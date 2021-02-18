Porsche, 2022’de sentetik yakıt testlerine başlıyor!

Porsche, son zamanlarda içten yanmalı motorların ömrünü uzatmak için çalışmalar yürütüyor. Alman üretici, bu konuda bir adım olarak önümüzdeki yıl sentetik yakıt testlerine başlayacak.

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Bir süredir sentetik yakıtlar konusuna yoğunlaşan Porsche, endüstriyel ölçekte bir sentetik yakıt tesisi kurmayı planlıyor. Hatta bu iş için Siemens Energy, AME, Enel ve Şilili petrol şirketi ENAP ile yaptığı ortaklığı açıkladı. Söz konusu tesis 2022′de faaliyete geçecek. 2024 yılına kadar 55 milyon litre sentetik yakıt üretecek olan bu tesis, 2026’ya kadar bu sayının yaklaşık on katı civarında bir üretim yapacak.

Porsche’nin sentetik yakıtı kabaca şu şekilde elde edilecek. Havadaki hidrojeni yakalan karbon ile metanol elde edildikten sonra araçların kullanabileceği bir yakıta dönüştürülecek.

Autocar‘a konuşan Porsche CEO‘su Oliver Blume, “Sentetik yakıtların avantajı kullanım kolaylığında yatıyor. E-yakıtları içten yanmalı ve plug-in hibrit araçlarda kullanmak mümkün. Mevcut akaryakıt istasyonu ağında rahatlıkla kullanılabilir olması da bir diğer artısı.” diyor.

Porsche’nin spor otomobil birimi patronu Frank Walliser ise bu konu hakkında, “Bu yola Güney Amerikalı ortaklarımızla çıktık. Elbette 2022’deki denemeler, bu büyük yatırım için oldukça küçük bir hacme sahip olacak. Fakat ulaşım sektöründeki CO2’nin küresel etkisini azaltmanın öneminin farkındayız. Bizim planladığımız sentetik yakıtlar, E10 ve E20’deki gibi motorda herhangi bir değişiklik gerektirmeyecek. Yani bunu herkes ve her tipten araç rahatlıkla kullanabilecek. Performans konusunda çok büyük olmasa da ufak iyileştirmeler olacağını düşünüyoruz. Ayrıca daha az partikül, daha az NOx salınımı olacak.” diyor.

Kaynak: Autocar

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