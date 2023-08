Bu yılın başında, Apple’ın iPhone 14 Pro Max halefinin adının iPhone 15 Ultra olarak değiştirilebileceği yönünde birçok söylenti vardı. Ancak daha sonra bu söylentiler ortadan kalktı ve iPhone 15 Pro Max’in resmi adının olabileceği düşünüldü. Ancak şimdi, önceki görüşmelerin tekrar gündeme gelmesiyle tamamen yeni bir modelin tanıtılabileceği yönündeki düşünceler yeniden canlandı.

Muhtemelen amiral gemisi olan iPhone 15 Ultra, özellikle periskop yakınlaştırma kamerası gibi üstün özelliklerini öne çıkarabilir. Apple’ın diğer ürün adlarına bakıldığında, “Ultra” kelimesinin kullanılması mantıklı görünüyor. Şirket daha önce Apple Watch serisinin en büyük saati olan Apple Watch Ultra ve en hızlı özel çip olan M2 Ultra gibi ürün adlarıyla bu kelimeyi kullanmıştı. iPhone 15 Ultra söylentileri, AppleInsider muhabiri Andrew O’Hara tarafından dile getiriliyor ve O’Hara, birden fazla kaynaktan aldığı bilgilere dayanarak bu isim değişikliği ihtimalini dile getiriyor.

Hatta bazı inanıyor ki iPhone 15 Pro Max adı artık resmi olarak belirlenmiş ve Eylül ayındaki lansman öncesine denk gelen bu isim değişikliği söylentisi rastlantı olmadığını düşündürüyor. İddialara göre iPhone 15 Ultra, teknik özellikleriyle adını hak ediyor. En büyük ekrana sahip olan bu model, diğer dört modele kıyasla en büyük pil kapasitesine sahip olacak.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max.

— Andrew O’Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023