla bir makale üretmeyi test etti ve benzer bilgiler üretti.

Son olarak Hick, ChatGPT hakkında öğrenciyle yüzleşmiş ve öğrenci de platformun kullanıldığını doğrulamıştır. Ne yazık ki profesör, özellikle yapay zekâ daha gelişmiş ve daha zeki olduğunda bu aracın daha fazla kullanılmaya başlanacağından korkuyor.

Kaynak: New York Post