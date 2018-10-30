Post Malone, HyperX ailesine katıldı

HyperX, çok sayıda ödül almış dünyaca ünlü yıldız Post Malone’un HyperX Gaming için marka elçisi olduğunu duyurdu. Konsol oyunlarında sıkı bir Call of Duty oyuncusu olan Post Malone, oyun oynarken ve yayın yaparken HyperX kulaklıklarını kullanacak. HyperX de Post Malone’un 28 Ekim 2018 tarihinde Dallas’ta düzenlenecek ve yetenekli sanatçıların yer alacağı “Posty Fest” adlı ilk festivaline sponsor olacak.

Post Malone artık HyperX marka elçisi

“HyperX, oyunlar ve oyun toplulukları konusundaki tutkumu paylaşan yenilikçi bir şirket.” diyen Post Malone, sözlerini şöyle sürdürüyor: “HyperX Gaming markasının elçileri arasına katılan ilk müzisyen olmaktan gurur duyuyorum ve birlikte yapacağımız projeler için de heyecanlıyım.”

Post Malone, gaming kulaklığı kapsamında gerçekleştirilen ortaklık çerçevesinde, HyperX’in 2019’daki pazarlama ve reklam çalışmalarında yer alacak. Ayrıca Twitch kanalında da HyperX markasını kullanmaya başlayacak.

HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley, “Post Malone’un HyperX ailesine katılmasından dolayı çok mutluyuz. HyperX’in sponsor olduğu ilk müzisyen olan Post Malone’un yeteneği, tarzı ve oyunlara karşı inanılmaz tutkusuyla marka hikayemizin önemli bir parçası olacağından eminiz.” dedi. İlk kez düzenlenecek ve Post Malone, Tyler, The Creator ve Travis Scott gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı “Posty Fest”in sponsoru olan HyperX bu etkinlikte, oyunlar için kablolu olarak; müzik dinlemek veya sohbet içinse Bluetooth bağlantı seçeneğiyle sunulan yeni Cloud MIX™ modelinin de dahil olduğu gaming kulaklıklarını sergileyecek.

Festival alanında, HyperX kulaklıklarını kullanan “Posty Fest”in maskotu Dimitri ile fotoğraf çektirme fırsatı sunulacak. Festivale katılanlar #HyperXPostyFest hashtag’ini kullanarak Post Malone tarafından imzalanmış bir gaming kulaklığı kazanma şansını yakalayacak. Katılımcılar HyperX alanına uğrayarak HyperX kulaklılarını deneyebilecek ve küçük hediyeler alabilecekler. Post Malone, 2018 Amerikan Müzik Ödülleri’nde En İyi Erkek Pop/Rock Sanatçısı ve En İyi Rap/Hip-Hop Albümü ödüllerini kazandı. Kendisi ayrıca 2018 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve Billboard Müzik Ödülleri’nde En İyi Rap Şarkısı ödüllerini aldı.