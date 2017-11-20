Powerline, bizleri yüksek kablosuz ağ masrafı ve yeni kablo çekme derdinden bir arada kurtarabilen uygulamalarıyla ev ve iş yeri için en uygun menzil genişletme teknolojilerinden birisidir.

Yeni kablo çekmeden ağınızın eriştiği noktaları yeri yüksek performans ve düşük maliyetle artırmak için duruma göre en etkili yol Powerline teknolojisidir. Var olan elektrik hattı üzerinden ağ bağlantısını kuran bu teknoloji şu an için AV2000 standardında yüksek performans sağlayan giriş ve çıkış noktaları ve 802.11ac hızlı kablosuz ağ teknolojisiyle bir arada kullanılarak istediğiniz yerde kablolu ve kablosuz ağ bağlantı noktaları oluşturabiliyor.

Powerline sistemlerinin en önemli uygulama alanlarından bir tanesi de oyunlar. Temel ağ gereksinimini karşılamal için powerline kullanmanın birçok avantajı var. Yazımızda bunlardan bahsedeceğiz.

Oyuncuların performansını etkileyen birçok farklı şey var. Bilgisayarlarının veya oyun konsollarının performansı, kullandıkları kumanda sistemlerinin, klavyelerin ve farelerin düzgün çalışması ve oyun içindeki dinamiklere hakim olabilecek kadar iyi ses sistemine sahip olmak bunların başında geliyor. Bu temel kıstaslar bütün oyuncuların, gerek konsol olsun gerek bilgisayar olsun, tabi olduğu bir temeli bize gösteriyor. Bunun yanında elbette konu burada kapanmıyor, çünkü artık oyunların vazgeçilmez bileşenlerinden bir tanesi de internet bağlantısı. İşin içine internet girince oyun çok değişiyor.

İnternet bağlantısının kalitesi oyuncuların oyun deneyimini de etkileyen bir nokta. Günümüzde başta Diablo III olmak üzere, bazı oyunlar siz tek kişilik bir oyun oynasanız bile sürekli internet bağlantısı arıyorlar. İşin kötüsü, teorik olarak yalnızca kendi bilgisayarınızda oynadığınız oyun bağlantınız nedeniyle takılmalar yaşayabiliyor. Online oyun oynayan kişilerin ise bu tür durumlardan hiç kaçışı yoktur. O internet bağlantısı sıkıntılıysa veya takıldığı, yavaşladığı noktalar mevcutsa oyun zehir olur.

İnternet bağlantısını eve ulaştıran teknoloji ve evinize ulaştıktan sonra bilgisayarınıza kadar getiren teknoloji aslında birbirinden bağımsız iki şeydir. Bizler tabii ki servis sağlayıcının evimize kadar getirdiği modemle idare edeceksek bunun ayrımını çok fazla yapmayız. Fakat evimizin içinde kendi keyfimize ve performans gereksinimlerimize uygun şekilde bir ağ sistemi döşeyebiliriz. Yalnızca en güçlü kablosuz vericiyi alsanız ve buna göre bağlanacak cihazlarınızı en üst seviyede hız ve performansı sunan 802.11ac teknolojisini destekleyen alıcılarla donatsanız bile oyunlarınız, evinizin de biçimine göre, tam performansında çalışmayabilir. En nihayetinde, kablosuz teknolojilerle birlikte kabloların yapabildiği şeyleri taklit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla gerçekçi olursa hiçbir şey modeminizle veya routerınızla bilgisayarınız arasına çekilmiş, iki ucu RJ45 bağlantısına sahip ve içinde dört tane sarılı çift barındıran ağ kablosunun yerini tutmayacak. Yeni kablo çekmek de her zaman mümkün değilse ne yapacağız? Tabii ki elimizde olan tesisatı kullanacağız.

Yeni kablo çekmeyin

Bu noktada istediğimiz iki şey var: Kablo performansını bir şekilde alabilmek ve mümkünse evimize metrelerce ağ kablosu çekmemek. Elbette ofisinizde bir şekilde kablo kanalları veya var olan altyapıyla bunu çözebilirsiniz. Ama evinizde kablo kanalı çok tercih edeceğiniz bir çözüm değil. Bunun yerine evinizde var olan ve özellikle de masaüstü bilgisayarınızın yanında olduğundan emin olduğumuz elektrik hattını kullanabilirsiniz.

Elektrik hattı üzerinden ağ bağlantısı sağlayan Powerline teknolojisi yeni sayılmaz fakat performans alabileceğimiz verimliliğe son 4-5 yılda ulaştı. Bugün artık gigabit Ethernet bağlantısına sahip powerline adaptörleri bizlere birkaç yüz megabit teorik hızlarda kesintisiz bağlantı gücü sağlıyorlar. Evimizde var olan prizler dışında hiçbir şeye ihtiyacımızın olmaması da kesinlikle bu işin en tatlı kısmı.

Fazladan tesisat maliyeti getirmeyen bu teknolojinin sahip olma maliyeti de oldukça düşük. Oyuncular açısından baktığımızda benzer performansı (ufak tefek aksamalarla da olsa) verebilecek kablosuz sistemle kıyasladığımızda maliyet çok daha düşük hale geliyor. Hatta 802.11ac teknolojisini temel alırsak her bir ağa bağlanacak cihaz için yarı yarıyadan daha ucuza geldiğini söyleyebiliriz.

Ne gerekiyor?

Evinizde halihazırda elektrik prizleri olduğunu varsayıyoruz ve hepsinin tek bir sigorta kutusuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey ikili powerline seti almak ve bir tanesini modeminize diğer kısmını da bilgisayarınızın yanına takmanız yeterli. Bundan sonra ise genellikle kutu içinden size sunulan kısa ağ kablolarıyla powerline cihazını modeme ve bilgisayarınıza bağlıyorsunuz; sanki araya yeni bir kablo çekmiş gibi ağınız çalışmaya başlıyor.

Powerline sisteminin çalışma prensibi basit: Normal şartlarda araya kablo çekmeniz gereken yerde aradaki boşluğu elektrik hattıyla tamamlamanıza imkan veriyor. Bu nedenle kullanımı da pratik hale geliyor. Tabii ki powerline cihazları sadece aradaki ağ kablosuyla bağlantı gereksinimini kaldırmıyor. Farklı özelliklere sahip powerline adaptörleri örneğin bilgisayarınıza kablolu bağlantı sağlarken aynı zamanda evinizin diğer ucunda ikinci bir kablosuz erişim noktası açarak olağan şartlarda kablosuz erişim noktanıza ulaşamayacak cihazları ağınıza ve internete bağlayabiliyor.

Powerline ile uygulamalar

Yeni kablo çekmeden performansı iyi seviyeye çıkartan powerline sistemler aynı zamanda farklı şekillerde ağınızı genişletme için kullanılabiliyor. Kablosuz ağ sinyallerinin geçemediği kat aralarını açmakta kullanılabilen sistemler, aynı binanın farklı noktalarındaki bilgisayarları aynı ağa bağlanmış gibi bir araya getirebiliyor. Peki bunun için sınır ne dediğinizi duyar gibiyiz: Açıkçası arada başka transformatör gibi bileşenler yoksa ve tesisatınız güncel elektrikli ve elektronik cihazları çalıştırabiliyorsa +/- 2 kat civarınızda makul hızlarda kesintisiz ve düşük gecikmeli internet bağlantısı sağlamanız mümkün.

Yazımızın daha önceki kısmında bahsettiğimiz uygulamalardan bir tanesi de evinize veya ofisinize giren bağlantının alınarak uzak bir noktada, modem veya routerınızın çekmediği noktalarda ikinci bir erişim noktası olarak diğer cihazları internete bağlayabiliyorsunuz. İkili veya üçlü set olarak sunulan ürünler modem tarafı için tek portlu, diğer noktalar için de çok Ethernet portlu olabiliyor, modüllerden en az bir tanesi de kablosuz ağ özelliğiyle daha fazla cihazı bağlamanızı sağlıyor.

İşin güzel tarafı, örneğin 4-5 noktaya kadar bu cihazların sayısını artırabilir, onların aynı ağ içinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yani tek bir modem yanına takılan cihazla bağlayan powerline ağını istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Tabii bu noktada sınırlı olduğunuz şey kullandığınız powerline teknolojisinin ve eğer gigabit bağlantı sunmuyorsa 100 Mbps Ethernet bağlantısının sınırı. Bir noktadan sonra özel olarak düşük gecikmeli ve kesintisiz bağlantı gereksiniminiz olmayan cihazları modemin kendi kablosuz erişim özelliğini kullanarak bağlamanız daha makul olacaktır; ama 2 taneye kadar powerline uzantısı kesinlikle çok yakında olmayan kablosuz ağdan daha sağlıklı çalışacaktır.